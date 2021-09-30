https://tr.sputniknews.com/20210930/rusya-saglik-bakani-murasko-sputnik-v-asisinin-ucuncu-faz-testleri-basariyla-tamamlandi-1049395997.html

Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Sputnik V aşısının üçüncü faz testleri başarıyla tamamlandı

Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Sputnik V aşısının üçüncü faz testleri başarıyla tamamlandı

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rusya’da geliştirilen Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin üçüncü test aşamasının da başarıyla sonuçlandığını belirtti. 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T16:25+0300

2021-09-30T16:25+0300

2021-09-30T17:07+0300

koronavirüs

epivakkorona

dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

araştırma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1044594127_0:91:1801:1104_1920x0_80_0_0_77332d388ca8408876605531a075f556.jpg

Muraşko, Rusya Hükümeti Kovid-19’a Karşı Mücadele Koordinasyon Konseyi’nin toplantısında, “GamKovidVak veya diğer adıyla Sputnik V aşısının üçüncü klinik araştırma aşamasını gerçekleştirdik. Başarıyla sonuçlandı. 60 yaş üstü hastalar üzerinde araştırıldı. Aşı, güvenlik ve etkinlik anlamında en üst profile sahip olduğu gösterdi. Bugün nihai rapor için hazırlık çalışmaları yapılıyor” diye açıkladı.Bakan, “Büyük, çok büyük hacimlerde araştırma bilgilerini elde ederek, ki 23 bin kişiden söz ediyoruz, iyi bir güvenlik profili gözlemliyoruz. (Sputnik V aşısını geliştiren) Gamaleya Enstitüsü aşılama ve aşı kullanma için yeni talimatlar geliştiriyor” diye kaydetti.Rusya’da şu an Sputnik V, Sputnik Light, EpiVakKorona, EpiVakKorona-N ve KoviVak olmak üzere tescil edilmiş beş yerli aşı mevcut. Son olarak ülkede yaklaşık 50 milyon kişinin aşılandığı bildirilmişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

epivakkorona, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v, araştırma