https://tr.sputniknews.com/20210930/rus-kozmonotlar-la-palma-adasindaki-volkanin-lavlarini-uzaydan-goruntuledi-1049411457.html

Rus kozmonotlar La Palma adasındaki volkanın lavlarını uzaydan görüntüledi

Rus kozmonotlar La Palma adasındaki volkanın lavlarını uzaydan görüntüledi

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) görev yapan Rus kozmonotlar, Kanarya Adaları grubunda yer alan La Palma adasındaki Cumbre Vieja yanardağının püskürttüğü... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T23:33+0300

2021-09-30T23:33+0300

2021-09-30T23:33+0300

yaşam

kozmonot

la palma

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La Palma’daki Cumbre Vieja yanardağı 19 Eylül’den bu yana aktifliğini sürdürüyor. Yanardağın lavları Rus kozmonotlar tarafından görüntülendi.Twitter’dan açıklama yapan kozmonot Oleg Novitskiy, “İspanya’nın La Palma adasındaki güçlü volkanik etkinlik bir haftadır sürüyor. Dün Pyotr Dubrov’la birlikte gece saatlerinde UUİ’den volkanın magmasını görüntüleyebildik” ifadelerini kullandı.Novitskiy, dün lavların okyanusa kadar indiğini ve atmosfere kostik gaz salınmasına yol açtığını hatırlattı.Yanardağdaki faaliyet 19 Eylül’den beri 656 evi kül etti.

la palma

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kozmonot, la palma