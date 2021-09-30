Mısır'da Müslüman Kardeşler operasyonu: 8 milyon 400 bin dolar ele geçirildi

Mısır İçişleri Bakanlığı, Müslüman Kardeşler’ini yeniden canlandırmaya ve örgütün faaliyetlerine finansal kaynakları bulmaya yönelik yapılan planları engellediğini duyurdu.Müslüman Kardeşler'le bağlantılı olduğu belirtilen bir eve operasyon düzenlendiEve yapılan baskında, para saklamak için gizli bir oda bulunduğu belirtilirken, arama sonucunda 8 milyon 400 bin dolar ile örgütün sahip olduğu mali varlıkları gösteren belgeler ele geçirildiği açıklandı.Aramada, ayrıca bir miktar mühimmat da ele geçirildiği, yasal işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.
Mısır, ülkede Müslüman Kardeşler örgütünü yeniden canlandırma planlarının engellendiğini açıkladı. Örgüte ait bir eve yapılan operasyon sonucunda, 8 milyon 400 bin dolar ile bir miktar mühimmat ele geçirildiği belirtildi.
Mısır İçişleri Bakanlığı, Müslüman Kardeşler’ini yeniden canlandırmaya ve örgütün faaliyetlerine finansal kaynakları bulmaya yönelik yapılan planları engellediğini duyurdu.
Müslüman Kardeşler'le bağlantılı olduğu belirtilen bir eve operasyon düzenlendi
Eve yapılan baskında, para saklamak için gizli bir oda bulunduğu belirtilirken, arama sonucunda 8 milyon 400 bin dolar ile örgütün sahip olduğu mali varlıkları gösteren belgeler ele geçirildiği açıklandı.
Aramada, ayrıca bir miktar mühimmat da ele geçirildiği, yasal işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.