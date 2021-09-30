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https://tr.sputniknews.com/20210930/nejat-isler-otele-yerlestigini-acikladi-1049391071.html
Nejat İşler otele yerleştiğini açıkladı
Nejat İşler otele yerleştiğini açıkladı
Oyuncu Nejat İşler, Bodrum'daki evini kapatıp otele yerleştiğini söyledi. İşler, "Eşyam kutuların içinde arkadaşın evinde duruyor. O da çok fazla değil, iki... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T14:42+0300
2021-09-30T14:42+0300
yaşam
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Oyuncu Nejat İşler ve Erkan Can, YouTube’da NeyseNe kanalında yayınlanan ‘Caner Özyurtlu ile Loş Sohbetler’ programının konuğu oldu.Caner Özyurtlu’nun “Maddi anlamda güvence altında mısın?” sorusuna “Çalışırsam evet. İki yeğenim var. Ters bir şey olursa diye onlara bir şeyler bırakmak istiyorum. Biraz da o yüzden çalışıyorum. Ben yaşarım bir şekilde. Lüksüm yok çünkü. Arada sırada yurt dışına seyahate gidiyorum, o kadar” diyen Nejat İşler, Bodrum’daki evini kapatıp İstanbul’da bir otele yerleştiğini şöyle açıkladı:'Bir sırt çantasına sığdı her şey sonunda'“Eşyalarım kutuların içinde arkadaşın evinde duruyor. O da çok fazla değil, iki sandık. Çok eşya edinmedim. Bu bana eksik değil, aksine özgür hissettiriyor… Bu kararı vermem de enteresan oldu. Benim eski işim, saklamacı bir iş; kitaptı, plaktı, objeydi. Evim depo gibiydi. Ondan kurtuldum. Tasarlayarak yapmadım bunu. Yavaş yavaş ufalmaya başladım. Bir sırt çantasına sığdı her şey en sonunda. Bir şey lazım olursa gider alırım, ne olacak?”Erkan Can, Nejat İşler’in minimal yaşam tarzını doğru bulduğunu söyleyerek, “Hak veriyorum. Hep alıyoruz. Gardıroba bakıyorum, giymediğim o kadar çok şey almışız ki. Almıyorum artık. Aldıklarımın da çoğunu vereceğim sağa sola” ifadelerini kullandı.Yönetmenlik yapma fikri hakkında da konuşan İşler, “Her şeyin bir zamanı var. Ben hiç hissetmemiştim yönetmenliğin zamanı geldiğini. Şimdi şimdi ‘olabilir' diyorum. Senaryoda yazan laflarla ilgilenmiyorum artık. Benim olmadığım sahnelerle ilgili de bir sürü fikrim oluyor. Yapımla ilgili bir fikrim oluyor mesela. Bir sürü şeye karışmak istiyor canım. Başımı belaya sokmak istiyorum, öyle söyleyeyim” dedi.
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Nejat İşler otele yerleştiğini açıkladı

14:42 30.09.2021
© DHANejat İşler
Nejat İşler - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© DHA
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Oyuncu Nejat İşler, Bodrum'daki evini kapatıp otele yerleştiğini söyledi. İşler, "Eşyam kutuların içinde arkadaşın evinde duruyor. O da çok fazla değil, iki sandık. Yavaş yavaş ufalmaya başladım. Bir sırt çantasına sığdı her şey en sonunda" dedi.
Oyuncu Nejat İşler ve Erkan Can, YouTube’da NeyseNe kanalında yayınlanan ‘Caner Özyurtlu ile Loş Sohbetler’ programının konuğu oldu.
Caner Özyurtlu’nun “Maddi anlamda güvence altında mısın?” sorusuna “Çalışırsam evet. İki yeğenim var. Ters bir şey olursa diye onlara bir şeyler bırakmak istiyorum. Biraz da o yüzden çalışıyorum. Ben yaşarım bir şekilde. Lüksüm yok çünkü. Arada sırada yurt dışına seyahate gidiyorum, o kadar” diyen Nejat İşler, Bodrum’daki evini kapatıp İstanbul’da bir otele yerleştiğini şöyle açıkladı:

'Bir sırt çantasına sığdı her şey sonunda'

“Eşyalarım kutuların içinde arkadaşın evinde duruyor. O da çok fazla değil, iki sandık. Çok eşya edinmedim. Bu bana eksik değil, aksine özgür hissettiriyor… Bu kararı vermem de enteresan oldu. Benim eski işim, saklamacı bir iş; kitaptı, plaktı, objeydi. Evim depo gibiydi. Ondan kurtuldum. Tasarlayarak yapmadım bunu. Yavaş yavaş ufalmaya başladım. Bir sırt çantasına sığdı her şey en sonunda. Bir şey lazım olursa gider alırım, ne olacak?”
Erkan Can, Nejat İşler’in minimal yaşam tarzını doğru bulduğunu söyleyerek, “Hak veriyorum. Hep alıyoruz. Gardıroba bakıyorum, giymediğim o kadar çok şey almışız ki. Almıyorum artık. Aldıklarımın da çoğunu vereceğim sağa sola” ifadelerini kullandı.
Yönetmenlik yapma fikri hakkında da konuşan İşler, “Her şeyin bir zamanı var. Ben hiç hissetmemiştim yönetmenliğin zamanı geldiğini. Şimdi şimdi ‘olabilir' diyorum. Senaryoda yazan laflarla ilgilenmiyorum artık. Benim olmadığım sahnelerle ilgili de bir sürü fikrim oluyor. Yapımla ilgili bir fikrim oluyor mesela. Bir sürü şeye karışmak istiyor canım. Başımı belaya sokmak istiyorum, öyle söyleyeyim” dedi.
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