Netflix yapımı dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez yeniden izlendi

İlk bölümünden itibaren geniş bir yankı uyandıran Sex/Life dizisinin bir sahnesi izlenme rekoru kırdı.Sex/Life’ın 3. bölümünün 20. dakikalarına doğru Brad Simon isimli karakter, spor salonunda duş alıyor. Bu esnada yan tarafta duş alan bir kişi, çıplak bir şekilde Simon'a dönüyor.Resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Netflix, istatistiklere göre üçüncü bölümün 20. dakikasına doğru yer alan duş sahnesinin, 20 milyon kullanıcı tarafından en az bir kez yeniden oynatıldığını açıkladı. Netflix'e göre dizinin ilk sezonu ise toplamda 67 milyon izlendi.
Netflix'te yayınlanan Sex/Life dizisinin 3. bölümünde yer alan iki erkeğin banyo yaptığı sahne 20 milyon kullanıcı tarafından yeniden izlendi. İzlenme rekoru kıran sahnesinin istatistiklerini paylaşan Netflix, dizinin toplamda 67 milyon izlenmeye ulaştığını açıkladı.
İlk bölümünden itibaren geniş bir yankı uyandıran Sex/Life dizisinin bir sahnesi izlenme rekoru kırdı.
Sex/Life’ın 3. bölümünün 20. dakikalarına doğru Brad Simon isimli karakter, spor salonunda duş alıyor. Bu esnada yan tarafta duş alan bir kişi, çıplak bir şekilde Simon'a dönüyor.
Resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Netflix, istatistiklere göre üçüncü bölümün 20. dakikasına doğru yer alan duş sahnesinin, 20 milyon kullanıcı tarafından en az bir kez yeniden oynatıldığını açıkladı. Netflix'e göre dizinin ilk sezonu ise toplamda 67 milyon izlendi.
Sex/Life has been renewed for Season 2!
The first season was watched by 67 Million households — and 20 million of us rewound *that* scene at least once pic.twitter.com/JQqyFLj3cN