https://tr.sputniknews.com/20210930/shakira-yaban-domuzlarinin-saldirisina-ugradim-cantami-caldilar-1049385765.html

Shakira: Yaban domuzlarının saldırısına uğradım, çantamı çaldılar

Shakira: Yaban domuzlarının saldırısına uğradım, çantamı çaldılar

İspanya'nın Barselona kentinde parkta oğluyla yürüyen dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, yaban domuzlarının, çantasını çalarak ormana götürdüğünü söyledi. 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T12:47+0300

2021-09-30T12:47+0300

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yaşam

ispanya

saldırı

shakira

gerard pique

instagram

yaban domuzu

park

domuz

barcelona

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Ünlü pop yıldızı Shakira, Barselona'da domuz saldırısına uğradığını belirtti.Shakira, parkta oğlu Milan ile birlikte yürürken domuzların bir anda gelip çantasını çaldığını ve çantayı ormanlık alana götürdüklerini dile getirdi.70 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşım yaparak olayı anlatan ünlü şarkıcı, “Parkta bana saldıran iki yaban domuzunun çantama ne hale getirdiklerine bakın. İçinde cep telefonum olan çantamı alıp ormana götürdüler. İçindeki her şeyi mahvetmişler" ifadelerini kullandı.Daha sonra Shakira, oğluna dönerek, “Doğruyu söyle Milan, annenin yaban domuzuna nasıl karşı durduğunu anlat” dedi.Öte yandan, Shakira ve oğlu Milan, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

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