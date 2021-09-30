https://tr.sputniknews.com/20210930/selvi-sorunlar-tespit-edildi-simdi-adim-adim-cozumler-devreye-sokuluyor-1049380191.html

Selvi: Sorunlar tespit edildi, şimdi adım adım çözümler devreye sokuluyor

Selvi: Sorunlar tespit edildi, şimdi adım adım çözümler devreye sokuluyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan raporlarla ilgili olarak "Sorunlar tespit edildi, şimdi adım adım çözümler... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T09:31+0300

2021-09-30T09:31+0300

2021-09-30T09:31+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ak parti

cumhurbaşkanlığı

politika

sorun

çözüm

esnaf

gençlik

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan raporlarda 7 başlığın öne çıktığını, bunun dördünün ekonomiyle ilgili olduğunu söylediğini hatırlattı. "Şimdi bunun bir adım ilerisine geçeceğim" diyen Selvi, "Cumhurbaşkanı’na MKYK ve MYK üyeleri, milletvekilleri, il başkanları, anket firmaları, CİMER’e gelen şikayetlerin analizi ve Erdoğan’ın yurt gezileri sırasında yaptığı gözlemleri bir fotoğrafın ortaya çıkmasına neden oldu. Sorunlar tespit edildi, şimdi adım adım çözümler devreyle sokuluyor" ifadesini kullandı. Selvi, şunları anlattı:Küçük esnaftan vergi kaldırılıyor"Küçük esnafın omzundaki vergi yükünün kaldırılması için bir çalışma yapılıyor. 2021 yılı için yıllık cirosu 240 bin liranın altında olan esnafı vergiden muaf tutacak düzenleme geliyor. 2022 yılında yürürlüğe girecek düzenleme 57 maddeden oluşacak ve 850 bin esnafa vergi mükellefiyeti sağlayacak.Vergi kaçağının önlenmesi açısından defter tutmaya devam edecekler ama 2022 yılında yeniden değerlendirme oranıyla bu rakam 250 bin liraya çıkacak. 250 bin liranın altında cirosu olan esnafı kapsayacak. Terzi, ayakkabı tamircisi, berber, kahvehane gibi basit usulde defter tutan küçük esnaf ile yıllık cirosu 240 bin liranın altında olanların gelir vergisinden muaf olması öngörülüyor.Meslek liselerini teşvikBu paketin ikinci bir ayağı daha var. O da meslek lisesinde okuyan gençlerimizi ilgilendiriyor. Sadece meslek liseli gençleri değil, sanayimizin ara eleman ihtiyacını karşılaması açısından da önem arz ediyor.Ücretlerini devlet karşılayacakMeslek lisesi öğrencilerini ara eleman olarak istihdam eden işverenleri teşvik etmek için, öğrenci başına 760 liralık desteğin tamamı devlet tarafından karşılanacak. Böylece hem sanayinin ara eleman ihtiyacının karşılanması hem de meslek lisesi mezunlarının istihdamı amaçlanıyor. Ayrıca sanayide kalfalık seviyesine yükselen lise öğrencilerinin ücreti ise 1.200 liraya yükselecek. Bunun tamamı da yine devlet tarafından karşılanacak. Öğrencilerle ilgili teşvikin devreye girmesiyle birlikte iş garantili öğrenci sayısının 160 binden 500 bine çıkarılması hedefleniyor. Gençler için, ileride bir düzenleme daha düşünülüyor. Açıklandığında gençlerin memnun kalacağından eminim."

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recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanlığı, politika, sorun, çözüm, esnaf, gençlik