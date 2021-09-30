https://tr.sputniknews.com/20210930/sirbistan-ve-kosova-sinir-krizinde-anlasti-guclerini-sinirdan-geri-cekiyorlar-1049406729.html

Sırbistan ve Kosova sınır krizinde anlaştı: Güçlerini sınırdan geri çekiyorlar

Sırbistan ve Kosova sınır krizinde anlaştı: Güçlerini sınırdan geri çekiyorlar

Avrupa Birliği’nin (AB) Sırbistan-Kosova Diyoloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak, Sırbistan ve Kosova’nın, sınırdaki gerilimi azaltma konusunda anlaşmaya... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T21:05+0300

2021-09-30T21:05+0300

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, “Özerk bölgeye girişte, Sırbistan plakalarının zorla çıkarılmasına son verildi. 5 Euro’luk vergi alımına son verildi. Hareket özgürlüğünü savunmayı başardık. Plakalarımızı çıkartamaz, üzerine etiketler yapıştıramazlar” diye açıkladı.Anlaşmanın, iki tarafın özel hareket timlerini sınırdan geri çekmesini öngördüğünü bildiren AB Özel Temsilcisi Lajcak, sınır bölgesinde NATO önderliğindeki barış gücü askerlerinin görev alacağını belirtti.Kosova ve Sırbistan arasındaki gerilim, 20 Eylül’de, Priştine’nin Sırbistan plakalı araçları bölgeye girişini yasaklamasıyla tırmanmıştı. Bu bağlamda, Kosova’daki Sırplar protesto eylemlerini başlatmıştı. Kosova, protestoları bastırmak için özel hareket timlerini göndermişti. NATO güçleri, 27 Eylül’de Kosova ve Sırbistan arasındaki Jarine sınır kapısına geldi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, NATO’nun 24 saat içinde olaya müdahale etmemesi durumunda, sorunu güç kullanarak çözüme kavuşturma tehdidinde bulunmuştu. Vucic, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’e, “hiçbir şekilde barışı tehdit altında bırakmak” istemedikleri için Kosova’ya ordu birliklerini göndermediklerini söylemişti.

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sırbistan, kosova, sınır