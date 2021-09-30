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Mehmet Barlas: 'Önce Türkiye' diyen eski CHP'yi özlüyoruz
Mehmet Barlas: 'Önce Türkiye' diyen eski CHP'yi özlüyoruz
Sabah yazarı Mehmet Barlas, "Yine de 'önce Türkiye' diyen eski CHP'yi özlüyoruz. Yani bir Deniz Baykal'ın, bir Bülent Ecevit'in ya da bir İsmet İnönü'nün... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T10:52+0300
2021-09-30T10:52+0300
politika
chp
deniz baykal
meral akşener
bülent ecevit
sabah gazetesi
ismet inönü
mehmet barlas
iyi parti
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Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, 'CHP ve İYİ Parti'ye çok dikkat edelim' başlıklı yazısında 'Türk siyasetinin sorunlarını tahlil ederken gözlemlerine çok güvendiği bir dostunun kendisini uyardığını' söyledi.Bu kişinin kendisine "Ülkemizin son yıllarda yaşadığı olumsuzlukların ve muhalefetten kaynaklanan problemlerin başlangıcı iki noktada oluştu. Bu noktalardan biri Deniz Baykal'ın bir FETÖ komplosuyla yani kasetle tasfiye edilip yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirilmesidir. İkinci nokta ise İYİ Parti'nin Meral Akşener liderliğinde FETÖ'ye yakınlığıyla milliyetçi cephede yer almasıdır" dediğini aktaran Barlas, şöyle devam etti:"Artık Türk siyasetinde alıştığımız Cumhuriyet Halk Partisi yok. Bu partinin artık bütün algıları Washington merkezli. Türkiye'nin çıkarları değil Amerika'nın çıkarları sanki daha önemli. Türkiye terörle mücadele içi güney topraklarında harekâta başlarken CHP bunu sorguluyor, Türkiye Akdeniz'deki çıkarlarını korumak için Libya ile işbirliği yaparken CHP bunu da sorguluyor. Sanki CHP değil CIA var siyasetimizde.İYİ Parti'nin Meral Akşener'ine gelince. Bu figür AK Parti dahil diğer partilerin içinde yer aldı ve onlara sonra sırtını döndü. Ana fonksiyonu Türk milliyetçilerini FETÖ'cü çizgiye getirmek gibi görünüyor. Bu açıdan bakıldığında Türk siyaseti bir yanda CIA'den diğer yanda FETÖ'den esen rüzgârların savrulmasına bırakılmış durumda. Bereket Recep Tayyip Erdoğan ve onun iktidarında yapılan hizmetlerden yararlanan milyonlarca insan var. 'Artık Türkiye'de darbe ihtimali yok'Karayolları, köprüler, hastaneler, hızlı trenler, deniz altından geçen tüneller ve böylece sayamayacağımız kadar çok hizmet Türk insanının önüne getirildi. CIA'in ve FETÖ'nün bu hizmetleri unutturması mümkün değil. Bir önemli konu daha, artık Türkiye'de darbe ihtimali yok. 15 Temmuz 2016'da halkın darbeye nasıl direndiği de ortaya çıktı.Yine de 'önce Türkiye' diyen eski CHP'yi özlüyoruz. Yani bir Deniz Baykal'ın, bir Bülent Ecevit'in ya da bir İsmet İnönü'nün Türkiye'nin ulusal çıkarlarını yok saymaları ve Amerikan ağzıyla Türkiye'yi yorumlamaları düşünülebilir miydi?"
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chp, deniz baykal, meral akşener, bülent ecevit, sabah gazetesi, ismet inönü, mehmet barlas, iyi parti

Mehmet Barlas: 'Önce Türkiye' diyen eski CHP'yi özlüyoruz

10:52 30.09.2021
© Fotoğraf : YouTube Mehmet Barlas
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Sabah yazarı Mehmet Barlas, "Yine de 'önce Türkiye' diyen eski CHP'yi özlüyoruz. Yani bir Deniz Baykal'ın, bir Bülent Ecevit'in ya da bir İsmet İnönü'nün Türkiye'nin ulusal çıkarlarını yok saymaları ve Amerikan ağzıyla Türkiye'yi yorumlamaları düşünülebilir miydi?" dedi.
Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, 'CHP ve İYİ Parti'ye çok dikkat edelim' başlıklı yazısında 'Türk siyasetinin sorunlarını tahlil ederken gözlemlerine çok güvendiği bir dostunun kendisini uyardığını' söyledi.
Bu kişinin kendisine "Ülkemizin son yıllarda yaşadığı olumsuzlukların ve muhalefetten kaynaklanan problemlerin başlangıcı iki noktada oluştu. Bu noktalardan biri Deniz Baykal'ın bir FETÖ komplosuyla yani kasetle tasfiye edilip yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirilmesidir. İkinci nokta ise İYİ Parti'nin Meral Akşener liderliğinde FETÖ'ye yakınlığıyla milliyetçi cephede yer almasıdır" dediğini aktaran Barlas, şöyle devam etti:
"Artık Türk siyasetinde alıştığımız Cumhuriyet Halk Partisi yok. Bu partinin artık bütün algıları Washington merkezli. Türkiye'nin çıkarları değil Amerika'nın çıkarları sanki daha önemli. Türkiye terörle mücadele içi güney topraklarında harekâta başlarken CHP bunu sorguluyor, Türkiye Akdeniz'deki çıkarlarını korumak için Libya ile işbirliği yaparken CHP bunu da sorguluyor. Sanki CHP değil CIA var siyasetimizde.
İYİ Parti'nin Meral Akşener'ine gelince. Bu figür AK Parti dahil diğer partilerin içinde yer aldı ve onlara sonra sırtını döndü. Ana fonksiyonu Türk milliyetçilerini FETÖ'cü çizgiye getirmek gibi görünüyor. Bu açıdan bakıldığında Türk siyaseti bir yanda CIA'den diğer yanda FETÖ'den esen rüzgârların savrulmasına bırakılmış durumda. Bereket Recep Tayyip Erdoğan ve onun iktidarında yapılan hizmetlerden yararlanan milyonlarca insan var.

'Artık Türkiye'de darbe ihtimali yok'

Karayolları, köprüler, hastaneler, hızlı trenler, deniz altından geçen tüneller ve böylece sayamayacağımız kadar çok hizmet Türk insanının önüne getirildi. CIA'in ve FETÖ'nün bu hizmetleri unutturması mümkün değil. Bir önemli konu daha, artık Türkiye'de darbe ihtimali yok. 15 Temmuz 2016'da halkın darbeye nasıl direndiği de ortaya çıktı.
Yine de 'önce Türkiye' diyen eski CHP'yi özlüyoruz. Yani bir Deniz Baykal'ın, bir Bülent Ecevit'in ya da bir İsmet İnönü'nün Türkiye'nin ulusal çıkarlarını yok saymaları ve Amerikan ağzıyla Türkiye'yi yorumlamaları düşünülebilir miydi?"
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