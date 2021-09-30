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Özlem Türeci: Güçlendirici aşılar 12-18 ayda bir verilebilir
Özlem Türeci: Güçlendirici aşılar 12-18 ayda bir verilebilir
BioNTech’in Baş Tıbbi Sorumlusu Dr. Özlem Türeci, koronavirüsün şimdiden yönetilebilir olmaya başladığına dikkat çekerek, "Virüs bize birkaç yıl daha eşlik... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T13:35+0300
2021-09-30T13:46+0300
koronavirüs
bilim
kanser
cinsiyet
aşı
salgın
bağışıklık
denge
kovid-19
biontech
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Pfizer ile birlikte bir Kovid-19 aşısı geliştiren Alman firması BioNTech'in kurucu ortağı ve baş sağlık görevlisi, CNBC'ye verdiği demeçte, insanlığın virüse karşı korku içinde yaşamaması gerektiğini söyledi.Koronavirüsün yönetilebilir hale gelmeye başladığını belirten Türeci, "Tamamen yeni bir normale dönmemiz gerekecek, çünkü bu virüsün bize birkaç yıl daha eşlik edeceğini düşünüyorum" dedi.Yeni varyantlarla ilgili de konuşan Türeci, "Gelecekteki muhtemel varyantları sürekli olarak değerlendiriyoruz ve daha fazlasını yapacağız" ifadelerini kullandı.'Kendimizi hızlı olmaya zorluyoruz'"Şu anda dolaşımda olan tüm bu varyantlar için, zayıflayan bağışıklık tepkilerini yüksek seviyelere çeken güçlendiricilerin tek başına koruyucu olduğu görülüyor" diyen Türeci, şöyle devam etti:"Taramalara ve araştırmalara devam etmek zorundayız çünkü güçlendirici dozların yeterli olmadığı varyantlar olabilir. Ve bunun için ikinci bir opsiyonumuz bulunuyor. Yani bir varyanta karşı uyum sağlamamız gerektiğinde kendimizi hızlı olmaya zorluyoruz. Ve bu koşuları yalnız değil, regülatörlerle birlikte sağlıyoruz."2008 yılında eşi Uğur Şahin ile birlikte BionTech'i kuran Türeci, küresel pandemiden çıkış yolunu belirlemek için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu söyleyerek, güçlendirici aşıların 12 veya 18 ayda bir verilebileceğini dile getirdi.Şirketin ana odak noktası, kanser için vücudun kendi bağışıklık tepkisini uyaran mRNA (haberci ribonükleik asit) teknolojisini kullanmaktı. Şirket ayrıca sıtma için de bir aşı geliştirmek için çalışıyor. Türeci, "Yani, zaten, bağışıklık mekanizmaları, bunların virüslere karşı nasıl kullanılabileceği ve bundan nasıl yararlanılabileceği hakkında bilime ve bilgiye sahiptik. Sonuç olarak klinik deneyleri nasıl yapacağımızı ve üretim sürecini nasıl kuracağımızı biliyorduk" dedi.'Başarımızın sırlarından biri cinsiyet dağılımı açısından dengeli bir ekip olmamız'Kadın bilim insanlarının da öncülük ettiği Oxford-AstraZeneca Kovid-19 aşısına da vurgu yapan Türeci, bilimde cinsiyet dengesine ilişkin yüksek profilli örneklerin 'çok önemli' olduğunu ve BioNTech'in başarısının arkasındaki nedenlerden birinin bu olduğunu söyledi.Türeci, "Takım ve şirket olarak başarılı olmamızın sırlarından birinin, cinsiyet açısından dengeli bir ekip olmamız olduğuna gerçekten inanıyorum. İş gücümüzün neredeyse yarısı ve ayrıca üst yönetim seviyesinde ekiplerimizin yarısı kadın. Ancak fark ettiğim şey şu ki, ekiplerimizde herhangi bir cinsiyet kotasını doldurmak istediğimiz için kadınları işe almıyoruz, bu doğal olarak gelişiyor” ifadelerini kullandı.
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bilim, kanser, cinsiyet, aşı, salgın, bağışıklık, denge, kovid-19, biontech , özlem türeci, delta varyantı

