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'Türkiye ile Rusya'nın ortaklaşa savaş gemisi geliştirmesi, karşılıklı fayda sağlayacak bir adım'
'Türkiye ile Rusya'nın ortaklaşa savaş gemisi geliştirmesi, karşılıklı fayda sağlayacak bir adım'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya'yla 'denizaltılara varıncaya kadar' gemi inşasında müşterek adımlar atılacağı yönündeki sözlerini değerlendiren... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T23:11+0300
2021-09-30T23:11+0300
görüş
rusya
türkiye
soçi
denizaltı
savaş gemisi
s-400
askeri işbirliği
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Rus askeri sanayi gazetesi 'Voyenno-Promışlennıy Kuryer' yazarlarından emekli Albay Oleg Faliçev, Rusya ile Türkiye arasındaki askeri-teknik alanındaki işbirliğinin, Soçi görüşmesinin en önemli parçası olduğunu belirtti.Sputnik'e konuşan Faliçev, "Örneğin Karadeniz’de gelişen durumu analiz edersek, ortak savaş gemisi üretimi bana öyle geliyor ki her iki tarafa da fayda sağlar. Bir yandan Rusya'nın askeri sanayisini meşgul eder, diğer yandan da Türkiye, sadece hava savunma alanında değil savaş gemisi, denizaltı ve diğer deniz araçları alanında da Rus askeri teknolojilere erişim alır. Bana öyle geliyor ki bu adım iki ülke arasındaki karşılıklı güven üzerinde olumlu etkiye sahip olacak" dedi.Ortak üretiminin, sadece askeri teçhizat yapımıyla sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda Rus-Türk ilişkilerindeki olumlu gidişatı daha da güçlendirecek başka adımları beraberinde getireceğini kaydeden Faliçev, şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20210930/erdogan-sayin-putinle-ikinci-ve-ucuncu-nukleer-santrali-birlikte-yapabilir-miyiz-diye-gorustuk-1049386269.html
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rusya, türkiye, soçi, denizaltı, savaş gemisi, s-400, askeri işbirliği

'Türkiye ile Rusya'nın ortaklaşa savaş gemisi geliştirmesi, karşılıklı fayda sağlayacak bir adım'

23:11 30.09.2021
© AATürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© AA
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Amur Gadjiev - Sputnik Türkiye
Amur Gadjiev
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Özel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya'yla 'denizaltılara varıncaya kadar' gemi inşasında müşterek adımlar atılacağı yönündeki sözlerini değerlendiren Rus uzman Faliçev, böyle karşılıklı fayda sağlayacak adımın iki ülke arasındaki güven üzerinde olumlu etkiye sahip olacağını ifade etti.
Rus askeri sanayi gazetesi 'Voyenno-Promışlennıy Kuryer' yazarlarından emekli Albay Oleg Faliçev, Rusya ile Türkiye arasındaki askeri-teknik alanındaki işbirliğinin, Soçi görüşmesinin en önemli parçası olduğunu belirtti.
Sputnik'e konuşan Faliçev, "Örneğin Karadeniz’de gelişen durumu analiz edersek, ortak savaş gemisi üretimi bana öyle geliyor ki her iki tarafa da fayda sağlar. Bir yandan Rusya'nın askeri sanayisini meşgul eder, diğer yandan da Türkiye, sadece hava savunma alanında değil savaş gemisi, denizaltı ve diğer deniz araçları alanında da Rus askeri teknolojilere erişim alır. Bana öyle geliyor ki bu adım iki ülke arasındaki karşılıklı güven üzerinde olumlu etkiye sahip olacak" dedi.
Ortak üretiminin, sadece askeri teçhizat yapımıyla sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda Rus-Türk ilişkilerindeki olumlu gidişatı daha da güçlendirecek başka adımları beraberinde getireceğini kaydeden Faliçev, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle denizaltı ve savaş gemi mürettebatlarının eğitimini kastediyorum. Daha önce S-400 hava savunma sistemlerinin alımında olduğu gibi Türk vatandaşlarının, askerlerinin eğitim için Rusya'ya gönderilmesi. Böylelikle bu da olumlu eğilimi gösteriyor. Olaylar bu yönde gelişmeye devam ederse bize sadece onları memnuniyetle karşılamak kalıyor, diye düşünüyorum."

Recep Tayyip Erdoğan ve gazeteciler - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
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