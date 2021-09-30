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https://tr.sputniknews.com/20210930/kurtarma-ekibiyle-birlikte-kendisini-arayan-beyhan-mutlu-konustu-ne-gerek-var-ule-seye-beya-1049411208.html
Kurtarma ekibiyle birlikte kendisini arayan Beyhan Mutlu konuştu: Ne gerek var üle şeye beya
Kurtarma ekibiyle birlikte kendisini arayan Beyhan Mutlu konuştu: Ne gerek var üle şeye beya
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ormanda saatlerce kendini 'arayan' Beyhan Mutlu, "Bir uyandım ki etrafta ekipler. Yanlarına gittim. Kayıp bir şahsı arıyorlarmış. '... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T23:29+0300
2021-09-30T23:38+0300
türkiye
bursa
inegöl
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
arama
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kayı ihbar üzerine başlatılan arama çalışmalarında 'kendisini arayan' 50 yaşındaki Beyhan Mutlu, yaşananları anlattı. İnşaatlarda çalışan ve bekar olan Beyhan Mutlu o geceyle ilgili Gül Kireklo'ya konuştu:İnegöl'de inşaat işleri yapıyorum. Bozova'da oturuyorum. Çayyaka'ya inşaatta çalışmak için gelmiştim. 3 arkadaş oturduk içki içtik. Gece 02.00 gibi ben yanlarından ayrıldım. O bölgede inşaat işi yapıyorduk. İnşaata yakın bir bölgedeki diğer arkadaşların villasında kalıyorduk. Ben villalardan birine gittim, uyumuşum. O arkadaşlardan biri beni bulamayınca jandarmaya kayıp ihbarında bulunmuş.Ben telefonumu da değiştirmiştim. Akıllı telefon aldım. Jandarma ekipleri beni telefonumdan arıyormuş ama benim telefon uydu moduna geçmiş.Jandarma bana bir türlü ulaşamamış.Gece 05.00 gibi uyandım. Yolun üstünde bir sürü ekip gördüm. Jandarma, İNDAK, UMKE hepsi orada. Yolda bir kaza var zannettim. Yanlarına gittim. Baktım ekipler, kayıp bir şahıs arıyor. Ben de katıldım arama çalışmalarına. Aradan biraz zaman geçti. 'Beyhan Mutlu' diye ismimi seslenmeye başladılar.' Aaaaa o benim' dedim.Kimliğime baktılar. 'Kayıp şahıs senmişsin' dediler. Arkadaş kurbanı oldum anlayacağınız. Fıkra gibi... kayıp benmişim, kendimi aramışım.Jandarmaya ifademi verdim. Ekiplerin zamanını aldığımız için onlardan özür diledim. Bana kıymet verip, beni aradıkları için onlara çok teşekkür ettim.Üle şey mi olur beya. Ben eve gittim arkadaşım kayboldum sanmış. Hatta özür mahiyetinde ekipleri sabah börek yemeye götürmek istedim, gelmediler. Neticede beni 3-4 saat gecenin karanlığında aramışlar.Ne olmuştu?Olay önceki gece İnegöl'e bağlı Çayyaka Mahallesi'nde yaşanmıştı. Arkadaşlarıyla birlikte gece yarısı ormanlık alanda alkol alan Beyhan Mutlu, bir ara onların yanından ayrılmıştı. Bunun üzerine arkadaşları kayıp ihbarında bulunmuştu. Jandarma, İNDAK ve UMKE ekipleri teyakkuza geçmişti. Bir süre sonra ormanlık alanda başlayan çalışmalara mahalle ve bölge sakinleri de katılmıştı.Beyhan Mutlu'nun da onlarla birlikte kendisini arama çalışmalarına katıldığı ortaya çıkmıştı.
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bursa, inegöl, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), arama

Kurtarma ekibiyle birlikte kendisini arayan Beyhan Mutlu konuştu: Ne gerek var üle şeye beya

23:29 30.09.2021 (güncellendi: 23:38 30.09.2021)
© İHABursa'nın İnegöl ilçesinde, Beyhan Mutlu isimli şahıs, kendisi için başlatılan arama çalışmalarını başkası için zannederek saatlerce kendini aradı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Beyhan Mutlu isimli şahıs, kendisi için başlatılan arama çalışmalarını başkası için zannederek saatlerce kendini aradı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© İHA
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ormanda saatlerce kendini 'arayan' Beyhan Mutlu, "Bir uyandım ki etrafta ekipler. Yanlarına gittim. Kayıp bir şahsı arıyorlarmış. ' Ben de arayayım' dedim. Ama meğer kayıp benmişim, ben ekiplerle kendimi arıyormuşum. Arkadaşım beni bulamayınca ihbarda bulunmuş. Ne gerek var üle şeye beya" dedi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kayı ihbar üzerine başlatılan arama çalışmalarında 'kendisini arayan' 50 yaşındaki Beyhan Mutlu, yaşananları anlattı.
İnşaatlarda çalışan ve bekar olan Beyhan Mutlu o geceyle ilgili Gül Kireklo'ya konuştu:
İnegöl'de inşaat işleri yapıyorum. Bozova'da oturuyorum. Çayyaka'ya inşaatta çalışmak için gelmiştim. 3 arkadaş oturduk içki içtik. Gece 02.00 gibi ben yanlarından ayrıldım. O bölgede inşaat işi yapıyorduk. İnşaata yakın bir bölgedeki diğer arkadaşların villasında kalıyorduk. Ben villalardan birine gittim, uyumuşum. O arkadaşlardan biri beni bulamayınca jandarmaya kayıp ihbarında bulunmuş.
Ben telefonumu da değiştirmiştim. Akıllı telefon aldım. Jandarma ekipleri beni telefonumdan arıyormuş ama benim telefon uydu moduna geçmiş.Jandarma bana bir türlü ulaşamamış.
Gece 05.00 gibi uyandım. Yolun üstünde bir sürü ekip gördüm. Jandarma, İNDAK, UMKE hepsi orada. Yolda bir kaza var zannettim. Yanlarına gittim. Baktım ekipler, kayıp bir şahıs arıyor. Ben de katıldım arama çalışmalarına. Aradan biraz zaman geçti. 'Beyhan Mutlu' diye ismimi seslenmeye başladılar.' Aaaaa o benim' dedim.
Kimliğime baktılar. 'Kayıp şahıs senmişsin' dediler. Arkadaş kurbanı oldum anlayacağınız. Fıkra gibi... kayıp benmişim, kendimi aramışım.
Jandarmaya ifademi verdim. Ekiplerin zamanını aldığımız için onlardan özür diledim. Bana kıymet verip, beni aradıkları için onlara çok teşekkür ettim.
Üle şey mi olur beya. Ben eve gittim arkadaşım kayboldum sanmış. Hatta özür mahiyetinde ekipleri sabah börek yemeye götürmek istedim, gelmediler. Neticede beni 3-4 saat gecenin karanlığında aramışlar.

Ne olmuştu?

Olay önceki gece İnegöl'e bağlı Çayyaka Mahallesi'nde yaşanmıştı. Arkadaşlarıyla birlikte gece yarısı ormanlık alanda alkol alan Beyhan Mutlu, bir ara onların yanından ayrılmıştı. Bunun üzerine arkadaşları kayıp ihbarında bulunmuştu. Jandarma, İNDAK ve UMKE ekipleri teyakkuza geçmişti. Bir süre sonra ormanlık alanda başlayan çalışmalara mahalle ve bölge sakinleri de katılmıştı.
Beyhan Mutlu'nun da onlarla birlikte kendisini arama çalışmalarına katıldığı ortaya çıkmıştı.

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