https://tr.sputniknews.com/20210930/rus-diplomat-neo-nazizm-ukraynada-yukseliste-1049404576.html

Rus diplomat: Neo-Nazizm Ukrayna'da yükselişte

Rus diplomat: Neo-Nazizm Ukrayna'da yükselişte

Rusya'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Jeglov, neo-Nazizmin Ukrayna'da yükselişte olduğunu ve Ukraynalı... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T20:12+0300

2021-09-30T20:12+0300

2021-09-30T20:12+0300

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AGİT Daimi Konseyi'nin toplantısında konuşan Jeglov, "Ukrayna'da neo-Nazizm yükselişte. Ukrayna'nın münhasırlığı fikrini savunan ve Nazi sembollerini kullanan aşırı sağcı radikaller, uzun zamandır Ukrayna'nın günlük siyasi görünümünün bir parçası haline geldi. Bu grupların dernekleri, AGİT Özel İzleme Misyonu'nun gözlem verilerinin de ortaya koyduğu gibi, kendilerini düzenli olarak hoşgörüsüzlük ve şiddet perspektifinden açıklıyor" dedi.Hükümetin silahlanarak kendi yurttaşlarını öldürmek için Donbass'a gitmelerine izin verdiği paramiliter neo-Nazi örgütlerinin kendilerini çok rahat hissettiklerine dikkat çeken Jeglov, bu örgütlerin birçok üyesinin 2016 yılında Ukrayna'daki silahlı yapılara dahil edildiğini ve bu yapılarda alınan kararları resmen etkileme fırsatını ele geçirdiklerini vurguladı.Ukraynalı milliyetçiler arasında Hitler'in suç ortaklarının yüceltilmesinin Kiev tarafından devlet politikası rütbesine yükseltildiğini ve caddelere, çeşitli tesislere bu kişilerin adlarının verildiğini anlatan Jeglov, "Örneğin, 30 Haziran 1941'de Lviv'deki balkonundan 'lideri Adolf Hitler önderliğinde Avrupa'da yeni bir düzen kuran Büyük Nasyonal Sosyalist Almanya ile yakın işbirliği yapma' niyetini ilan eden Nazi uşağı Stepan Bandera bu onura nail oldu. Bu, Ukrayna Devleti Manifesto Belgesi'nden bir alıntı. Dönemin gazetelerinde yayınlandı ve açık kaynaklarda yer alıyor" ifadelerini kullandı.

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rusya, ukrayna, neo-nazi