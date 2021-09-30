https://tr.sputniknews.com/20210930/katircioglu-eger-bir-harfle-genclerimizi-tanimlamak-gerekirse-olsa-olsa-elif-gencligi-olur-1049379824.html

Katırcıoğlu: Eğer bir harfle gençlerimizi tanımlamak gerekirse, olsa olsa 'Elif Gençliği' olur

Katırcıoğlu: Eğer bir harfle gençlerimizi tanımlamak gerekirse, olsa olsa 'Elif Gençliği' olur

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, "Eğer bir harfle gençlerimizi tanımlamak gerekirse, olsa olsa bu gençlerimiz Elif Gençliği olur"... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T08:49+0300

2021-09-30T08:49+0300

2021-09-30T08:48+0300

türkiye

ak parti

kocaeli

vekil

z kuşağı

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AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu partisinin danışma toplantısında, sohbet ettiği bir gencin 'Z Kuşağı' ifadesini reddettiğini belirterek "Eğer bir harfle gençlerimizi tanımlamak gerekirse, olsa olsa 'Elif Gençliği' olur" dedi.Katırcıoğlu, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:Katırcıoğlu ayrıca, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın, geçen hafta katıldığı bir televizyon programında kullandığı “Bizim dindar insanlarımızın bile tamamen tersine döneceğini bir gün göreceksiniz. Çünkü onlar dini böyle hamaset kokulu konuşmaların yanında cebine giren ve cebinden çıkan paraya bakar. Eğer onda bir eksilme görüyorsa, din, iman, vatan, millet, bunlar bir kenarda durur, onlara saygısını eksik etmez ama değer yargıları tamamen değişebilir” ifadelerini de isim vermeden eleştirdi. Vekil, “Bugünlerde bir umutsuzluk tablosu, bir karanlık tablo, motivasyon düşürmeye yönelik her taraftan söylemler var. Bunlardan birisi de belki, bunu çok önemsiyorum ağırıma gidiyor. Diyor ki birisi çıkıp 'dindarlar, cebine giren ve çıkan paraya göre siyasi tercihlerini belirleyecek' diyor. Bunu söyleme cürreti gösteriyor. Ben de buradan huzurlarınızda diyorum ki dindarlar; yani milletimiz davasına, ülkesine midesinden değil gönülden bağlıdır" dedi.

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ak parti, kocaeli, vekil, z kuşağı