https://tr.sputniknews.com/20210930/misirda-musluman-kardesler-operasyonu-8-milyon-400-bin-dolar-ele-gecirildi--1049410485.html

Mısır'da Müslüman Kardeşler operasyonu: 8 milyon 400 bin dolar ele geçirildi

Mısır'da Müslüman Kardeşler operasyonu: 8 milyon 400 bin dolar ele geçirildi

Mısır, ülkede Müslüman Kardeşler örgütünü yeniden canlandırma planlarının engellendiğini açıkladı. Örgüte ait bir eve yapılan operasyon sonucunda, 8 milyon 400... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T23:00+0300

2021-09-30T23:00+0300

2021-09-30T23:10+0300

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afrika

mısır

müslüman kardeşler

operasyon

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Mısır İçişleri Bakanlığı, Müslüman Kardeşler’ini yeniden canlandırmaya ve örgütün faaliyetlerine finansal kaynakları bulmaya yönelik yapılan planları engellediğini duyurdu.Müslüman Kardeşler'le bağlantılı olduğu belirtilen bir eve operasyon düzenlendiEve yapılan baskında, para saklamak için gizli bir oda bulunduğu belirtilirken, arama sonucunda 8 milyon 400 bin dolar ile örgütün sahip olduğu mali varlıkları gösteren belgeler ele geçirildiği açıklandı.Aramada, ayrıca bir miktar mühimmat da ele geçirildiği, yasal işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.

mısır

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afrika, mısır, müslüman kardeşler, operasyon