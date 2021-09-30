https://tr.sputniknews.com/20210930/madrid-kovid-19-kisitlamalarini-kaldiriyor-1049382480.html

Madrid, Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırıyor

Madrid, Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırıyor

İspanya'nın 17 özerk yönetiminden biri olan ve başkentin bulunduğu Madrid, koronavirüs salgınından dolayı bugüne dek uygulanan kısıtlamaları 4 Ekim Pazartesi... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T11:06+0300

2021-09-30T11:06+0300

2021-09-30T11:07+0300

ispanya

madrid

kısıtlama

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104161/88/1041618828_0:0:2821:1588_1920x0_80_0_0_2922966c7cba2e90698931ee757c6992.jpg

Madrid Özerk Hükümet Başkanı Isabel Diaz Ayuso, "Pazartesi gününden itibaren iç ve dış mekanlarda kapasitelerle ilgili tüm kısıtlamaları kaldırıyoruz. Salgın öncesinde olduğu gibi yaşamı ve sağlığı ekonomiyle birleştiren bir toplum olmaya devam edeceğiz" dedi. Madrid'de gelecek hafta başından itibaren ekonomik ve sosyal faaliyetleri kapsayan sektörlerde, ibadet yerlerinde, düğünlerde, cenazelerde, otellerde, ticari kuruluşlarda, kütüphanelerde, müzelerde, sinema, tiyatro ve konser salonlarında, eğlence sektöründe iç ve dış mekan kısıtlamaları kaldırılacak. İspanya'da salgının en fazla etkilendiği bölge olan Madrid, buna rağmen özerk yönetimin aldığı kararlarla restoran, kafeterya, kültür ve eğlence mekanlarını genel kapanma dışında hep açık tuttu. Madrid'in ardından gelecek haftalarda ülkedeki diğer özerk yönetimlerin de kısıtlamaları tamamen kaldırma kararı alması bekleniyor. Ülkede Kovid-19'dan can kayıpları ve vaka sayılarının en yüksek olduğu Madrid'de şimdiye kadar 890 bin 495 bin vaka tespit edilirken 16 bin 94 kişi salgından hayatını kaybetti. Madrid'de 18 yaş üstünde Kovid-19 aşı süreci tamamlananların bölge nüfusuna oranı yüzde 90 seviyesinde bulunuyor.

ispanya

madrid

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ispanya, madrid, kısıtlama, koronavirüs