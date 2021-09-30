https://tr.sputniknews.com/20210930/netflix-yapimi-dizide-iki-erkegin-dus-aldigi-sahne-20-milyon-kez-yeniden-izlendi-1049391663.html

Netflix yapımı dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez yeniden izlendi

Netflix yapımı dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez yeniden izlendi

Netflix'te yayınlanan Sex/Life dizisinin 3. bölümünde yer alan iki erkeğin banyo yaptığı sahne 20 milyon kullanıcı tarafından yeniden izlendi. İzlenme rekoru... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T14:59+0300

2021-09-30T14:59+0300

2021-09-30T15:01+0300

yaşam

netflix

dizi

tekrar

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İlk bölümünden itibaren geniş bir yankı uyandıran Sex/Life dizisinin bir sahnesi izlenme rekoru kırdı.Sex/Life’ın 3. bölümünün 20. dakikalarına doğru Brad Simon isimli karakter, spor salonunda duş alıyor. Bu esnada yan tarafta duş alan bir kişi, çıplak bir şekilde Simon'a dönüyor.Resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Netflix, istatistiklere göre üçüncü bölümün 20. dakikasına doğru yer alan duş sahnesinin, 20 milyon kullanıcı tarafından en az bir kez yeniden oynatıldığını açıkladı. Netflix'e göre dizinin ilk sezonu ise toplamda 67 milyon izlendi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

netflix, dizi, tekrar