Özlem Türeci: Güçlendirici aşılar 12-18 ayda bir verilebilir

13:35 30.09.2021 (güncellendi: 13:46 30.09.2021)
© AP Photo / Michael SohnÖzlem Türeci
Özlem Türeci - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© AP Photo / Michael Sohn
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BioNTech’in Baş Tıbbi Sorumlusu Dr. Özlem Türeci, koronavirüsün şimdiden yönetilebilir olmaya başladığına dikkat çekerek, "Virüs bize birkaç yıl daha eşlik edecek. Korku içinde yaşayamayız" dedi. Türeci, güçlendirici aşıların '12 veya 18 ayda bir' verilebileceğini öngördüğünü dile getirdi.
Pfizer ile birlikte bir Kovid-19 aşısı geliştiren Alman firması BioNTech'in kurucu ortağı ve baş sağlık görevlisi, CNBC'ye verdiği demeçte, insanlığın virüse karşı korku içinde yaşamaması gerektiğini söyledi.
Koronavirüsün yönetilebilir hale gelmeye başladığını belirten Türeci, "Tamamen yeni bir normale dönmemiz gerekecek, çünkü bu virüsün bize birkaç yıl daha eşlik edeceğini düşünüyorum" dedi.
Yeni varyantlarla ilgili de konuşan Türeci, "Gelecekteki muhtemel varyantları sürekli olarak değerlendiriyoruz ve daha fazlasını yapacağız" ifadelerini kullandı.

'Kendimizi hızlı olmaya zorluyoruz'

"Şu anda dolaşımda olan tüm bu varyantlar için, zayıflayan bağışıklık tepkilerini yüksek seviyelere çeken güçlendiricilerin tek başına koruyucu olduğu görülüyor" diyen Türeci, şöyle devam etti:
"Taramalara ve araştırmalara devam etmek zorundayız çünkü güçlendirici dozların yeterli olmadığı varyantlar olabilir. Ve bunun için ikinci bir opsiyonumuz bulunuyor. Yani bir varyanta karşı uyum sağlamamız gerektiğinde kendimizi hızlı olmaya zorluyoruz. Ve bu koşuları yalnız değil, regülatörlerle birlikte sağlıyoruz."
2008 yılında eşi Uğur Şahin ile birlikte BionTech'i kuran Türeci, küresel pandemiden çıkış yolunu belirlemek için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu söyleyerek, güçlendirici aşıların 12 veya 18 ayda bir verilebileceğini dile getirdi.
Şirketin ana odak noktası, kanser için vücudun kendi bağışıklık tepkisini uyaran mRNA (haberci ribonükleik asit) teknolojisini kullanmaktı. Şirket ayrıca sıtma için de bir aşı geliştirmek için çalışıyor. Türeci, "Yani, zaten, bağışıklık mekanizmaları, bunların virüslere karşı nasıl kullanılabileceği ve bundan nasıl yararlanılabileceği hakkında bilime ve bilgiye sahiptik. Sonuç olarak klinik deneyleri nasıl yapacağımızı ve üretim sürecini nasıl kuracağımızı biliyorduk" dedi.
Dr. Uğur Şahin, Dr. Özlem Türeci - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2021
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'Başarımızın sırlarından biri cinsiyet dağılımı açısından dengeli bir ekip olmamız'

Kadın bilim insanlarının da öncülük ettiği Oxford-AstraZeneca Kovid-19 aşısına da vurgu yapan Türeci, bilimde cinsiyet dengesine ilişkin yüksek profilli örneklerin 'çok önemli' olduğunu ve BioNTech'in başarısının arkasındaki nedenlerden birinin bu olduğunu söyledi.
Türeci, "Takım ve şirket olarak başarılı olmamızın sırlarından birinin, cinsiyet açısından dengeli bir ekip olmamız olduğuna gerçekten inanıyorum. İş gücümüzün neredeyse yarısı ve ayrıca üst yönetim seviyesinde ekiplerimizin yarısı kadın. Ancak fark ettiğim şey şu ki, ekiplerimizde herhangi bir cinsiyet kotasını doldurmak istediğimiz için kadınları işe almıyoruz, bu doğal olarak gelişiyor” ifadelerini kullandı.
Uğur Şahin - Özlem Türeci - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2021
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