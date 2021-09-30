Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Sputnik V aşısının üçüncü faz testleri başarıyla tamamlandı

Muraşko, Rusya Hükümeti Kovid-19’a Karşı Mücadele Koordinasyon Konseyi’nin toplantısında, “GamKovidVak veya diğer adıyla Sputnik V aşısının üçüncü klinik araştırma aşamasını gerçekleştirdik. Başarıyla sonuçlandı. 60 yaş üstü hastalar üzerinde araştırıldı. Aşı, güvenlik ve etkinlik anlamında en üst profile sahip olduğu gösterdi. Bugün nihai rapor için hazırlık çalışmaları yapılıyor” diye açıkladı.Bakan, “Büyük, çok büyük hacimlerde araştırma bilgilerini elde ederek, ki 23 bin kişiden söz ediyoruz, iyi bir güvenlik profili gözlemliyoruz. (Sputnik V aşısını geliştiren) Gamaleya Enstitüsü aşılama ve aşı kullanma için yeni talimatlar geliştiriyor” diye kaydetti.Rusya’da şu an Sputnik V, Sputnik Light, EpiVakKorona, EpiVakKorona-N ve KoviVak olmak üzere tescil edilmiş beş yerli aşı mevcut. Son olarak ülkede yaklaşık 50 milyon kişinin aşılandığı bildirilmişti.
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rusya’da geliştirilen Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin üçüncü test aşamasının da başarıyla sonuçlandığını belirtti.
Muraşko, Rusya Hükümeti Kovid-19’a Karşı Mücadele Koordinasyon Konseyi’nin toplantısında, “GamKovidVak veya diğer adıyla Sputnik V aşısının üçüncü klinik araştırma aşamasını gerçekleştirdik. Başarıyla sonuçlandı. 60 yaş üstü hastalar üzerinde araştırıldı. Aşı, güvenlik ve etkinlik anlamında en üst profile sahip olduğu gösterdi. Bugün nihai rapor için hazırlık çalışmaları yapılıyor” diye açıkladı.
Bakan, “Büyük, çok büyük hacimlerde araştırma bilgilerini elde ederek, ki 23 bin kişiden söz ediyoruz, iyi bir güvenlik profili gözlemliyoruz. (Sputnik V aşısını geliştiren) Gamaleya Enstitüsü aşılama ve aşı kullanma için yeni talimatlar geliştiriyor” diye kaydetti.
Rusya’da şu an Sputnik V, Sputnik Light, EpiVakKorona, EpiVakKorona-N ve KoviVak olmak üzere tescil edilmiş beş yerli aşı mevcut. Son olarak ülkede yaklaşık 50 milyon kişinin aşılandığı bildirilmişti.