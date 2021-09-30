https://tr.sputniknews.com/20210930/trumpin-liderlerle-surreal-gorusmeleri-erdogana-geceyarisi-ekspresini-izledin-mi-diye-sormus-1049390763.html

Trump'ın liderlerle sürreal görüşmeleri: Erdoğan'a 'Geceyarısı Ekspresi'ni izledin mi' diye sormuş

Trump'ın liderlerle sürreal görüşmeleri: Erdoğan'a 'Geceyarısı Ekspresi'ni izledin mi' diye sormuş

Eski sözcüsünün anı kitabına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetiyle bir görüşmesinde Türkiye'yi işkenceyle suçlayan Geceyarısı Ekspresi filmini izleyen olup... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T14:35+0300

2021-09-30T14:35+0300

2021-09-30T14:53+0300

dünya

abd

donald trump

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Eski Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham'ın ‘Şimdi sorularınızı yanıtlayacağım: Trump’ın Beyaz Saray’ında gördüklerim’ adlı anı kitabından gelecek hafta yayınlanması öncesi alıntılanan uluslararası ilişkiler anekdotları, Batı medyasında geniş yer buldu. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın üçüncü Sözcüsü ve eşi Melania Trump'ın Genel Sekreteri Grisham'ın kitabının en çarpıcı yanını elbette Trump'ın diğer dünya liderleriyle olağandışı görüşmeleri ve onlar hakkındaki alışılmadık görüşleri oluşturuyor. Kitaba göre Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşmesinde, ABD'li bir turistin Türkiye'de 2 kilo esrarla yakalanınca atıldığı hapiste işkence ve cinsel saldırıya uğradığı iddialarına yer verdiği anı kitabından 1978'de uyarlanan ve Ankara'nın büyük tepkisini çeken Geceyarısı Ekspresi filmini aniden gündeme getirdi. 'Aranızda izleyen var mı?'Trump'ın "Beyler, aranızdan herhangi biri Geceyarısı Ekspresi filmini hiç izledi mi? Beyler, bu sizin için karanlık bir film" dediğini aktaran Grisham, "Heyetten pek ses seda çıkmadı, belki birkaç kibar kıkırdama, ardından sohbet devam etti, sanki ABD Başkanı böyle bir şey yumurtlamamış gibi" diye yazdı.Trump'ın Pakistan Başbakanı İmran Han'a "Hindistan bana onca evsiziyle (ABD eyaleti) Kaliforniya'yı hatırlatıyor" diye tuhaf bir benzetmede bulunduğunu da aktaran Grisham, eski ABD Başkanı'nın genelde Avrupalı liderlerden hoşlanmadığını belirtti. Eski sözcü, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u "Tırsak adamın teki. 55 kilo öfkeden ibaret" diye alaya alan Trump'ı, Almanya ve Başbakan Angela Merkel'le yüksek gerilimli ilişkisine atfen "Başkan Almanofobi" diye tanımladı. Buna göre İsviçre Cumhurbaşkanı'nı ülkesinin temiz paklığından ötürü öven hijyen takıntılı Trump, Britanya Başbakanı Boris Johnson'da ise bir nevi ruh eşi buldu. Britanya'nın Brexit şampiyonu popülist sağcı liderinin 'Trump'ın tahammül edebildiği az sayıda Avrupa liderinden biri olduğunu' aktaran Grisham, "Bu iki çılgın saçlı, tombul beyaz adam arasındaki konuşmalar, gelişigüzel kelimesini yeniden tanımladı" diye yazarak şöyle devam etti:"Johnson bir keresinde bize kahvaltıda (Ağustos 2019 G7 zirvesindeki çalışma kahvaltısı) Avustralya'nın örümcekler, yılanlar, timsahlar ve kangurularıyla en ölümcül ülke olduğunu söyledi. Bunun üzerine ikisi aralarında kanguruların ne kadar güçlü olduklarını uzun uzadıya tartıştı."Johnson ile Trump, 'safrakesesinin alınmasıyla ilgili olduğunu düşündükleri bir ameliyat geçiren bir siyasi figür hakkında da konuştu'. Britanya Başbakanı, çırpılmış yumurta ve sosisleri çiğnerken "İçeri yeni bir safrakesesi koyabilir misin" diye sorarak ekledi: "Safrakesesinin ne işe yaradığını bilmiyorum." Trump, "Alkolle ilgisi var" karşılığını verdi.

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abd, donald trump