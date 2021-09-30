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TRT'de üst düzey ayrılık: Sosyal medyadan duyurdu
TRT'de üst düzey ayrılık: Sosyal medyadan duyurdu
TRT Haber Kanal Koordinatörü Yahya Bostan, 4 yıldır sürdürdüğü görevine veda ettiğini Twitter'dan duyurdu. 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T17:54+0300
2021-09-30T17:54+0300
2021-09-30T17:54+0300
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TRT’de bugün üst düzey bir ayrılık yaşandı. TRT Haber Kanal Koordinatörü Yahya Bostan, 4 yıldır sürdürdüğü görevine veda etti. Kanalla yollarının ayrıldığını Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyuran Yahya Bostan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
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TRT'de üst düzey ayrılık: Sosyal medyadan duyurdu
TRT Haber Kanal Koordinatörü Yahya Bostan, 4 yıldır sürdürdüğü görevine veda ettiğini Twitter'dan duyurdu.
TRT’
de bugün üst düzey bir ayrılık yaşandı. TRT Haber Kanal Koordinatörü Yahya Bostan, 4 yıldır
sürdürdüğü
görevine veda etti.
Kanalla yollarının ayrıldığını Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyuran Yahya Bostan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"4 yıldır sürdürdüğüm TRT Haber Kanal Koordinatörlüğü görevimin sonuna geldim. Çok sevdiğim mesleğimi, gazeteciliği farklı kulvarlarda sürdürmeye devam edeceğim."