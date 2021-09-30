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Marsilya-Galatasaray maçı tribündeki olaylardan dolayı 10 dakika durdu
Marsilya-Galatasaray maçı tribündeki olaylardan dolayı 10 dakika durdu
Marsilya, Galatasaray maçında tribünlerde gerginlik yaşandı. İki takım taraftarları birbirlerine meşale attılar. Fatih Terim, Türk taraftarları 'sakin olmaya'... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T22:43+0300
2021-09-30T22:43+0300
2021-09-30T23:29+0300
spor
galatasaray
marsilya
gerginlik
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UEFA Avrupa Ligi E grubu ikinci hafta maçında, Olimpik Marsilya ile Galatasaray takımları Marsilya’daki Velodrome Stadı’nda karşı karşıya geldi.Maçın 36. dakikasında, Galatasaray ile Marsilya tribünleri arasında yaşanan gerginlikten dolayı maça ara verildi.Galatasaray ile Marsilya takımı taraftarları, bulundukları kale arkasından birbirlerine meşale atmaya başladılar.Meşalalelerden biri sahaya gelince hakem maçı durdurdu. Maçın durmasıyla gerginlik daha da yükseldi. Bazı Fransız taraftarlar polis kortejini yararak Galatasaray tribünlerine geçmeye çalıştılar. Polis taraftarlara cop ve biber gazı ile müdahalede bulundu.Fatih Terim, Galatasaray tribünlerinin önüne giderek, taraftarlara 'sakin olun' çağrısında bulundu.
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galatasaray, marsilya, gerginlik
Marsilya-Galatasaray maçı tribündeki olaylardan dolayı 10 dakika durdu 22:43 30.09.2021 (güncellendi: 23:29 30.09.2021)
Marsilya, Galatasaray maçında tribünlerde gerginlik yaşandı. İki takım taraftarları birbirlerine meşale attılar. Fatih Terim, Türk taraftarları 'sakin olmaya' çağırdı.
UEFA Avrupa Ligi E grubu ikinci hafta maçında,
Olimpik Marsilya ile Galatasaray takımları Marsilya’daki Velodrome Stadı’nda karşı karşıya geldi.
Maçın 36. dakikasında, Galatasaray ile Marsilya tribünleri arasında yaşanan gerginlikten dolayı maça ara verildi.
Galatasaray ile Marsilya takımı taraftarları, bulundukları kale arkasından birbirlerine meşale atmaya başladılar.
Meşalalelerden biri sahaya gelince hakem maçı durdurdu.
Maçın durmasıyla gerginlik daha da yükseldi. Bazı Fransız taraftarlar polis kortejini yararak Galatasaray tribünlerine geçmeye çalıştılar. Polis taraftarlara cop ve biber gazı ile müdahalede bulundu.
Fatih Terim, Galatasaray tribünlerinin önüne giderek, taraftarlara 'sakin olun' çağrısında bulundu.