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https://tr.sputniknews.com/20210930/sarkici-efkariye-hayatini-kaybetti-1049389109.html
Şarkıcı Efkariye hayatını kaybetti
Şarkıcı Efkariye hayatını kaybetti
Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, asıl adı Nurperi Işıközü olan Şarkıcı Efkariye'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T13:59+0300
2021-09-30T13:58+0300
yaşam
ölüm
efkariye
nurperi işıközü
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1980’li yılların başında arabesk tarzındaki şarkılarıyla ve rol aldığı filmlerle adını duyuran Efkariye'nin geçen pazartesi günü hayatını kaybettiği öğrenildi.Şarkıcının çok koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu da yazan Akay, "1980'li yılların arabesk şarkıcısı Efkariye'yi kaybettik. Asıl adı Nurperi Işıközü olan Efkariye, geçtiğimiz mart ayında dayanılmaz ağrılarla hastaneye başvurduğunda, boğazında tümör tespit edildi. Biyopsi sonrası kanserle savaşmaya başlayan Efkariye, kemoterapi görüyordu. Yaklaşık 15 gün önce bir düşme ile hastaneye kaldırılan koyu Fenerbahçeli Efkariye'yi, maalesef 27 Eylül 2021 Pazartesi günü kaybettik. Ailesine, sevenlerine, sanat camiasına ve onu tribünlerden tanıyan ve çok seven Fenerbahçe camiasına da başsağlığı ve sabır dilerim. Mekanın cennet olsun Efkariye" ifadelerini kullandı.
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ölüm, efkariye, nurperi işıközü

Şarkıcı Efkariye hayatını kaybetti

13:59 30.09.2021
© DHAEfkariye - Nurperi Işıközü
Efkariye - Nurperi Işıközü - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© DHA
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Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, asıl adı Nurperi Işıközü olan Şarkıcı Efkariye'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.
1980’li yılların başında arabesk tarzındaki şarkılarıyla ve rol aldığı filmlerle adını duyuran Efkariye'nin geçen pazartesi günü hayatını kaybettiği öğrenildi.
Şarkıcının çok koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu da yazan Akay, "1980'li yılların arabesk şarkıcısı Efkariye'yi kaybettik. Asıl adı Nurperi Işıközü olan Efkariye, geçtiğimiz mart ayında dayanılmaz ağrılarla hastaneye başvurduğunda, boğazında tümör tespit edildi. Biyopsi sonrası kanserle savaşmaya başlayan Efkariye, kemoterapi görüyordu. Yaklaşık 15 gün önce bir düşme ile hastaneye kaldırılan koyu Fenerbahçeli Efkariye'yi, maalesef 27 Eylül 2021 Pazartesi günü kaybettik. Ailesine, sevenlerine, sanat camiasına ve onu tribünlerden tanıyan ve çok seven Fenerbahçe camiasına da başsağlığı ve sabır dilerim. Mekanın cennet olsun Efkariye" ifadelerini kullandı.
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