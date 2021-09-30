Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Tarafını Seç programına Gülben Ergen ile Okan Bayülgen katıldı. 'Sanatçının topluma örnek olması gerekip gerekmediği' konuşulan programda, Okan Bayülgen "Influencer'ların hepsi çöp, para kazanmaya çalışan zavallılar" diyerek 'influencer' adı verilen sosyal medya ünlülerine yönelik eleştiride bulundu.
Buket Aydın ile Tarafını Seç programına katılan Okan Bayülgen, Influencer'ları sert bir biçimde eleştirdi.
Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Tarafını Seç programına Gülben Ergen ile Okan Bayülgen katıldı.
'Sanatçının topluma örnek olması gerekip gerekmediği' konuşulan programda, Okan Bayülgen "Influencer'ların hepsi çöp, para kazanmaya çalışan zavallılar" diyerek 'influencer' adı verilen sosyal medya ünlülerine yönelik eleştiride bulundu.