https://tr.sputniknews.com/20210930/kuzey-kore-lideri-kim-abdnin-diyalog-teklifini-aldatmaca-olarak-nitelendirdi-1049376397.html

Kuzey Kore lideri Kim, ABD'nin diyalog teklifini 'aldatmaca' olarak nitelendirdi

Kuzey Kore lideri Kim, ABD'nin diyalog teklifini 'aldatmaca' olarak nitelendirdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Pyongyang ile diyaloğa ön koşulsuz hazır oldukları yönündeki açıklamasını 'aldatmaca' olarak... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T01:32+0300

2021-09-30T01:32+0300

2021-09-30T01:33+0300

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nükleer

kim jong-un

diyalog

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD'nin Pyongyang ile 'diyaloğa ön koşulsuz olarak hazır' oldukları yönündeki açıklamalarına yanıt verdi.Resmi Rodong Sinmun gazetesinin aktardığına göre Kim, Yüksek Halk Meclisi'ne yaptığı konuşmada, söz konusu beyanların 'aldatmaca' ve 'düşmanca eylemleri maskeleyen birer yanıltmaca' olduklarını belirtti.Kim, "ABD'nin bize yönelik askeri tehdidi ve düşmanca politikası hiç değişmedi, aksine daha da kurnaz hale geldi" ifadelerini kullandı.Önceki gün ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Washington'un Kuzey Kore ile ön koşul olmaksızın görüşmeye hazır olduğu belirtilmişti.Pyongyang ve Washington arasındaki müzakereler, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile dönemin ABD Başkanı Donald Trump arasındaki Hanoi zirvesinden bu yana önemli ölçüde duraksadı. İki ülke arasında bir süredir Kuzey Kore'nin yaptırımların hafifletilmesi karşılığında vereceği tavizler müzakere ediliyordu.Dün ise Kuzey Kore, 'Hwasong-8' tipi hipersonik füzesini test ettiğini duyurmuştu. Deneme, ABD Dışişleri tarafından kınanmıştı.

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