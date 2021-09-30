https://tr.sputniknews.com/20210930/shakira-yaban-domuzlarinin-saldirisina-ugradim-cantami-caldilar-1049385765.html
Shakira: Yaban domuzlarının saldırısına uğradım, çantamı çaldılar
Shakira: Yaban domuzlarının saldırısına uğradım, çantamı çaldılar
İspanya'nın Barselona kentinde parkta oğluyla yürüyen dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, yaban domuzlarının, çantasını çalarak ormana götürdüğünü söyledi. 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T12:47+0300
2021-09-30T12:47+0300
2021-09-30T12:50+0300
yaşam
ispanya
saldırı
shakira
gerard pique
instagram
yaban domuzu
park
domuz
barcelona
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Ünlü pop yıldızı Shakira, Barselona'da domuz saldırısına uğradığını belirtti.Shakira, parkta oğlu Milan ile birlikte yürürken domuzların bir anda gelip çantasını çaldığını ve çantayı ormanlık alana götürdüklerini dile getirdi.70 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşım yaparak olayı anlatan ünlü şarkıcı, “Parkta bana saldıran iki yaban domuzunun çantama ne hale getirdiklerine bakın. İçinde cep telefonum olan çantamı alıp ormana götürdüler. İçindeki her şeyi mahvetmişler" ifadelerini kullandı.Daha sonra Shakira, oğluna dönerek, “Doğruyu söyle Milan, annenin yaban domuzuna nasıl karşı durduğunu anlat” dedi.Öte yandan, Shakira ve oğlu Milan, saldırıdan yara almadan kurtuldu.
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ispanya, saldırı, shakira, gerard pique, instagram, yaban domuzu, park, domuz, barcelona, telefon, çanta
Shakira: Yaban domuzlarının saldırısına uğradım, çantamı çaldılar
12:47 30.09.2021 (güncellendi: 12:50 30.09.2021)
İspanya'nın Barselona kentinde parkta oğluyla yürüyen dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, yaban domuzlarının, çantasını çalarak ormana götürdüğünü söyledi.
Ünlü pop yıldızı Shakira, Barselona'da domuz saldırısına uğradığını belirtti.
Shakira, parkta oğlu Milan ile birlikte yürürken domuzların bir anda gelip çantasını çaldığını ve çantayı ormanlık alana götürdüklerini dile getirdi.
70 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşım yaparak olayı anlatan ünlü şarkıcı, “Parkta bana saldıran iki yaban domuzunun çantama ne hale getirdiklerine bakın. İçinde cep telefonum olan çantamı alıp ormana götürdüler. İçindeki her şeyi mahvetmişler" ifadelerini kullandı.
Daha sonra Shakira, oğluna dönerek, “Doğruyu söyle Milan, annenin yaban domuzuna nasıl karşı durduğunu anlat” dedi.
Öte yandan, Shakira ve oğlu Milan, saldırıdan yara almadan kurtuldu.