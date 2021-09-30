Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210930/samsunda-pcr-testi-pozitif-cikanlar-izolasyon-adresine-giderken-toplu-tasima-kullanamayacak-1049401948.html
Samsun'da PCR testi pozitif çıkanlar izolasyon adresine giderken toplu taşıma kullanamayacak
Samsun'da PCR testi pozitif çıkanlar izolasyon adresine giderken toplu taşıma kullanamayacak
Samsun'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni karar alındı. Karara göre PCR testi pozitif çıkan kişiler, izolasyon süreçlerini geçirecekleri adrese özel... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T18:57+0300
2021-09-30T18:57+0300
türkiye
samsun
toplu taşıma
koronavirüs
pcr
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/1048515705_0:44:2000:1169_1920x0_80_0_0_70ca7de914b9daaf6a1418a9735c0cf6.jpg
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Zülkif Dağlı'nın başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda Kovid-19'la mücadele kapsamında yeni önlemlerin görüşülerek karara bağlandığı belirtildi.Açıklamada, geçici olarak bulunduğu yerde PCR test sonucu pozitif çıkan veya temaslı olduğu anlaşılan kişilerin, izolasyon süreçlerini geçirmek üzere özel araçlarıyla asıl ikametlerine dönmelerine, yolculuk sırasında başka kişilerle temas etmeyeceğine yönelik taahhütte bulunması koşuluyla izin verilmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.PCR Testi pozitif çıkanların toplu taşıma vasıtalarını kesinlikle kullanamayacakları vurgulanan açıklamada, bu kişilerin asıl ikametlerine gidemeyecek durumda olmaları halinde ise Valilik ve kaymakamlıklarca, izolasyon süreçlerinin geçirilmesi için mümkünse kamu kurumlarına ait misafirhane, konaklama tesisi gibi yerlerin, mümkün değilse karantina oteli gibi yerlerin belirlenmesine karar verildiği ifade edildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Valiliğimiz ve kaymakamlıklarımızca belirlenen yerlerdeki konaklama bedellerinin, izolasyona tabi tutulan kişilerce karşılanmasına, ancak yapılacak gelir tespitine göre konaklama bedelini karşılayamayacak durumdaki kişilere ait giderlere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca destek sağlanmasına, karantina oteli belirlenmesi gereken durumlarda, izolasyon koşullarını sağlamak kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı yerlerin Valiliğimizce ve ilçelerde kaymakamlıklarımızca seçilmesine, izolasyon koşullarını ihlal etmesi nedeniyle zorunlu izolasyona tabi tutulacak kişilerin, Valilik ve kaymakamlıklarca tespit edilen misafirhane, konaklama tesisi, karantina oteli gibi yerlere konaklama bedelini kendileri ödemek kaydıyla kabul edilmelerine karar verilmiştir."
türkiye
samsun
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/1048515705_192:0:1808:1212_1920x0_80_0_0_5bbb6010400c472e8eb588d22b5d9281.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
samsun, toplu taşıma, koronavirüs, pcr

Samsun'da PCR testi pozitif çıkanlar izolasyon adresine giderken toplu taşıma kullanamayacak

18:57 30.09.2021
© DHAkoronavirüs testi
koronavirüs testi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© DHA
Abone ol
Samsun'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni karar alındı. Karara göre PCR testi pozitif çıkan kişiler, izolasyon süreçlerini geçirecekleri adrese özel araçla gidebilecek.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Zülkif Dağlı'nın başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda Kovid-19'la mücadele kapsamında yeni önlemlerin görüşülerek karara bağlandığı belirtildi.
Açıklamada, geçici olarak bulunduğu yerde PCR test sonucu pozitif çıkan veya temaslı olduğu anlaşılan kişilerin, izolasyon süreçlerini geçirmek üzere özel araçlarıyla asıl ikametlerine dönmelerine, yolculuk sırasında başka kişilerle temas etmeyeceğine yönelik taahhütte bulunması koşuluyla izin verilmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.
PCR Testi pozitif çıkanların toplu taşıma vasıtalarını kesinlikle kullanamayacakları vurgulanan açıklamada, bu kişilerin asıl ikametlerine gidemeyecek durumda olmaları halinde ise Valilik ve kaymakamlıklarca, izolasyon süreçlerinin geçirilmesi için mümkünse kamu kurumlarına ait misafirhane, konaklama tesisi gibi yerlerin, mümkün değilse karantina oteli gibi yerlerin belirlenmesine karar verildiği ifade edildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Valiliğimiz ve kaymakamlıklarımızca belirlenen yerlerdeki konaklama bedellerinin, izolasyona tabi tutulan kişilerce karşılanmasına, ancak yapılacak gelir tespitine göre konaklama bedelini karşılayamayacak durumdaki kişilere ait giderlere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca destek sağlanmasına, karantina oteli belirlenmesi gereken durumlarda, izolasyon koşullarını sağlamak kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı yerlerin Valiliğimizce ve ilçelerde kaymakamlıklarımızca seçilmesine, izolasyon koşullarını ihlal etmesi nedeniyle zorunlu izolasyona tabi tutulacak kişilerin, Valilik ve kaymakamlıklarca tespit edilen misafirhane, konaklama tesisi, karantina oteli gibi yerlere konaklama bedelini kendileri ödemek kaydıyla kabul edilmelerine karar verilmiştir."
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:27Britanya'da kadın protestolarına neden olan kadın katili polise şartlı tahliyesiz müebbet hapis
19:24AYM ilk kez bir kadın cinayetinde devleti suçlu buldu
19:20Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: ABD ile ilişkilerde ciddi bir kriz var
19:20Peskov: Putin'in yakın çevresinde kovid-19'u ağır geçiren olmadı
19:06Zelenskiy, Erdoğan'dan 450 Ukraynalı mahkum için Putin'le konuşmasını rica etti
19:06Çığlık filminin evi 5 dolara kiralanacak
19:04Sıcak hava balonu Karadeniz'e düştü
18:59Ortaköy'de denizde ceset bulundu
18:57Samsun'da PCR testi pozitif çıkanlar izolasyon adresine giderken toplu taşıma kullanamayacak
18:47Fenerbahçe, Olympiakos maçının ilk 11'leri belli oldu
18:46İngiltere’de kazı çalışmalarında yeni dinozor türleri bulundu
18:45Sağlık Bakanlığı'ndan 'aşıların yan etkilerinin izlenmediği' iddiasına yanıt
18:45İngiltere'de futbolcu Sawyers'a ırkçı saldırıya hapis cezası
18:39Çin, 5 bin odalı karantina tesisi kuruyor: Yemeği robotlar verecek
18:37Sanık Döndü Kutlu'dan 17 yaşında öldürülen Emre Mays'ın ailesine: Acı var mı?
18:36Üniversite öğrencisi, yemekhane inşaatı için açılan çukura düşerek hayatını kaybetti
18:29Yoğun bakım hemşiresine silahlı saldırı
18:27Yalan Rüzgarı'nın oyuncusu hayatını kaybetti
18:16Öksürük şikayetiyle hastaneye giden kadının akciğerinden kabak çekirdeği çıktı
18:13CHP'li Akın: EPDK, elektriğe yüzde 15 zam yaptı