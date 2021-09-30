https://tr.sputniknews.com/20210930/kemalpasada-kaymakam-ogretmeni-siniftan-kovdu-iddiasi-valilik-aciklama-yapti-1049400066.html

Valilik'ten 'Kemalpaşa’da kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiasına ilişkin açıklama

Valilik'ten 'Kemalpaşa’da kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiasına ilişkin açıklama

Artvin’de Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın’ın, ziyaret ettiği lisede girdiği sınıfta ‘hoş geldiniz’ diyerek kendisine elini uzatan öğretmeni ‘Haddini... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T18:07+0300

2021-09-30T18:07+0300

2021-09-30T18:10+0300

türkiye

artvin

kaymakam

kemalpaşa

mehmet faruk saygın

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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 20 Ağustos’ta Kemalpaşa ilçesine kaymakam olarak atanan Mehmet Faruk Saygın, göreve başladığı ilçede dün Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.DHA'nın haberine göre Kaymakam Saygın, elini uzatıp kendisine "Hoş geldiniz" diyen genç öğretmene "Bu ne hadsizlik" diyerek sınıftan çıkmasını, dışarıda beklemesini söyledi. Gerginlik yaşanan ziyaret sonrası Kaymakam Saygın, okuldan ayrıldı.İddialarla ilgili açıklama yapmadıKaymakam Saygın’ın iddialarla ilgili açıklama yapmazken, konuya ilişkin ilgili kurumca yazılı açıklama yapılacağı belirtildi.Kemalpaşa Eğitim-Sen temsilcisi Koray Emiralioğlu da yaşanan olaylara tepki gösterdi. Kaymakam ve öğretmenin ilçede yeni göreve başladıklarını ve aralarında hiç bir sorun olmadığını belirten Emiralioğlu, kimsenin öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırmasına izin vermeyeceklerini söyledi.Eğitim-Sen’den tepkiKemalpaşa Eğitim-Sen’den yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:Valilikten açıklamaArtvin Valiliği tarafından da konuya ilişkinaçıklama yapıldı.Okulda istenmeyen olayın yaşanmasının üzüntücü verici olduğu, başlatılan inceleme ve araştırmaların sürdüğü belirtilen yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:“29.09.2021 Çarşamba günü Kemalpaşa Kaymakamımız ve Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün, Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi Özel Eğitim Sınıfını ziyaretleri esnasında, bizleri derinden üzen hadise ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Kemalpaşa Kaymakamı, öğrencilerle sohbet ettiği sırada sınıfa sonradan giren ve daha sonra sınıf öğretmeni olduğu anlaşılan kişinin elini uzatarak tokalaşma isteğini, pandemi kuralları gereği eli göğsünde selamlaşarak karşılamış, öğretmen olduğu sonradan anlaşılan kişinin ısrarı neticesinde kaymakamımızla öğretmenimiz arasında bizleri de üzen, istenmeyen bir diyalog meydana gelmiştir. İlçe Kaymakamına gerekli tembihat yapılmış, konu ile ilgili inceleme ve araştırma devam etmektedir”

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