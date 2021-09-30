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Marsilya maçı öncesi polisten Galatasaray taraftarına müdahale
Marsilya maçı öncesi polisten Galatasaray taraftarına müdahale
Marsilya ile Galatasaray arasında müsabakadan önce Fransız polisi, tribünde bulunan sarı-kırmızılı takımın taraftarına müdahalede bulundu. 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T22:19+0300
2021-09-30T22:19+0300
2021-09-30T22:26+0300
spor
fransa
galatasaray
marsilya
polis müdahalesi
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UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Galatasaray deplasmanda Marsilya ile karşılaşacak.Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Marsilya'yla karşılaşacağı maç öncesi Fransız polisinin Türk taraftarlara müdahalesi gündeme damga vurdu.Marsilya ile Galatasaray arasındaki müsabaka, 22.00'de başlayacak.
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fransa, galatasaray, marsilya, polis müdahalesi
Marsilya maçı öncesi polisten Galatasaray taraftarına müdahale 22:19 30.09.2021 (güncellendi: 22:26 30.09.2021)
Marsilya ile Galatasaray arasında müsabakadan önce Fransız polisi, tribünde bulunan sarı-kırmızılı takımın taraftarına müdahalede bulundu.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında
Galatasaray deplasmanda Marsilya ile karşılaşacak.
Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Marsilya'yla karşılaşacağı maç öncesi Fransız polisinin Türk taraftarlara müdahalesi gündeme damga vurdu.
Marsilya ile Galatasaray arasındaki müsabaka, 22.00'de başlayacak.