https://tr.sputniknews.com/20210930/milli-guvenlik-kurulu-bestepede-toplanacak-1049379497.html

Milli Güvenlik Kurulu Beştepe'de toplanacak

Milli Güvenlik Kurulu Beştepe'de toplanacak

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda ulusal ve bölgesel güvenlik konuları ele alınacak. 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T07:52+0300

2021-09-30T07:52+0300

2021-09-30T07:51+0300

türkiye

mgk

açıklama

toplantı

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Milli Güvenlik Kurulu (MGK) iç ve dış politikaya dair kritik başlıklarla toplanacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda, Afganistan'daki son durum ele alınacak. Bölgenin istikrara kavuşması için uluslararası alanda atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Afganistan kaynaklı göç baskısına yönelik alınan önlemler gözden geçirilecek.İdlib'e yönelik artan saldırılar görüşülecekSuriye'deki gelişmeler de kurulun gündemine gelecek. Özellikle İdlib'e yönelik artan saldırılar ile bölgede görevli Türk askerinin durumu görüşülecek.Terörle mücadele operasyonları masadaki bir diğer başlık. PKK, FETÖ ve IŞİD gibi örgütlerle mücadeleye ilişkin bir değerlendirme yapılacak.Yurt içindeki Eren operasyonları ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında gelinen son durum ele alınacak.Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de konuşulacakEge, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de MGK toplantısında konuşulacak.Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirilecek.Beştepe'deki toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

https://tr.sputniknews.com/20210805/mgk-bildirisi-orman-yanginlarina-karsi-yurutulen-mucadele-gozden-gecirildi-1045170491.html

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