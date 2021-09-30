Peskov: Putin'in yakın çevresinde kovid-19'u ağır geçiren olmadı
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresinde Kovid-19 tanısı koyulan kişiler arasında hastalığı ağır geçiren kimsenin bulunmadığını söyledi.
Peskov'a bugünkü basın toplantısında Putin'in yakınında çalışıp koronavirüsü geçirenlerin durumu soruldu.
Peskov, hiç kimsenin hastalığı ağır geçirmediğinin ve birçok kişinin süreci semptomsuz atlattığını belirtti.
Putin'in tüm gün temasta bulunduğu yaverinin sağlık durumuyla ilgili soruları da yanıtlayan Peskov, "Yaver muhtemelen tamamen iyileşmiştir, zira Putin onun aşılı olduğunu bizzat söylemişti. Yaverin ateşi bir süre 37 derecenin üzerine çıktı ancak tüm süreci çok rahat bir şekilde atlattı. Her şeye rağmen aşı, hayat kurtarıyor" dedi.
Gazetecilerin aşı karşıtlarıyla ilgili sorusu karşısındaysa Peskov, "Ne derler, herkesin kulağı var ve kendisi duyuyor. Burada herkesin kendi kararını alması ve başka bir alternatif olmadığını anlaması çok önemli" yanıtını verdi.
Putin, iki hafta önce yakın çevresinde görülen çok sayıda kovid-19 vakası nedeniyle karantinaya girmişti.
Peskov, hiç kimsenin hastalığı ağır geçirmediğinin ve birçok kişinin süreci semptomsuz atlattığını belirtti.
Putin'in tüm gün temasta bulunduğu yaverinin sağlık durumuyla ilgili soruları da yanıtlayan Peskov, "Yaver muhtemelen tamamen iyileşmiştir, zira Putin onun aşılı olduğunu bizzat söylemişti. Yaverin ateşi bir süre 37 derecenin üzerine çıktı ancak tüm süreci çok rahat bir şekilde atlattı. Her şeye rağmen aşı, hayat kurtarıyor" dedi.
Gazetecilerin aşı karşıtlarıyla ilgili sorusu karşısındaysa Peskov, "Ne derler, herkesin kulağı var ve kendisi duyuyor. Burada herkesin kendi kararını alması ve başka bir alternatif olmadığını anlaması çok önemli" yanıtını verdi.
Putin, iki hafta önce yakın çevresinde görülen çok sayıda kovid-19 vakası nedeniyle karantinaya girmişti.