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Novak Djokovic, Indian Wells'ten çekildi
Novak Djokovic, Indian Wells'ten çekildi
Tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırbistanlı tenisçi Novak Djokovic, Indian Wells Turnuvası'ndan çekildiğini duyurdu. 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T05:01+0300
2021-09-30T05:01+0300
spor
novak djokovic
tenis
indian wells tenis turnuvası
abd açık
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Bu sezonun grand slam turnuvalarından Avustralya Açık, Fransa Açık ve Wimbledon'da şampiyonluk sevinci yaşarken, ABD Açık'ta ise finalde kaybeden Djokovic, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki 4 Ekim'de başlayacak turnuvada ise yer almayacak.Organizasyondan yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Djokovic'in bu sene düzenlenecek turnuvadan çekilme kararı aldığı belirtildi.Djokovic, ABD Açık finalinde Rus Daniil Medvedev'e kaybetmesinin ardından maç sonu yaptığı açıklamada, bu sezon başka bir turnuvada yer alıp almayacağına ilişkin henüz karar vermediğini söylemişti.Novak Djokovic, elde ettiği 5 şampiyonlukla Indian Wells'in en başarılı tenisçisi unvanını İsviçreli Roger Federer ile paylaşıyor.Tek kadınlarda dünya 1 numarası Avustralyalı tenisçi Ashleigh Barty, Japon Naomi Osaka ve ABD'li Serena Williams da bu sezon Indian Wells'e katılmayacağını önceden duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210913/abd-acik-tenis-turnuvasinda-tek-erkekler-finalini-rus-daniil-medvedev-kazandi-1048849449.html
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novak djokovic, tenis, indian wells tenis turnuvası, abd açık

Novak Djokovic, Indian Wells'ten çekildi

05:01 30.09.2021
© REUTERS / Danielle Parhizkaran - USA TODAY SportsNovak Djokovic
Novak Djokovic - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© REUTERS / Danielle Parhizkaran - USA TODAY Sports
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Tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırbistanlı tenisçi Novak Djokovic, Indian Wells Turnuvası'ndan çekildiğini duyurdu.
Bu sezonun grand slam turnuvalarından Avustralya Açık, Fransa Açık ve Wimbledon'da şampiyonluk sevinci yaşarken, ABD Açık'ta ise finalde kaybeden Djokovic, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki 4 Ekim'de başlayacak turnuvada ise yer almayacak.
Organizasyondan yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Djokovic'in bu sene düzenlenecek turnuvadan çekilme kararı aldığı belirtildi.
Djokovic, ABD Açık finalinde Rus Daniil Medvedev'e kaybetmesinin ardından maç sonu yaptığı açıklamada, bu sezon başka bir turnuvada yer alıp almayacağına ilişkin henüz karar vermediğini söylemişti.
Novak Djokovic, elde ettiği 5 şampiyonlukla Indian Wells'in en başarılı tenisçisi unvanını İsviçreli Roger Federer ile paylaşıyor.
Tek kadınlarda dünya 1 numarası Avustralyalı tenisçi Ashleigh Barty, Japon Naomi Osaka ve ABD'li Serena Williams da bu sezon Indian Wells'e katılmayacağını önceden duyurmuştu.
ABD Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde, Rus Daniil Medvedev, oldukça çekişmeli geçen maçta Sırp rakibi Novak Djokovic'i yenerek şampiyon oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
YAŞAM
ABD Açık Tenis Turnuvası'nda Djokovic'i yenerek zafere ulaşan Medvedev tarih yazdı
13 Eylül, 04:25
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