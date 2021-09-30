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Okan Bayülgen: Influencer'ların hepsi çöp
Okan Bayülgen: Influencer'ların hepsi çöp
Buket Aydın ile Tarafını Seç programına katılan Okan Bayülgen, Influencer'ları sert bir biçimde eleştirdi. 30.09.2021, Sputnik Türkiye
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Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Tarafını Seç programına Gülben Ergen ile Okan Bayülgen katıldı. 'Sanatçının topluma örnek olması gerekip gerekmediği' konuşulan programda, Okan Bayülgen "Influencer'ların hepsi çöp, para kazanmaya çalışan zavallılar" diyerek 'influencer' adı verilen sosyal medya ünlülerine yönelik eleştiride bulundu.
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okan bayülgen, influencer

Okan Bayülgen: Influencer'ların hepsi çöp

23:11 30.09.2021
© Fotoğraf : TwitterOkan Bayülgen
Okan Bayülgen - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Buket Aydın ile Tarafını Seç programına katılan Okan Bayülgen, Influencer'ları sert bir biçimde eleştirdi.
Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Tarafını Seç programına Gülben Ergen ile Okan Bayülgen katıldı.
'Sanatçının topluma örnek olması gerekip gerekmediği' konuşulan programda, Okan Bayülgen "Influencer'ların hepsi çöp, para kazanmaya çalışan zavallılar" diyerek 'influencer' adı verilen sosyal medya ünlülerine yönelik eleştiride bulundu.
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