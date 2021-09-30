https://tr.sputniknews.com/20210930/oksuruk-sikayetiyle-hastaneye-giden-kadinin-akcigerinden-kabak-cekirdegi-cikti-1049400402.html

Öksürük şikayetiyle hastaneye giden kadının akciğerinden kabak çekirdeği çıktı

Öksürük şikayetiyle hastaneye giden kadının akciğerinden kabak çekirdeği çıktı

Karabük'te öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran kadının akciğerinde tespit edilen kabak çekirdeği ameliyatla çıkarıldı. 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T18:16+0300

2021-09-30T18:16+0300

2021-09-30T18:18+0300

karabük

ameliyat

öksürük

türkiye

kabak

çekirdek

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Karabük'te yaşanan olayda, birkaç aydır öksürük şikayeti olan 56 yaşındkai Hatice U., Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Acat ve ekibi, çekilen tomografilerde akciğerde yabancı bir cisim bulunduğunu tespit etti.Hemen ameliyata alınan kadının akciğerinden kabak çekirdeği çıkarıldı.Acat, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Hasta aylar önce kabak çekirdeği yemiş. Bana öksürük şikayetiyle geldi. Akciğer tomografisinde lezyon görünüyordu. Yabancı cisim gördüm. Cismi çıkarınca kabak çekirdeği olduğunu gördük" dedi.

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karabük, ameliyat, öksürük, kabak, çekirdek