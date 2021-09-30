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https://tr.sputniknews.com/20210930/sanik-dondu-kutludan-17-yasinda-oldurulen-emre-maysin-ailesine-aci-var-mi-1049401060.html
Sanık Döndü Kutlu'dan 17 yaşında öldürülen Emre Mays'ın ailesine: Acı var mı?
Sanık Döndü Kutlu'dan 17 yaşında öldürülen Emre Mays'ın ailesine: Acı var mı?
İstanbul Şişli'de oğlu Emre Tyler Mays'ı hastanenin acil servis girişinde husumetlisine benzediği gerekçesiyle bıçaklayarak öldüren Akın Kutlu'nun ailesinin... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T18:37+0300
2021-09-30T18:37+0300
yaşam
istanbul
mahkeme
emre myes tyler
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İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Davut Kutlu, Muhammed Kutlu, Gazi Kutlu ve tutuksuz sanık Döndü Kutlu hazır bulundu. Maktul Ozan Tekcan'ın annesi Şerife Tekcan ile babası Hacı Tekcan ile taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Savunmasını yapan Muhammed Kutlu, kebapçı olduğunu, 2019'da dayısı Hacı Tekcan ile kardeşi Davut Kutlu'nun birlikte dükkan açtıklarını, anlaşmazlığa düştükleri için bir süre sonra ortaklığı bitirdiklerini anlattı. Dayısının kendilerine olan borçlarını ödemedikleri için aralarında husumet oluştuğunu belirten Kutlu, maktul Ozan Tekcan ve olayda yaralanan Batuhan Karanlıkoğlu tarafından daha önce bıçaklandığını, annesinin ısrarı üzerine şikayetini geri çekince ikilinin cezaevinden çıkıp kendisine yine musallat olduklarını iddia etti. Sanık Kutlu, olay günü maktul Ozan Tekcan'ın, babası Gazi Kutlu'ya vurduğunu, ellerindeki bıçağı görünce sürekli üzerinde taşıdığı silahını çıkardığını anlatarak şunları söyledi: "Silahla Batuhan'ın (Karanlıkoğlu) peşinden koştum. Kendimi korumak için karşı tarafa ayaklarına doğru ateş ettim. Bende 14 mermi vardı, 8 tanesi maktulün üzerinden çıkmış, biri Batuhan'ı yaralamış."Polis memurları tanık olarak dinlendiSanığın savunmasının ardından, olayın meydana geldiği yere yakın mesafede bulunan polis merkezinde görevli polis memurları tanık olarak dinlendi.Tanık polis Y. E, olay günü karakolun içindeyken silah sesi duyunca karakola saldırı olduğunu sanıp dışarı koştuğunu belirterek, "Arkadaşlar bir yöne doğru koşuyordu. Peşlerinden koştum. Arkadaşlar ateş eden şahsı etkisiz hale getirmişlerdi. 2 kişi yerde yatıyordu, biri kanlar içindeydi. Elinde demir sopa olan sanık baba Gazi Demir, yerdeki maktule vurmaya devam ediyordu" dedi.'Diğer evladımla tehdit ediliyorum'Öldürülen Ozan Tekcan'ın annesi Şerife Tekcan da şikayetinin devam ettiğini, bir oğlu daha olduğunu ve görümcesi olan tutuksuz sanık Döndü Kutlu tarafından tehdit edildiğini belirtti. Anne Tekcan, "Diğer evladımla tehdit ediliyorum. Döndü Kutlu'nun tutuklanmasını istiyorum. O da bir anne, benim gibi o da burada oturuyor. Tutuklansın" dedi. Tekcan Ailesi'nin avukatı, Kutlu ailesinin ailecek suçlu olduklarını, Döndü Kutlu da dahil hepsinin tutuklu olması gerektiğini söyledi.Tutuklu sanıklar ise planlı şekilde hareket etmediklerini, asıl kendilerinin tuzağa düşürüldüklerini söyledi. Sanık Döndü Kutlu ise , "Hep beni suçluyorlar. Ben de bir anneyim. Ailemden 4 tane erkeği neden hapse attırayım? 6 tane torunuma tek başıma bakmak zorundayım. Kardeşimin oğlunu öldürmek için nasıl plan yapabilirim? Asla bu suçu kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.Maktülün ailesi de tepki gösterdiMahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. Duruşmanın bitmesinin ardından sanık Döndü Kutlu, maktulün ailesine bakıp "Acı var mı?" diye sordu. Bunun üzerine maktulün ailesi tepki gösterdi. Güvenlik görevlileri Döndü Kutlu'yu aileden uzaklaştırdı.İDDİANAMEİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Döndü Kutlu, eşi Gazi Kutlu ve çocukları Muhammed ile Davut Kutlu, "şüpheli" olarak yer alıyor. Akın Kutlu'nun 7 Ocak 2020'de, Ozan Tekcan'ın arkadaşı olan Batuhan Karanlıkoğlu'nu bıçaklamak isterken ünlü şarapları ithal eden bir firmanın sahibi olan Figen Mays ile Randolp Ward Mays çiftinin oğlu Emre Tyler Mays'ı bıçaklayıp öldürdüğü aktarılan iddianamede, bu nedenle tutuklanan Akın Kutlu'nun yargılandığı davadan ceza aldığı kaydedildi. İddianamede, sanık Döndü Kutlu'nun zaman zaman kardeşi Hayrice Şahin'e, "Oğlum (Akın Kutlu) tutuklu, durumu belli olsun, o nasıl bana evlat acısı yaşattıysa ben de ona yaşatacağım. O Ozan (Ozan Tekcan) ölecek." dediği, Davut ve Muhammed Kutlu'nun da zaman zaman Ozan Tekcan'ı öldüreceğini söylediği ifade edildi.
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Sanık Döndü Kutlu'dan 17 yaşında öldürülen Emre Mays'ın ailesine: Acı var mı?

