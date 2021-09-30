https://tr.sputniknews.com/20210930/turkiye-turkakim-sayesinde-dogalgaz-bilancosundaki-dengeyi-oturtmayi-basardi-1049411032.html
'Türkiye, TürkAkım sayesinde doğalgaz bilançosundaki dengeyi oturtmayı başardı'
'Türkiye, TürkAkım sayesinde doğalgaz bilançosundaki dengeyi oturtmayı başardı'
Avrupa'daki doğalgaz fiyatlarının zirve yaptığı koşullarda Rus gazının arzının Türk ekonomisine sağladığı avantajlara dikkat çeken Rus uzman Grivaç... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T23:21+0300
2021-09-30T23:21+0300
2021-09-30T23:22+0300
görüş
rusya
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
aleksey grivaç
görüşme
türkakım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102901/63/1029016335_0:0:3283:1847_1920x0_80_0_0_c2d6756ef8111bf55481fe3c02f09c57.jpg
Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Aleksey Grivaç, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün Soçi’de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmedeki, "Avrupa doğalgaz pazarında sallantılı bir dönemden geçiliyor, ancak Türkiye, TürkAkım’ın devreye girmesi ardından kendini güvende hissediyor" açıklaması doğrultusunda Rus gazının arzının Türk ekonomisine sağladığı avantajlar üzerine dikkat çekti.Bu yıl Türkiye'de gaz talebindeki objektif artışın ve hidroelektrik santrallerinde elektrik üretimindeki azalmanın sonucu olarak doğalgaza talebin arttığını vurgulayan Grivaç, şunları söyledi:Rus uzman, genel olarak Rusya'dan yapılan gaz tedarikinin geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse üç kat arttığına dikkat çekerek, "Rusya'dan yapılan (gaz) tedariki geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse üç katına çıktı ve Türkiye'nin tüm doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yarısını sağlıyor" diye konuştu.Özellikle Rus gazının ve Rus gazının tedariki ile ilgili projelerin Türkiye'nin ek maliyetlerden kaçınmasını ve gaz bilançosundaki dengeyi oturtmasını sağladığına dikkat çeken Grivaç, "Türk Akımı olmasaydı, spot fiyattan çok daha fazla sıvılaştırılmış gaz almak zorunda kalınırdı. Oysa oradaki fiyatların ne kadar hızlı arttığını ve bunun Türk tüketicisine nelere mal olabileceğini görüyorsunuz" dedi.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Amur Gadjiev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
Amur Gadjiev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102901/63/1029016335_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_d17f15fe317d430117a381bbec6f6085.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Amur Gadjiev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
rusya, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, aleksey grivaç, görüşme, türkakım
'Türkiye, TürkAkım sayesinde doğalgaz bilançosundaki dengeyi oturtmayı başardı'
23:21 30.09.2021 (güncellendi: 23:22 30.09.2021)
Özel
Avrupa'daki doğalgaz fiyatlarının zirve yaptığı koşullarda Rus gazının arzının Türk ekonomisine sağladığı avantajlara dikkat çeken Rus uzman Grivaç, Türkiye’nin TürkAkım gaz boru hattı sayesinde gaz bilançosundaki dengeyi oturtmayı başardığını ifade etti.
Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Aleksey Grivaç
, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
’in dün Soçi’de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile yaptığı görüşmedeki
, "Avrupa doğalgaz pazarında sallantılı bir dönemden geçiliyor, ancak Türkiye, TürkAkım’ın devreye girmesi ardından kendini güvende hissediyor"
açıklaması doğrultusunda Rus gazının arzının Türk ekonomisine sağladığı avantajlar üzerine dikkat çekti.
Bu yıl Türkiye'de gaz talebindeki objektif artışın ve hidroelektrik santrallerinde elektrik üretimindeki azalmanın sonucu olarak doğalgaza talebin arttığını vurgulayan Grivaç, şunları söyledi:
"Doğal gaz bu yıl hanelerden gelen talebin artması ve hidroelektrik santrallerindeki elektrik üretiminin azalması nedeniyle Türkiye'de yüksek talep görüyor. Enerji dengesinden düşen hacimleri büyük ölçüde telafi eden gaz istasyonlarıdır. Sonuç olarak, bu yıl gaz talebinin dörtte bir oranında artarak 60 milyar metreküpe ulaşması ve Türkiye’nin yeni bir rekor kırması bekleniyor."
Rus uzman, genel olarak Rusya'dan yapılan gaz tedarikinin geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse üç kat arttığına dikkat çekerek, "Rusya'dan yapılan (gaz) tedariki geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse üç katına çıktı ve Türkiye'nin tüm doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yarısını sağlıyor" diye konuştu.
Özellikle Rus gazının ve Rus gazının tedariki ile ilgili projelerin Türkiye'nin ek maliyetlerden kaçınmasını ve gaz bilançosundaki dengeyi oturtmasını sağladığına dikkat çeken Grivaç, "Türk Akımı olmasaydı, spot fiyattan çok daha fazla sıvılaştırılmış gaz almak zorunda kalınırdı. Oysa oradaki fiyatların ne kadar hızlı arttığını ve bunun Türk tüketicisine nelere mal olabileceğini görüyorsunuz" dedi.