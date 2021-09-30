https://tr.sputniknews.com/20210930/ormanin-hayalet-kedisi-antalyada-goruntulendi-1049381778.html

'Ormanın hayalet kedisi' Antalya'da görüntülendi

'Ormanın hayalet kedisi' Antalya'da görüntülendi

Nesli tehlike altındaki yabani kedi türlerinden, 'ormanın hayalet kedisi' olarak bilinen karakulak (caracal caracal), Antalya'da 3 bireyden oluşan aile olarak... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T10:23+0300

2021-09-30T10:23+0300

2021-09-30T10:22+0300

türkiye

kedi

fotokapan

orman

görüntü

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Türkiye'de yaşayan, nesli tehlike altındaki yabani kedi türlerinden karakulak; Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün arazi ve fotokapan yoluyla yapılan çalışmaları kapsamında, 2 yavru ve anne olmak üzere 3 bireyden oluşan aile olarak görüntülendi. 'Ormanın hayalet kedisi' olarak da bilinen karakulaklara ait görüntüler, Antalya sınırlarında elde edildi. Su kanalından su içerken görüntülenen karakulak ailesi, ürkek haliyle dikkat çekti.DKMP 6.Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, ülkede yaşayan yabani kedi türlerinden biri ve ince yapılı, çevik kedi olan karakulakların çok çeşitli habitatlarda bulunabileceği belirtildi. Açıklıklı ağaçlıklar, fundalıklar, çalılıklar, maki gibi bodur bitkilerle kaplı alanlar, düzlük, tepelik ve kayalıklı bölgelerin, türün habitatları olduğu kaydedildi.Karakulakların tavşan, küçük kemirgenler ve çeşitli kuş türlerini kapsayan geniş beslenme alışkanlığı olduğu da belirtilerek, şu bilgiler verildi:“Çoğunlukla kuşlar için yapılan yüksek ve atletik atlayışlarıyla bilinmelerine rağmen tüm bölgelerde memeliler besin diyetinin yarısını oluşturur. Bu büyüklükteki tüm kedi türleri düşünüldüğünde, kendi ağırlığının 2 ya da 3 katı ağırlığında avları avlayabilmesi bu kedi türünü eşsiz kılar. Arada evcil hayvanları da avlar. Ön bacaklara göre oldukça gelişmiş ve uzun arka bacaklarıyla mükemmel sıçrayışlar yapabilir."Popülasyonu bilinmiyorKarakulakların yılda bir defa yavru sahibi olabildikleri belirtilerek, göç etmedikleri, yerel ve alan korumacı oldukları kaydedildi. Türkiye popülasyonu hakkında yeterince bilgi olmadığına da işaret edilerek, ülkenin güney ve batı bölgelerinde yaşadığının bilindiği açıklandı.Belgeseli çekiliyorAyrıca DKMP Genel Müdürlüğü ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, TRT tarafından 2 yıl sürecek olan karakulak belgeseli çekimlerinin Burdur'da başladığı bilgisi verildi.

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kedi, fotokapan, orman, görüntü