https://tr.sputniknews.com/20210930/turkiye-ile-rusyanin-ortaklasa-savas-gemisi-gelistirmesi-karsilikli-fayda-saglayacak-bir-adim-1049410675.html

'Türkiye ile Rusya'nın ortaklaşa savaş gemisi geliştirmesi, karşılıklı fayda sağlayacak bir adım'

'Türkiye ile Rusya'nın ortaklaşa savaş gemisi geliştirmesi, karşılıklı fayda sağlayacak bir adım'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya'yla 'denizaltılara varıncaya kadar' gemi inşasında müşterek adımlar atılacağı yönündeki sözlerini değerlendiren... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T23:11+0300

2021-09-30T23:11+0300

2021-09-30T23:11+0300

görüş

rusya

türkiye

soçi

denizaltı

savaş gemisi

s-400

askeri işbirliği

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Rus askeri sanayi gazetesi 'Voyenno-Promışlennıy Kuryer' yazarlarından emekli Albay Oleg Faliçev, Rusya ile Türkiye arasındaki askeri-teknik alanındaki işbirliğinin, Soçi görüşmesinin en önemli parçası olduğunu belirtti.Sputnik'e konuşan Faliçev, "Örneğin Karadeniz’de gelişen durumu analiz edersek, ortak savaş gemisi üretimi bana öyle geliyor ki her iki tarafa da fayda sağlar. Bir yandan Rusya'nın askeri sanayisini meşgul eder, diğer yandan da Türkiye, sadece hava savunma alanında değil savaş gemisi, denizaltı ve diğer deniz araçları alanında da Rus askeri teknolojilere erişim alır. Bana öyle geliyor ki bu adım iki ülke arasındaki karşılıklı güven üzerinde olumlu etkiye sahip olacak" dedi.Ortak üretiminin, sadece askeri teçhizat yapımıyla sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda Rus-Türk ilişkilerindeki olumlu gidişatı daha da güçlendirecek başka adımları beraberinde getireceğini kaydeden Faliçev, şu ifadeleri kullandı:

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2021

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rusya, türkiye, soçi, denizaltı, savaş gemisi, s-400, askeri işbirliği