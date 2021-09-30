Soçi, Türkiye ile feribot seferleri başlatmayı planlıyor

Kopaygorodskiy, “Feribotla ulaşımın yeniden başlatılması projesi kentin geliştirilmesi için önemli. Projenin gerçekleştirilmesi Soçi için faydalı olacak. Türkiye ile kruz gemisi güzergahları hakkında da görüşülüyor. Bu yalnızca yerel halk ve misafirler için çeşitliliği sağlamakla kalmayıp aynı zamanda kentte yeni iş alanlarının oluşturulmasına yol açacak” ifadelerini kullandı.Belediye Başkanı, teknik açıdan Soçi’nin bu tür bir işbirliğine kesinlikle hazır olduğunu belirtti.Bununla birlikte belediye Türkiye’den mal taşımacılığı başta olmak üzere ticari ve iş ilişkilerinin de yeniden başlatılmasını planlıyor. Kopaygorodskiy’e göre meyve ve sebzelerin deniz yoluyla sevkiyatının yapılması Soçi’deki otoyollarındaki yükü hafifletecek.
Rusya’nın Soçi kentinin Belediye Başkanı Aleksey Kopaygorodskiy, kent ile Türkiye arasında doğrudan feribot seferlerinin başlatılmasının planlandığını ifade etti.
Kopaygorodskiy, “Feribotla ulaşımın yeniden başlatılması projesi kentin geliştirilmesi için önemli. Projenin gerçekleştirilmesi Soçi için faydalı olacak. Türkiye ile kruz gemisi güzergahları hakkında da görüşülüyor. Bu yalnızca yerel halk ve misafirler için çeşitliliği sağlamakla kalmayıp aynı zamanda kentte yeni iş alanlarının oluşturulmasına yol açacak” ifadelerini kullandı.
Belediye Başkanı, teknik açıdan Soçi’nin bu tür bir işbirliğine kesinlikle hazır olduğunu belirtti.
Bununla birlikte belediye Türkiye’den mal taşımacılığı başta olmak üzere ticari ve iş ilişkilerinin de yeniden başlatılmasını planlıyor. Kopaygorodskiy’e göre meyve ve sebzelerin deniz yoluyla sevkiyatının yapılması Soçi’deki otoyollarındaki yükü hafifletecek.