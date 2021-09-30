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TTB'den 'dans eden doktora inceleme' haberlerine ilişkin açıklama
00:17 30.09.2021 (güncellendi: 00:39 30.09.2021)
© AATürk Tabipleri Birliği
© AA
TTB'den yapılan açıklamada, Opr. Dr. Küçükpolat'a televizyon programında dans ettiği nedeniyle inceleme başlatılmasının talep edildiği haberlerinin doğru olmadığı belirtilerek, "Özel yaşamına ilişkin bir değerlendirmede bulunulmaz" ifadeleri kullanıldı.
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Star TV’de Seda Sayan’ın sabah programından dans etmesiyle gündem olan kalp ve damar cerrahisi uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat'a 'dans ettiği için inceleme başlatılmasının talep edildiği' iddiasını yalanladı.
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) şikayet başvurusu olduğunda oda tüzel kişiliğinin şikayeti inceleyip kendi yetkisi ile vereceği karara dayanan benzer nitelikteki yazı örneği ile birlikte şikayetler ilgili odalara iletilmektedir.
'Dans etmesi ile ilgili olduğu izlenimi verecek şekilde haberlere yansıdı'
Her gün yapılan 50-60 civarında benzer iç yazışmadan biri, hekimin televizyon programında dans etmesi ile ilgili olduğu izlenimi verecek şekilde haberlere yansımıştır. Gerek TTB gerekse tabip odaları, hekimlerin hekimlik mesleğinden doğan yükümlülük ve etik ilkelerle uyumlu mesleki uygulamasını denetleme yetkisine sahip olup; bunun dışında “dans etmesi” gibi özel yaşamına ilişkin bir değerlendirmede bulunmaz.
Hekimlik mesleğinden doğan yükümlülük ve etik ilkelerle uyumlu mesleki uygulamanın ihlali yönünde bir iddia ve şikayet olduğunda da TTB, tabip odalarının soruşturma açıp açmayacağını, açacaksa hangi maddelerden soruşturma açacağını değil; tıbbi deontoloji ve etik ilkeler yönünden değerlendirme yapılması talebini iletir. Karar verici merci, oda tüzel kişiliğidir.
TTB’den Bazı Medya Kuruluşlarında Yer Alan Haberlerle İlgili Açıklama— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) September 29, 2021
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