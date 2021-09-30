https://tr.sputniknews.com/20210930/turkiye-turkakim-sayesinde-dogalgaz-bilancosundaki-dengeyi-oturtmayi-basardi-1049411032.html

'Türkiye, TürkAkım sayesinde doğalgaz bilançosundaki dengeyi oturtmayı başardı'

'Türkiye, TürkAkım sayesinde doğalgaz bilançosundaki dengeyi oturtmayı başardı'

Avrupa'daki doğalgaz fiyatlarının zirve yaptığı koşullarda Rus gazının arzının Türk ekonomisine sağladığı avantajlara dikkat çeken Rus uzman Grivaç... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T23:21+0300

2021-09-30T23:21+0300

2021-09-30T23:22+0300

görüş

rusya

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

aleksey grivaç

görüşme

türkakım

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Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Aleksey Grivaç, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün Soçi’de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmedeki, "Avrupa doğalgaz pazarında sallantılı bir dönemden geçiliyor, ancak Türkiye, TürkAkım’ın devreye girmesi ardından kendini güvende hissediyor" açıklaması doğrultusunda Rus gazının arzının Türk ekonomisine sağladığı avantajlar üzerine dikkat çekti.Bu yıl Türkiye'de gaz talebindeki objektif artışın ve hidroelektrik santrallerinde elektrik üretimindeki azalmanın sonucu olarak doğalgaza talebin arttığını vurgulayan Grivaç, şunları söyledi:Rus uzman, genel olarak Rusya'dan yapılan gaz tedarikinin geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse üç kat arttığına dikkat çekerek, "Rusya'dan yapılan (gaz) tedariki geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse üç katına çıktı ve Türkiye'nin tüm doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yarısını sağlıyor" diye konuştu.Özellikle Rus gazının ve Rus gazının tedariki ile ilgili projelerin Türkiye'nin ek maliyetlerden kaçınmasını ve gaz bilançosundaki dengeyi oturtmasını sağladığına dikkat çeken Grivaç, "Türk Akımı olmasaydı, spot fiyattan çok daha fazla sıvılaştırılmış gaz almak zorunda kalınırdı. Oysa oradaki fiyatların ne kadar hızlı arttığını ve bunun Türk tüketicisine nelere mal olabileceğini görüyorsunuz" dedi.

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2021

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rusya, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, aleksey grivaç, görüşme, türkakım