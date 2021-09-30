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https://tr.sputniknews.com/20210930/sicak-hava-balonu-karadenize-dustu-1049402232.html
Sıcak hava balonu Karadeniz'e düştü
Sıcak hava balonu Karadeniz'e düştü
Rusya’nın Soçi kentinde bir sıcak hava balonu Karadeniz sularına düştü. 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T19:04+0300
2021-09-30T19:04+0300
2021-09-30T19:04+0300
dünya
rusya
soçi
balon
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Yerel Acil Durumlar Bakanlığı makamlarına göre kıyıdan 100 metre uzağa düşen balonu çıkarmak için balıkçılar yardıma koştu. Balonda üç kişi vardı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, soçi, balon
Sıcak hava balonu Karadeniz'e düştü
Rusya’nın Soçi kentinde bir sıcak hava balonu Karadeniz sularına düştü.
Yerel Acil Durumlar Bakanlığı makamlarına göre kıyıdan 100 metre uzağa düşen balonu çıkarmak için balıkçılar yardıma koştu.
Olayda ölen veya yaralanan olmadı.