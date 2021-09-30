https://tr.sputniknews.com/20210930/marsilya-galatasaray-maci-tribundeki-olaylardan-dolayi-durdu-1049409810.html

Marsilya-Galatasaray maçı tribündeki olaylardan dolayı 10 dakika durdu

Marsilya-Galatasaray maçı tribündeki olaylardan dolayı 10 dakika durdu

Marsilya, Galatasaray maçında tribünlerde gerginlik yaşandı. İki takım taraftarları birbirlerine meşale attılar. Fatih Terim, Türk taraftarları 'sakin olmaya'... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T22:43+0300

2021-09-30T22:43+0300

2021-09-30T23:29+0300

spor

galatasaray

marsilya

gerginlik

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UEFA Avrupa Ligi E grubu ikinci hafta maçında, Olimpik Marsilya ile Galatasaray takımları Marsilya’daki Velodrome Stadı’nda karşı karşıya geldi.Maçın 36. dakikasında, Galatasaray ile Marsilya tribünleri arasında yaşanan gerginlikten dolayı maça ara verildi.Galatasaray ile Marsilya takımı taraftarları, bulundukları kale arkasından birbirlerine meşale atmaya başladılar.Meşalalelerden biri sahaya gelince hakem maçı durdurdu. Maçın durmasıyla gerginlik daha da yükseldi. Bazı Fransız taraftarlar polis kortejini yararak Galatasaray tribünlerine geçmeye çalıştılar. Polis taraftarlara cop ve biber gazı ile müdahalede bulundu.Fatih Terim, Galatasaray tribünlerinin önüne giderek, taraftarlara 'sakin olun' çağrısında bulundu.

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galatasaray, marsilya, gerginlik