Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Seyir Hali - Sputnik Türkiye, 1920
SEYİR HALİ
Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://tr.sputniknews.com/20210930/nakliyat-is-genel-baskani-yemeksepetine-boykot-cagrisi-etkili-sekilde-devam-ediyor-1049389306.html
Nakliyat-İş Genel Başkanı: Yemeksepeti’ne boykot çağrısı etkili şekilde devam ediyor
Nakliyat-İş Genel Başkanı: Yemeksepeti’ne boykot çağrısı etkili şekilde devam ediyor
Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Küçükosmanoğlu “Bir boykot çağrısı yaptık, TÜKODER, DİSK, KESK, TMMOB, Türk Tabipler Birliği, Birleşik Kamu-İş ve bağımsız... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T14:09+0300
2021-09-30T14:09+0300
seyir hali
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
boykot
tümtis
nakliyat iş sendikası
sendika
tüketici
yemeksepeti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1049389274_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_f48cfa7f23f175d54c3c2a86e5b9b54d.jpg
Nakliyat-İş Genel Başkanı: Yemeksepeti’ne boykot çağrısı etkili şekilde devam ediyor
30.09.2021 SEYİR HALİ
DİSK/Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Yemeksepeti’ne karşı boykot çağrısını ve firmanın sendikalara karşı tutumunu RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Küçükosmanoğlu, boykotun amacını ve beraber çağrı yaptıkları meslek örgütlerini “En son bir boykot çağrısı yaptık, TÜKODER, DİSK, KESK, TMMOB, Türk Tabipler Birliği, Birleşik Kamu-İş ve bağımsız sendikalarla beraber. Sendika düşmanlığını aynı zamanda müşterilerin indirim yağmuru adı altında aldatılmasını protesto amacıyla yapıldı. Birkaç günden beri bu boykot çağrısı etkili bir şekilde devam ediyor. Halkın tüketimden gelen örgütlü gücünü işverenlerin işçi ve sendika düşmanlığı yapmasına karşı devreye sokulması buradaki mücadeleye bir katkı verilsin, anayasal ve uluslararası sözleşmelerle güvencelenmiş bu hakka saygı gösterilsin” diye aktardı.‘Yemeksepeti’nin indirim diye müşteri aldattığı müfettişler tarafından tespit edildi’Küçükosmanoğlu, Yemeksepeti’nin sendikalaşmaya karşı tutumunu ve Ticaret Bakanlığı’nın tüketiciye yönelik tespit ettiklerini “Ticaret Bakanlığı’nın müfettişleri tarafından bir tespiti var. ‘İndirim yağmuru’ adı altında Yemeksepeti önce hizmetlerini zamlandırıyor. Ondan sonra ‘yüzde 50 oranında indirim yapıyorum’ diye müşteri aldatıldığı müfettişler tarafından tespit edildi. İşçi ve sendika düşmanlığına gelirsek biz burada bir yıla yakın zamandan beri bir mücadele içindeyiz. Güncellenen bakanlık verisine göre 2021 Ocak ayı itibariyle 6 bin 200 kişi çalışıyordu. Yasal olarak bunun yüzde 40’ını üye yaptığınızda işletme sözleşme yetkisi alma durumunuz var, 6356 sayılı yasaya göre. 2 bini geçen bir üye sayısına ulaştığımızda tamamen kanunsuz bir şekilde işkolu değişikliği yaparak sendikalı işçilerin üyeliği düşürüldü. Bakanlık inceleme talebinde bulunduk. Müfettiş incelemesinde burada bir maraza tespiti olmasına rağmen Çalışma Bakanlığı hala bize bu müfettişin raporunu göndermedi” diye konuştu.‘Aylardır mücadele eden, binlerce işçiye ulaşan sendikayız’İşkolu değişimi üzerine diğer sendikaların örgütlenmeye çalıştığını söyleyen Küçükosmanoğlu, bu tavır konusunda “Biz bu mücadeleyi verirken işkolu değiştikten sonra işçileri üye yapmak için Hak-İş’e bağlı Öz Büro-İş Sendikası çıktı. Türk-İş’e bağlı TÜMTİS sendikası da Yemeksepeti taşımacılık işkolunda kalan 71 kişiyle Bakanlığa başvurdu. Bakanlık çoğunluk tespiti verdi. Bunun karşılığı yok. Aylardır mücadele eden, binlerce işçiye ulaşan sendikayız. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bunun adı sarı sendikacılıktır. Bir sendika bir işyerinde mücadele veriyorsa dayanışma göstermek zorundayız. Bu işverenin ekmeğine yağ süren bir anlayış olur” ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Ali Çağatay
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
Ali Çağatay
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1049389274_90:0:549:344_1920x0_80_0_0_d613a397a3087a866de10b7ba61d86ee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, boykot, tümtis, nakliyat iş sendikası, sendika, tüketici, yemeksepeti, аудио

Nakliyat-İş Genel Başkanı: Yemeksepeti’ne boykot çağrısı etkili şekilde devam ediyor

