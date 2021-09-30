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Muğla'da başına içki şişesiyle vurulan Rus kadın öldü

Muğla'da başına içki şişesiyle vurulan Rus kadın öldü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde başına içki şişesiyle vurduğu Rusya uyruklu kadını öldüren zanlı tutuklandı. 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T06:42+0300

2021-09-30T06:42+0300

2021-09-30T06:41+0300

türkiye

muğla

fethiye

ölüdeniz

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Ölüdeniz mahallesindeki bir otelde tatil yapan Rusya uyruklu Tatyana Fedorova ile erkek arkadaşı İ.S. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rus İ.S, odadaki içki şişesini kız arkadaşının başına vurdu.Şüphelinin daha sonra kız arkadaşını öldürdüğünü otel yönetimine bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.Jandarma ekiplerince gözaltına alınan İ.S, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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muğla, fethiye, ölüdeniz