https://tr.sputniknews.com/20210930/istanbulda-tikko-operasyonu-araclarinda-78-milyon-kuzey-kore-wonu-ele-gecirildi-1049394687.html

İstanbul'da TİKKO operasyonu: Araçlarında 78 milyon Kuzey Kore won'u ele geçirildi

İstanbul'da TİKKO operasyonu: Araçlarında 78 milyon Kuzey Kore won'u ele geçirildi

İstanbul Başakşehir'de TKP/ML-TİKKO örgütüne finansman sağladıkları ve para transfer ettikleri belirlenen 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yakalandığı araçta... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T16:17+0300

2021-09-30T16:17+0300

2021-09-30T16:18+0300

istanbul

kuzey kore

başakşehir

won

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İstanbul Başakşehir'de 25 Eylül'de içerisinde 2 şüphelinin bulunduğu araç, şüphe üzerine durduruldu. Araçta 15 bin 701 adet 5 binlik banknot şeklinde 78 milyon 505 bin Kuzey Kore won'u ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında da 'Terörün Finansmanının Önlenmesi Kanununa Muhalefet' kapsamında adli işlem yapıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin ifadelerini alındı. 2 şüphelinin kurye oldukları, soruşturmaya konu paraları TKP- ML TİKKO örgütü mensubu kişilerden aldıkları ve yine aynı örgüte mensup kişilere teslim edeceklerini tespit etti. Olay ile bağlantılı olduğu değerlendirilen ve örgütün finans kaynaklarının deşifre edilmesi amacıyla adli makamların talimatıyla 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik bugün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Gözaltına alınan kişilerin ikamet ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal, 1 adet tabanca, fişek, 1 adet para sayma makinasına el konuldu.

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kuzey kore

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istanbul, kuzey kore, başakşehir, won