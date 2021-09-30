https://tr.sputniknews.com/20210930/ortakoyde-denizde-ceset-bulundu-1049402061.html

Ortaköy'de denizde ceset bulundu

Ortaköy'de denizde ceset bulundu

İstanbul'da Ortaköy Sahili açıklarında denizde erkek cesedi bulundu. Deniz polisi tarafından iskeleye çıkartılan ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T18:59+0300

2021-09-30T18:59+0300

2021-09-30T18:59+0300

türkiye

istanbul

beşiktaş

sahil

ortaköy

ceset

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İstanbul Beşiktaş Ortaköy Sahili açıklarında sabah saatlerinde denizde ceset görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine deniz polisi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, denizdeki cesedi Ortaköy İskelesi’ne çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin 50 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenirken, cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı belirtildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

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istanbul

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istanbul, beşiktaş, sahil, ortaköy, ceset