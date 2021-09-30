https://tr.sputniknews.com/20210930/rusyada-akilli-nakliye-parasutunun-fabrika-testleri-tamamlandi-250-ton-yuk-tasiyabiliyor-1049376692.html

Rusya'da 'akıllı nakliye paraşütü'nün fabrika testleri tamamlandı: 250 ton yük taşıyabiliyor

Rusya'da 'akıllı nakliye paraşütü'nün fabrika testleri tamamlandı: 250 ton yük taşıyabiliyor

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec, navigasyon yardımıyla yaklaşık 250 kilogram kargoyu otomatik olarak maksimum doğrulukla teslim edebilen nakliye... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T01:59+0300

2021-09-30T01:59+0300

2021-09-30T01:59+0300

savunma

rostec

paraşüt

nakliye

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Rostec bünyesinde faaliyet gösteren ve ülkenin öncü paraşüt üreticisi olan Technodinamika şirketinin CEO’su İgor Nasenkov, yaptığı açıklamada, "Geliştirdiğimiz paraşüt, yaklaşık 6 ay süren fabrika testleri kapsamında güvenilirliğini sergiledi. Bu süre içinde paraşüt Moskova Bölgesi, Ryazan Bölgesi ve Kırım’a indirildi. Şimdi de uçuş ve geliştirme testlerine geçiyoruz, bu testleri 2022’nin ilk çeyreğinde bitirmeyi planlıyoruz. Ayrıca tasarımcılarımız, geliştirdikleri paraşütü modernize ederek taşıma kapasitesini 500 kilograma çıkarttı. Bu sistem şu anda araştırma testlerinden geçiyor" ifadelerini kullandı.Nakliye sistemi; indirme platformu, ‘kanat’ tipi güdümlü kubbeye sahip paraşüt, otomatik uçuş ve yöneltme ekipmanından oluşuyor. Sistem, Glonas ve GPS ile çalışıyor, yerden kontrol edilebiliyor veya beraberinde uçan paraşütçüyü takip edebiliyor.Rostec’in açıklamasında ise "Sistemin başlıca üstünlüğü isabet hassasiyeti. Testler, 4 bin metre yükseklikten iniş hatasının 100 metreyi geçmediğini doğruladı. Bu, kargoyu hedefe ulaştırma süresini azaltıyor. Paraşütün potansiyeli çeşitli silah türlerini, teçhizatı ve mühimmatı indirme fırsatını sağlıyor" denildi.

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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rostec, paraşüt, nakliye