18:37 30.09.2021
© AAmahkeme
mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© AA
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İstanbul Şişli'de oğlu Emre Tyler Mays'ı hastanenin acil servis girişinde husumetlisine benzediği gerekçesiyle bıçaklayarak öldüren Akın Kutlu'nun ailesinin kavgalı oldukları Ozan Tekcan'ı öldürdükleri bir kişiyi ise yaraladıkları iddiasıyla yargılandıkları davada sanıkların ifadesi alındı.
İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Davut Kutlu, Muhammed Kutlu, Gazi Kutlu ve tutuksuz sanık Döndü Kutlu hazır bulundu.
Maktul Ozan Tekcan'ın annesi Şerife Tekcan ile babası Hacı Tekcan ile taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.
Savunmasını yapan Muhammed Kutlu, kebapçı olduğunu, 2019'da dayısı Hacı Tekcan ile kardeşi Davut Kutlu'nun birlikte dükkan açtıklarını, anlaşmazlığa düştükleri için bir süre sonra ortaklığı bitirdiklerini anlattı.
Dayısının kendilerine olan borçlarını ödemedikleri için aralarında husumet oluştuğunu belirten Kutlu, maktul Ozan Tekcan ve olayda yaralanan Batuhan Karanlıkoğlu tarafından daha önce bıçaklandığını, annesinin ısrarı üzerine şikayetini geri çekince ikilinin cezaevinden çıkıp kendisine yine musallat olduklarını iddia etti.
Sanık Kutlu, olay günü maktul Ozan Tekcan'ın, babası Gazi Kutlu'ya vurduğunu, ellerindeki bıçağı görünce sürekli üzerinde taşıdığı silahını çıkardığını anlatarak şunları söyledi:
"Silahla Batuhan'ın (Karanlıkoğlu) peşinden koştum. Kendimi korumak için karşı tarafa ayaklarına doğru ateş ettim. Bende 14 mermi vardı, 8 tanesi maktulün üzerinden çıkmış, biri Batuhan'ı yaralamış."

Polis memurları tanık olarak dinlendi

Sanığın savunmasının ardından, olayın meydana geldiği yere yakın mesafede bulunan polis merkezinde görevli polis memurları tanık olarak dinlendi.
Tanık polis Y. E, olay günü karakolun içindeyken silah sesi duyunca karakola saldırı olduğunu sanıp dışarı koştuğunu belirterek, "Arkadaşlar bir yöne doğru koşuyordu. Peşlerinden koştum. Arkadaşlar ateş eden şahsı etkisiz hale getirmişlerdi. 2 kişi yerde yatıyordu, biri kanlar içindeydi. Elinde demir sopa olan sanık baba Gazi Demir, yerdeki maktule vurmaya devam ediyordu" dedi.

'Diğer evladımla tehdit ediliyorum'

Öldürülen Ozan Tekcan'ın annesi Şerife Tekcan da şikayetinin devam ettiğini, bir oğlu daha olduğunu ve görümcesi olan tutuksuz sanık Döndü Kutlu tarafından tehdit edildiğini belirtti.
Anne Tekcan, "Diğer evladımla tehdit ediliyorum. Döndü Kutlu'nun tutuklanmasını istiyorum. O da bir anne, benim gibi o da burada oturuyor. Tutuklansın" dedi.
Tekcan Ailesi'nin avukatı, Kutlu ailesinin ailecek suçlu olduklarını, Döndü Kutlu da dahil hepsinin tutuklu olması gerektiğini söyledi.
Tutuklu sanıklar ise planlı şekilde hareket etmediklerini, asıl kendilerinin tuzağa düşürüldüklerini söyledi.
Sanık Döndü Kutlu ise , "Hep beni suçluyorlar. Ben de bir anneyim. Ailemden 4 tane erkeği neden hapse attırayım? 6 tane torunuma tek başıma bakmak zorundayım. Kardeşimin oğlunu öldürmek için nasıl plan yapabilirim? Asla bu suçu kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

Maktülün ailesi de tepki gösterdi

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
Duruşmanın bitmesinin ardından sanık Döndü Kutlu, maktulün ailesine bakıp "Acı var mı?" diye sordu. Bunun üzerine maktulün ailesi tepki gösterdi. Güvenlik görevlileri Döndü Kutlu'yu aileden uzaklaştırdı.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Döndü Kutlu, eşi Gazi Kutlu ve çocukları Muhammed ile Davut Kutlu, "şüpheli" olarak yer alıyor.
Akın Kutlu'nun 7 Ocak 2020'de, Ozan Tekcan'ın arkadaşı olan Batuhan Karanlıkoğlu'nu bıçaklamak isterken ünlü şarapları ithal eden bir firmanın sahibi olan Figen Mays ile Randolp Ward Mays çiftinin oğlu Emre Tyler Mays'ı bıçaklayıp öldürdüğü aktarılan iddianamede, bu nedenle tutuklanan Akın Kutlu'nun yargılandığı davadan ceza aldığı kaydedildi.
İddianamede, sanık Döndü Kutlu'nun zaman zaman kardeşi Hayrice Şahin'e, "Oğlum (Akın Kutlu) tutuklu, durumu belli olsun, o nasıl bana evlat acısı yaşattıysa ben de ona yaşatacağım. O Ozan (Ozan Tekcan) ölecek." dediği, Davut ve Muhammed Kutlu'nun da zaman zaman Ozan Tekcan'ı öldüreceğini söylediği ifade edildi.
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