14:09 30.09.2021
SEYİR HALİ
Nakliyat-İş Genel Başkanı: Yemeksepeti’ne boykot çağrısı etkili şekilde devam ediyor
Abone ol
Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
Tüm yazılar
Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Küçükosmanoğlu “Bir boykot çağrısı yaptık, TÜKODER, DİSK, KESK, TMMOB, Türk Tabipler Birliği, Birleşik Kamu-İş ve bağımsız sendikalarla beraber. Sendika düşmanlığını ve müşterilerin indirim yağmuru diye aldatılmasını protesto için yapıldı. Birkaç günden beri bu boykot çağrısı etkili şekilde devam ediyor” dedi.
DİSK/Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Yemeksepeti’ne karşı boykot çağrısını ve firmanın sendikalara karşı tutumunu RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.
Küçükosmanoğlu, boykotun amacını ve beraber çağrı yaptıkları meslek örgütlerini “En son bir boykot çağrısı yaptık, TÜKODER, DİSK, KESK, TMMOB, Türk Tabipler Birliği, Birleşik Kamu-İş ve bağımsız sendikalarla beraber. Sendika düşmanlığını aynı zamanda müşterilerin indirim yağmuru adı altında aldatılmasını protesto amacıyla yapıldı. Birkaç günden beri bu boykot çağrısı etkili bir şekilde devam ediyor. Halkın tüketimden gelen örgütlü gücünü işverenlerin işçi ve sendika düşmanlığı yapmasına karşı devreye sokulması buradaki mücadeleye bir katkı verilsin, anayasal ve uluslararası sözleşmelerle güvencelenmiş bu hakka saygı gösterilsin” diye aktardı.

‘Yemeksepeti’nin indirim diye müşteri aldattığı müfettişler tarafından tespit edildi’

Küçükosmanoğlu, Yemeksepeti’nin sendikalaşmaya karşı tutumunu ve Ticaret Bakanlığı’nın tüketiciye yönelik tespit ettiklerini “Ticaret Bakanlığı’nın müfettişleri tarafından bir tespiti var. ‘İndirim yağmuru’ adı altında Yemeksepeti önce hizmetlerini zamlandırıyor. Ondan sonra ‘yüzde 50 oranında indirim yapıyorum’ diye müşteri aldatıldığı müfettişler tarafından tespit edildi. İşçi ve sendika düşmanlığına gelirsek biz burada bir yıla yakın zamandan beri bir mücadele içindeyiz. Güncellenen bakanlık verisine göre 2021 Ocak ayı itibariyle 6 bin 200 kişi çalışıyordu. Yasal olarak bunun yüzde 40’ını üye yaptığınızda işletme sözleşme yetkisi alma durumunuz var, 6356 sayılı yasaya göre. 2 bini geçen bir üye sayısına ulaştığımızda tamamen kanunsuz bir şekilde işkolu değişikliği yaparak sendikalı işçilerin üyeliği düşürüldü. Bakanlık inceleme talebinde bulunduk. Müfettiş incelemesinde burada bir maraza tespiti olmasına rağmen Çalışma Bakanlığı hala bize bu müfettişin raporunu göndermedi” diye konuştu.

‘Aylardır mücadele eden, binlerce işçiye ulaşan sendikayız’

İşkolu değişimi üzerine diğer sendikaların örgütlenmeye çalıştığını söyleyen Küçükosmanoğlu, bu tavır konusunda “Biz bu mücadeleyi verirken işkolu değiştikten sonra işçileri üye yapmak için Hak-İş’e bağlı Öz Büro-İş Sendikası çıktı. Türk-İş’e bağlı TÜMTİS sendikası da Yemeksepeti taşımacılık işkolunda kalan 71 kişiyle Bakanlığa başvurdu. Bakanlık çoğunluk tespiti verdi. Bunun karşılığı yok. Aylardır mücadele eden, binlerce işçiye ulaşan sendikayız. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bunun adı sarı sendikacılıktır. Bir sendika bir işyerinde mücadele veriyorsa dayanışma göstermek zorundayız. Bu işverenin ekmeğine yağ süren bir anlayış olur” ifadelerini kullandı.
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:42Nejat İşler otele yerleştiğini açıkladı
14:35Trump'ın liderlerle sürreal görüşmeleri: Erdoğan'a 'Geceyarısı Ekspresi'ni izledin mi' diye sormuş
14:34TCMB'nin faizleri indirdiği toplantının detayları açıklandı
14:32Fıskiyelerle oynayan çocuk, beyin yiyen amip sebebiyle hayatını kaybetti
14:30Ünlü rapçi Eminem makarnacı açtı: Hayranları 7 saat önceden kuyruğa girdi
14:21Dağlık Karabağ çatışmaları sonrası istifa eden eski Ermeni Savunma Bakanı Tonoyan gözaltına alındı
14:13AYM'den halk otobüs şoförü için 'biji' kararı: 'Terör örgütü propagandası'
14:13Rusya'da 50 milyon vatandaş aşılandı
14:09Nakliyat-İş Genel Başkanı: Yemeksepeti’ne boykot çağrısı etkili şekilde devam ediyor
13:59Şarkıcı Efkariye hayatını kaybetti
13:53Aracını taksiye dönüştürmek isteyenlerden 2 günde 400 başvuru
13:53Danimarka'da verdiği para karşılığında boş çerçeve alan müze, sanatçıdan geri ödeme talep ediyor
13:52Cinsel tacizle suçlanan Esra Ersoy: Benim kendisine dava açmam gerekirdi
13:44ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi adayı Flake, Türkiye’den ‘agreman’ alabilecek mi?
13:43Eşinin yanında parası yetmeyen müşteriden etkilendi, iş yerine 'bahşişle ödeme' sistemi getirdi
13:35Özlem Türeci: Güçlendirici aşılar 12-18 ayda bir verilebilir
13:35Viral olan kaza görüntülerini çeken kişi konuştu: Amacımız eğlenceli bir video çekmek değildi
13:21Türkiye'de geçen yıl 13 ilde 'yüksek hava kirliliği' gözlendi
13:18Putin ile Erdoğan, Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin bu sene toplanmasında anlaştı
13:171 kuruşluk banka borcu için evine ihtarname gönderildi: Bin TL 1 kuruş talep ediliyor