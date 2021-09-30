https://tr.sputniknews.com/20210930/malatyada-4-cocuk-otomobil-gasp-etti-1049379346.html

Malatya'da 4 çocuk, otomobil gasp etti

Malatya'da 4 çocuk, otomobil gasp etti

Malatya'da 18 yaşından küçük 4 kişi, polisle girdiği kovalamaca sonucu gasp ettiği araç kaza yaptı. Kaza sonrası kaçan 4 şüpheliden 3'ü ekipler tarafından... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T07:05+0300

2021-09-30T07:05+0300

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türkiye

malatya

gözaltı

gasp

otomobil

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Edinilen bilgilere göre, 18 yaşında küçük yabancı uyruklu bir şahıs gündüz saatlerinde Sivas -Malatya karayolundaki bir akaryakıt istasyonuna yakıt almak için giren bir aracın açık camından sürücüye ait telefonu alarak kaçmaya başladı. Durumu fark eden araç sürücüsü çalınan telefonun peşinden koşarken kontağı üzerinde unuttuğu aracını diğer şebeke üyelerine kaptırdı. Aracın gasp edildiğini fark eden sürücü durumu jandarma ekiplerine bildirirken, otomobili gasp eden 3 kişi daha sonra diğer arkadaşlarını da yanlarına alarak bölgeden ayrıldı.Şüphelilerin Malatya'ya gelme ihtimaline karşın çalışma başlatan ekipler gece yarısı 100. Yıl Caddesi civarında fark ettikleri aracı durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan araç ekiplerle girdiği kovalamaca sonucu Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerinde park halindeki bir araca çarparak kaza yaptı. Aracı bırakarak kaçan şüphelilerden 3'ü bölgede gizlendikleri muhtelif noktalarda ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Dördüncü şahsın da yakalanması için çalışmalarını sürdüren ekipler gasp edilen araçta da detaylı inceleme yaptıktan sonra araçla birlikte şüpheli 3 kişiyi Çocuk Şubeye götürdü.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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malatya, gözaltı, gasp, otomobil