Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210930/ivana-sert-vekalet-ucreti-odemedigi-avukata-197-bin-odeyecek-1049406603.html
Ivana Sert vekalet ücreti ödemediği avukata 197 bin ödeyecek
Ivana Sert vekalet ücreti ödemediği avukata 197 bin ödeyecek
Moda tasarımcısı Ivana Sert’in eski avukatı Okan Bingül’ün kendisine vekalet ücreti ödemediği gerekçesiyle Sert’e açtığı dava karara bağlandı. Mahkeme, Sert’in... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T21:02+0300
2021-09-30T21:02+0300
türkiye
avukat
moda
istanbul asliye hukuk mahkemesi
okan bingül
ivana sert
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1049406573_0:40:2000:1165_1920x0_80_0_0_8ff1a8c8100d2b6561cbdb3b039f09a5.jpg
Sunucu ve moda tasarımcısı Ivana Sert’in eski avukatı Okan Bingül, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne 4 sene önce açtığı davada, Sert’in kendisine vekalet ücretini ödemediğini iddia etti. Mahkemeye sunulan dilekçede, “Davalı Ivana Sert’in müvekkilimi azli, haksız azildir. Müvekkilimi azlederken hiçbir gerekçe sürmediği sabittir. Davalı müvekkilime takip ettiği dava ve icra takip dosyalarından bugüne kadar hiçbir vekalet ücreti ödememiştir. Müvekkilim masrafları dahi kendi karşılamıştır. Müvekkilimin davalıya vermiş olduğu avukatlık hizmeti karşılığında hak ettiği 500 bin 711 lira alacağı bulunmaktadır. 500 bin 711 liralık vekâlet ücretinden şimdilik 10 bin liralık kısmının davalıdan tahsilini istiyoruz” ifadeleri kullanıldı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava karara bağlandı. Duruşmaya, davacı Okan Bingül ile avukatları katılırken, Ivana Sert katılmadı.Duruşmada beyanda bulunan Okan Bingül’ün avukatı davanın kabulünü, Ivana Sert’in avukatı ise davanın reddini istedi. Davayı karara bağlayan mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek, Sert’in Bingül’e 197 bin lira ödemesine karar verdi.
türkiye
moda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1049406573_196:0:1804:1206_1920x0_80_0_0_1209cc131d754d276ae8af33ef3185d1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avukat, moda, istanbul asliye hukuk mahkemesi, okan bingül, ivana sert

Ivana Sert vekalet ücreti ödemediği avukata 197 bin ödeyecek

21:02 30.09.2021
© DHAModa tasarımcısı Ivana Sert’
Moda tasarımcısı Ivana Sert’ - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© DHA
Abone ol
Moda tasarımcısı Ivana Sert’in eski avukatı Okan Bingül’ün kendisine vekalet ücreti ödemediği gerekçesiyle Sert’e açtığı dava karara bağlandı. Mahkeme, Sert’in avukatına 197 bin lira ödemesine karar verdi.
Sunucu ve moda tasarımcısı Ivana Sert’in eski avukatı Okan Bingül, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne 4 sene önce açtığı davada, Sert’in kendisine vekalet ücretini ödemediğini iddia etti.
Mahkemeye sunulan dilekçede, “Davalı Ivana Sert’in müvekkilimi azli, haksız azildir. Müvekkilimi azlederken hiçbir gerekçe sürmediği sabittir. Davalı müvekkilime takip ettiği dava ve icra takip dosyalarından bugüne kadar hiçbir vekalet ücreti ödememiştir. Müvekkilim masrafları dahi kendi karşılamıştır. Müvekkilimin davalıya vermiş olduğu avukatlık hizmeti karşılığında hak ettiği 500 bin 711 lira alacağı bulunmaktadır. 500 bin 711 liralık vekâlet ücretinden şimdilik 10 bin liralık kısmının davalıdan tahsilini istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava karara bağlandı. Duruşmaya, davacı Okan Bingül ile avukatları katılırken, Ivana Sert katılmadı.
Duruşmada beyanda bulunan Okan Bingül’ün avukatı davanın kabulünü, Ivana Sert’in avukatı ise davanın reddini istedi. Davayı karara bağlayan mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek, Sert’in Bingül’e 197 bin lira ödemesine karar verdi.
000110
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:24EPDK'dan elektrik satış fiyatlarıyla ilgili açıklama
22:20TBMM TV, HD çözünürlüğe geçti
22:19Marsilya maçı öncesi polisten Galatasaray taraftarına müdahale
22:18Libya'dan Kahire'ye uçuşlar 7 yıl aradan sonra yeniden başladı
22:16Fındıkların içine atlayıp yüzen üretici hakkında soruşturma başlatıldı
22:12Finlandiya, Kovid-19 vakalarının görüldüğü vizonları aşılama kararı aldı
22:10HAYTAP’tan hayvanların terk edilmesine dikkat çekmek için ‘Sahiplendiriyoruz’ kampanyası
22:09Hareket halindeki uçağın acil kapısından kanadına çıkan yolcu gözaltına alındı
21:56Kuzey Kıbrıs Dışişleri: ABD'nin Güney Kıbrıs'a askeri malzeme satmaya devam kararı kabul edilemez
21:55Rus Dışişleri: ABD ile siber güvenlik konulu müzakerelerde ‘yavaş ilerleme’ kaydettik
21:54ABD Senatosu'ndan hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısına onay
21:40Babacan'dan ittifak açıklaması
21:40Taliban'ın 'Dışişleri Bakan Vekili' Muttaki, yabancı misyon temsilcileriyle bir araya geldi
21:27ABD Senatosu Afgan mültecilere yönelik yardımları kısıtlayan düzenlemeyi reddetti
21:24Bakan Kurum: Net sıfır emisyon hedefimizi kararlılıkla hayata geçireceğiz
21:18FSB’den The Insider’in Genel Yayın Yönetmeni Dobrohotov’a ‘ülkeden yasa dışı çıkış yapma’ suçlaması
21:09Filistin direniş grupları: İsrail saldırılarına sert tepkiler verilecek
21:05Sırbistan ve Kosova sınır krizinde anlaştı: Güçlerini sınırdan geri çekiyorlar
21:02Ivana Sert vekalet ücreti ödemediği avukata 197 bin ödeyecek
20:58Facebook'a 'Reels' özelliği geldi