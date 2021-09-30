TTB'den 'dans eden doktora inceleme' haberlerine ilişkin açıklama

Her gün yapılan 50-60 civarında benzer iç yazışmadan biri, hekimin televizyon programında dans etmesi ile ilgili olduğu izlenimi verecek şekilde haberlere yansımıştır. Gerek TTB gerekse tabip odaları, hekimlerin hekimlik mesleğinden doğan yükümlülük ve etik ilkelerle uyumlu mesleki uygulamasını denetleme yetkisine sahip olup; bunun dışında “dans etmesi” gibi özel yaşamına ilişkin bir değerlendirmede bulunmaz.