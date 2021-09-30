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Netflix yapımı dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez yeniden izlendi
Netflix yapımı dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez yeniden izlendi
Netflix'te yayınlanan Sex/Life dizisinin 3. bölümünde yer alan iki erkeğin banyo yaptığı sahne 20 milyon kullanıcı tarafından yeniden izlendi. İzlenme rekoru... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T14:59+0300
2021-09-30T15:01+0300
yaşam
netflix
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İlk bölümünden itibaren geniş bir yankı uyandıran Sex/Life dizisinin bir sahnesi izlenme rekoru kırdı.Sex/Life’ın 3. bölümünün 20. dakikalarına doğru Brad Simon isimli karakter, spor salonunda duş alıyor. Bu esnada yan tarafta duş alan bir kişi, çıplak bir şekilde Simon'a dönüyor.Resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Netflix, istatistiklere göre üçüncü bölümün 20. dakikasına doğru yer alan duş sahnesinin, 20 milyon kullanıcı tarafından en az bir kez yeniden oynatıldığını açıkladı. Netflix'e göre dizinin ilk sezonu ise toplamda 67 milyon izlendi.
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netflix, dizi, tekrar

Netflix yapımı dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez yeniden izlendi

14:59 30.09.2021 (güncellendi: 15:01 30.09.2021)
© NetflixSex/Life duş sahnesi
Sex/Life duş sahnesi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© Netflix
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Netflix'te yayınlanan Sex/Life dizisinin 3. bölümünde yer alan iki erkeğin banyo yaptığı sahne 20 milyon kullanıcı tarafından yeniden izlendi. İzlenme rekoru kıran sahnesinin istatistiklerini paylaşan Netflix, dizinin toplamda 67 milyon izlenmeye ulaştığını açıkladı.
İlk bölümünden itibaren geniş bir yankı uyandıran Sex/Life dizisinin bir sahnesi izlenme rekoru kırdı.
Sex/Life’ın 3. bölümünün 20. dakikalarına doğru Brad Simon isimli karakter, spor salonunda duş alıyor. Bu esnada yan tarafta duş alan bir kişi, çıplak bir şekilde Simon'a dönüyor.
Resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Netflix, istatistiklere göre üçüncü bölümün 20. dakikasına doğru yer alan duş sahnesinin, 20 milyon kullanıcı tarafından en az bir kez yeniden oynatıldığını açıkladı. Netflix'e göre dizinin ilk sezonu ise toplamda 67 milyon izlendi.
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