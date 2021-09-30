Şentop: '27 dönemde karma komisyona bin 359 dokunulmazlık tezkeresi havale edildi'

TBMM 27. Dönem 4. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "27. Dönem 4 yasam yılında 105 birleşim 488 oturum gerçekleşti. 801 saat 33 dakika süren çalışmalarda 33 bin 953 sayfa tutanak tutulmuştur" açıklamasında bulundu. Şentop ayrıca, 27.dönemde karma komisyona bin 359 dokunulmazlık tezkeresi havale edildiğini açıkladı.Şentop'un açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şu şekilde:
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, 27. dönemde karma komisyona bin 359 dokunulmazlık tezkeresi havale edildiğini açıkladı.
TBMM 27. Dönem 4. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "27. Dönem 4 yasam yılında 105 birleşim 488 oturum gerçekleşti. 801 saat 33 dakika süren çalışmalarda 33 bin 953 sayfa tutanak tutulmuştur" açıklamasında bulundu.
Şentop ayrıca, 27.dönemde karma komisyona bin 359 dokunulmazlık tezkeresi havale edildiğini açıkladı.