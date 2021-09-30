https://tr.sputniknews.com/20210930/nakliyat-is-genel-baskani-yemeksepetine-boykot-cagrisi-etkili-sekilde-devam-ediyor-1049389306.html

Nakliyat-İş Genel Başkanı: Yemeksepeti’ne boykot çağrısı etkili şekilde devam ediyor

Nakliyat-İş Genel Başkanı: Yemeksepeti’ne boykot çağrısı etkili şekilde devam ediyor

Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Küçükosmanoğlu “Bir boykot çağrısı yaptık, TÜKODER, DİSK, KESK, TMMOB, Türk Tabipler Birliği, Birleşik Kamu-İş ve bağımsız... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T14:09+0300

2021-09-30T14:09+0300

2021-09-30T14:09+0300

seyir hali

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

boykot

tümtis

nakliyat iş sendikası

sendika

tüketici

yemeksepeti

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Nakliyat-İş Genel Başkanı: Yemeksepeti’ne boykot çağrısı etkili şekilde devam ediyor 30.09.2021 SEYİR HALİ

DİSK/Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Yemeksepeti’ne karşı boykot çağrısını ve firmanın sendikalara karşı tutumunu RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Küçükosmanoğlu, boykotun amacını ve beraber çağrı yaptıkları meslek örgütlerini “En son bir boykot çağrısı yaptık, TÜKODER, DİSK, KESK, TMMOB, Türk Tabipler Birliği, Birleşik Kamu-İş ve bağımsız sendikalarla beraber. Sendika düşmanlığını aynı zamanda müşterilerin indirim yağmuru adı altında aldatılmasını protesto amacıyla yapıldı. Birkaç günden beri bu boykot çağrısı etkili bir şekilde devam ediyor. Halkın tüketimden gelen örgütlü gücünü işverenlerin işçi ve sendika düşmanlığı yapmasına karşı devreye sokulması buradaki mücadeleye bir katkı verilsin, anayasal ve uluslararası sözleşmelerle güvencelenmiş bu hakka saygı gösterilsin” diye aktardı.‘Yemeksepeti’nin indirim diye müşteri aldattığı müfettişler tarafından tespit edildi’Küçükosmanoğlu, Yemeksepeti’nin sendikalaşmaya karşı tutumunu ve Ticaret Bakanlığı’nın tüketiciye yönelik tespit ettiklerini “Ticaret Bakanlığı’nın müfettişleri tarafından bir tespiti var. ‘İndirim yağmuru’ adı altında Yemeksepeti önce hizmetlerini zamlandırıyor. Ondan sonra ‘yüzde 50 oranında indirim yapıyorum’ diye müşteri aldatıldığı müfettişler tarafından tespit edildi. İşçi ve sendika düşmanlığına gelirsek biz burada bir yıla yakın zamandan beri bir mücadele içindeyiz. Güncellenen bakanlık verisine göre 2021 Ocak ayı itibariyle 6 bin 200 kişi çalışıyordu. Yasal olarak bunun yüzde 40’ını üye yaptığınızda işletme sözleşme yetkisi alma durumunuz var, 6356 sayılı yasaya göre. 2 bini geçen bir üye sayısına ulaştığımızda tamamen kanunsuz bir şekilde işkolu değişikliği yaparak sendikalı işçilerin üyeliği düşürüldü. Bakanlık inceleme talebinde bulunduk. Müfettiş incelemesinde burada bir maraza tespiti olmasına rağmen Çalışma Bakanlığı hala bize bu müfettişin raporunu göndermedi” diye konuştu.‘Aylardır mücadele eden, binlerce işçiye ulaşan sendikayız’İşkolu değişimi üzerine diğer sendikaların örgütlenmeye çalıştığını söyleyen Küçükosmanoğlu, bu tavır konusunda “Biz bu mücadeleyi verirken işkolu değiştikten sonra işçileri üye yapmak için Hak-İş’e bağlı Öz Büro-İş Sendikası çıktı. Türk-İş’e bağlı TÜMTİS sendikası da Yemeksepeti taşımacılık işkolunda kalan 71 kişiyle Bakanlığa başvurdu. Bakanlık çoğunluk tespiti verdi. Bunun karşılığı yok. Aylardır mücadele eden, binlerce işçiye ulaşan sendikayız. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bunun adı sarı sendikacılıktır. Bir sendika bir işyerinde mücadele veriyorsa dayanışma göstermek zorundayız. Bu işverenin ekmeğine yağ süren bir anlayış olur” ifadelerini kullandı.

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2021

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Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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