Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20210930/istanbulda-tikko-operasyonu-araclarinda-78-milyon-kuzey-kore-wonu-ele-gecirildi-1049394687.html
İstanbul'da TİKKO operasyonu: Araçlarında 78 milyon Kuzey Kore won'u ele geçirildi
İstanbul'da TİKKO operasyonu: Araçlarında 78 milyon Kuzey Kore won'u ele geçirildi
İstanbul Başakşehir'de TKP/ML-TİKKO örgütüne finansman sağladıkları ve para transfer ettikleri belirlenen 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yakalandığı araçta... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T16:17+0300
2021-09-30T16:18+0300
istanbul
kuzey kore
başakşehir
won
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1049394662_0:83:1601:983_1920x0_80_0_0_271a877959875a82e26ea86bb64fbf79.jpg
İstanbul Başakşehir'de 25 Eylül'de içerisinde 2 şüphelinin bulunduğu araç, şüphe üzerine durduruldu. Araçta 15 bin 701 adet 5 binlik banknot şeklinde 78 milyon 505 bin Kuzey Kore won'u ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında da 'Terörün Finansmanının Önlenmesi Kanununa Muhalefet' kapsamında adli işlem yapıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin ifadelerini alındı. 2 şüphelinin kurye oldukları, soruşturmaya konu paraları TKP- ML TİKKO örgütü mensubu kişilerden aldıkları ve yine aynı örgüte mensup kişilere teslim edeceklerini tespit etti. Olay ile bağlantılı olduğu değerlendirilen ve örgütün finans kaynaklarının deşifre edilmesi amacıyla adli makamların talimatıyla 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik bugün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Gözaltına alınan kişilerin ikamet ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal, 1 adet tabanca, fişek, 1 adet para sayma makinasına el konuldu.
istanbul
kuzey kore
başakşehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1049394662_90:0:1509:1064_1920x0_80_0_0_9f333fecb00b4e8d11799ef21d199a53.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, kuzey kore, başakşehir, won

İstanbul'da TİKKO operasyonu: Araçlarında 78 milyon Kuzey Kore won'u ele geçirildi

16:17 30.09.2021 (güncellendi: 16:18 30.09.2021)
© İHA / SADIK KAHRAMANİstanbul- won-operasyon
İstanbul- won-operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© İHA / SADIK KAHRAMAN
Abone ol
İstanbul Başakşehir'de TKP/ML-TİKKO örgütüne finansman sağladıkları ve para transfer ettikleri belirlenen 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yakalandığı araçta 15 bin 701 adet 5 binlik banknot şeklinde 78 milyon 505 bin Kuzey Kore won'u ele geçirildi.
İstanbul Başakşehir'de 25 Eylül'de içerisinde 2 şüphelinin bulunduğu araç, şüphe üzerine durduruldu. Araçta 15 bin 701 adet 5 binlik banknot şeklinde 78 milyon 505 bin Kuzey Kore won'u ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında da 'Terörün Finansmanının Önlenmesi Kanununa Muhalefet' kapsamında adli işlem yapıldı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin ifadelerini alındı. 2 şüphelinin kurye oldukları, soruşturmaya konu paraları TKP- ML TİKKO örgütü mensubu kişilerden aldıkları ve yine aynı örgüte mensup kişilere teslim edeceklerini tespit etti.
Olay ile bağlantılı olduğu değerlendirilen ve örgütün finans kaynaklarının deşifre edilmesi amacıyla adli makamların talimatıyla 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik bugün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan kişilerin ikamet ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal, 1 adet tabanca, fişek, 1 adet para sayma makinasına el konuldu.
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:23Eski MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir yeniden gözaltına alındı
16:22‘Rusya ve Türkiye savunma, güvenlik ve bölge politikaları konusunda ileri çalışma dönemine başlıyor’
16:22Rusya, Facebook'a cirosunun yüzde 10'u oranında ceza kesmeyi planlıyor
16:17İstanbul'da TİKKO operasyonu: Araçlarında 78 milyon Kuzey Kore won'u ele geçirildi
16:11Denizde yakalanan FETÖ şüphelileri: Dalış yapıyorduk
16:05Bahçesine giren timsahı çöp kovasıyla çıkaran adam viral oldu
15:55Uzmanlar EpiVakKorona aşısının etkinliğini yüzde 90 olarak belirledi
15:51'Caretta Tuba' 2 yılda 7 ülkeye uğradı, 12 bin kilometre yol yaptı
15:44Rusya ve ABD, stratejik istikrar toplantılarının ikinci turuna başladı
15:35Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu: 15 Temmuz'da köprülere ilk taksiciler çıktı
15:31İsrail'den Bahreyn'e ilk resmi ziyaret
15:31Akşener ve Karamollaoğlu görüştü: 'Ana çerçeve oluşuyor'
15:26İBB'nin '1000 yeni taksi' teklifi 9. kez reddedildi
15:26Zamanda yolculuk yaptığını iddia etti: Kanıt olarak 2118 yılında çektiği fotoğrafı gösterdi
15:24HDP Eş Genel Başkanı Buldan: CHP'nin bu çıkışı daha da cesaretlendirilmeli
15:21Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ve Sami Elvan’a 'Cumhurbaşkanına hakaret' davası
15:0818 ayar altınla kaplanmış iPhone 13 Pro Max satışa çıktı: Vergisiz fiyatı 430 bin TL
15:05Bülent Ersoy'un ekibindeydiler: 21 müzisyen hakkında tutuklama kararı
14:59Netflix yapımı dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez yeniden izlendi
14:57Eski First Lady Carla Bruni, Balmain defilesine çıktı