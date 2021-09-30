Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20210930/madrid-kovid-19-kisitlamalarini-kaldiriyor-1049382480.html
Madrid, Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırıyor
Madrid, Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırıyor
İspanya'nın 17 özerk yönetiminden biri olan ve başkentin bulunduğu Madrid, koronavirüs salgınından dolayı bugüne dek uygulanan kısıtlamaları 4 Ekim Pazartesi... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T11:06+0300
2021-09-30T11:07+0300
ispanya
madrid
kısıtlama
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104161/88/1041618828_0:0:2821:1588_1920x0_80_0_0_2922966c7cba2e90698931ee757c6992.jpg
Madrid Özerk Hükümet Başkanı Isabel Diaz Ayuso, "Pazartesi gününden itibaren iç ve dış mekanlarda kapasitelerle ilgili tüm kısıtlamaları kaldırıyoruz. Salgın öncesinde olduğu gibi yaşamı ve sağlığı ekonomiyle birleştiren bir toplum olmaya devam edeceğiz" dedi. Madrid'de gelecek hafta başından itibaren ekonomik ve sosyal faaliyetleri kapsayan sektörlerde, ibadet yerlerinde, düğünlerde, cenazelerde, otellerde, ticari kuruluşlarda, kütüphanelerde, müzelerde, sinema, tiyatro ve konser salonlarında, eğlence sektöründe iç ve dış mekan kısıtlamaları kaldırılacak. İspanya'da salgının en fazla etkilendiği bölge olan Madrid, buna rağmen özerk yönetimin aldığı kararlarla restoran, kafeterya, kültür ve eğlence mekanlarını genel kapanma dışında hep açık tuttu. Madrid'in ardından gelecek haftalarda ülkedeki diğer özerk yönetimlerin de kısıtlamaları tamamen kaldırma kararı alması bekleniyor. Ülkede Kovid-19'dan can kayıpları ve vaka sayılarının en yüksek olduğu Madrid'de şimdiye kadar 890 bin 495 bin vaka tespit edilirken 16 bin 94 kişi salgından hayatını kaybetti. Madrid'de 18 yaş üstünde Kovid-19 aşı süreci tamamlananların bölge nüfusuna oranı yüzde 90 seviyesinde bulunuyor.
ispanya
madrid
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104161/88/1041618828_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_73429c9c153cf50f341cc48d72763a11.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ispanya, madrid, kısıtlama, koronavirüs

Madrid, Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırıyor

11:06 30.09.2021 (güncellendi: 11:07 30.09.2021)
© REUTERS / Sergio PerezDünyada halktan balkon ve çatılarda koronavirüse karşı direniş eylemi
Dünyada halktan balkon ve çatılarda koronavirüse karşı direniş eylemi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© REUTERS / Sergio Perez
Abone ol
İspanya'nın 17 özerk yönetiminden biri olan ve başkentin bulunduğu Madrid, koronavirüs salgınından dolayı bugüne dek uygulanan kısıtlamaları 4 Ekim Pazartesi gününden itibaren kaldırma kararı aldı.
Madrid Özerk Hükümet Başkanı Isabel Diaz Ayuso, "Pazartesi gününden itibaren iç ve dış mekanlarda kapasitelerle ilgili tüm kısıtlamaları kaldırıyoruz. Salgın öncesinde olduğu gibi yaşamı ve sağlığı ekonomiyle birleştiren bir toplum olmaya devam edeceğiz" dedi.
Madrid'de gelecek hafta başından itibaren ekonomik ve sosyal faaliyetleri kapsayan sektörlerde, ibadet yerlerinde, düğünlerde, cenazelerde, otellerde, ticari kuruluşlarda, kütüphanelerde, müzelerde, sinema, tiyatro ve konser salonlarında, eğlence sektöründe iç ve dış mekan kısıtlamaları kaldırılacak.
İspanya'da salgının en fazla etkilendiği bölge olan Madrid, buna rağmen özerk yönetimin aldığı kararlarla restoran, kafeterya, kültür ve eğlence mekanlarını genel kapanma dışında hep açık tuttu.
Madrid'in ardından gelecek haftalarda ülkedeki diğer özerk yönetimlerin de kısıtlamaları tamamen kaldırma kararı alması bekleniyor.
Ülkede Kovid-19'dan can kayıpları ve vaka sayılarının en yüksek olduğu Madrid'de şimdiye kadar 890 bin 495 bin vaka tespit edilirken 16 bin 94 kişi salgından hayatını kaybetti. Madrid'de 18 yaş üstünde Kovid-19 aşı süreci tamamlananların bölge nüfusuna oranı yüzde 90 seviyesinde bulunuyor.
100000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:32Nagehan Alçı: Yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı makamının çok kısıtlı bir bütçesi olmalı
11:22FSB, Vladivostok’ta terör saldırısını önledi
11:15Fatih Altaylı: Faruk Acar artık AK Parti'de değil
11:11Crouch'tan Havertz'e eleştiri: Mesut Özil gibi tembel ve işe yaramaz
11:06Madrid, Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırıyor
10:52Mehmet Barlas: 'Önce Türkiye' diyen eski CHP'yi özlüyoruz
10:44Elon Musk'tan hükümetlere kripto para tavsiyesi: Hiçbir şey yapmayın
10:31Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: Ev sahibi, ölen kiracıyı evden çıkartamaz
10:23'Ormanın hayalet kedisi' Antalya'da görüntülendi
10:13Bastığı sahte parayla aldığı sahte içkiden öldü
09:54Rus askerlerinden Tacikistan dağlarında militanları etkisiz hale getirmeye yönelik tatbikat
09:54Yılmaz Özdil: Peker’in açıklamalarına gazetecilik değil diyenlerin paspas yapması bile sakıncalı
09:53Yeni Şafak yazarı Karagül: Sana 'Git, Erdoğan'ı devir' talimatı mı verildi Jeff?
09:47Uzmanlar: '2 doz sonrası 6. ayda herkes hatırlatma dozu olmalı'
09:31Selvi: Sorunlar tespit edildi, şimdi adım adım çözümler devreye sokuluyor
09:16Ahmet Hakan'dan Hande Sarıoğlu açıklaması: Pişmanım ve pardon diyorum
09:11İBB'nin taksi projesi 9. kez UKOME'de: Oylama bugün yapılacak
08:49Katırcıoğlu: Eğer bir harfle gençlerimizi tanımlamak gerekirse, olsa olsa 'Elif Gençliği' olur
08:12'Yenilenmiş ürün' nitelikli cep telefonlarının KDV oranı yüzde 1’e indirildi
07:52Milli Güvenlik Kurulu Beştepe'de toplanacak