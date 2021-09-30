Türkiye'de koronavirüsten 216 can kaybı, 29 bin 104 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 853 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 216 kişi yaşamını yitirdi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 104 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, 216 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 853 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 216 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
Bugünkü can kaybımız 216. Kaybettiğimiz kişiler kendileri önlem almamış olsalar, ama diğer insanlar salgınla mücadelenin gereklerini tam olarak yapsalardı sonuç çok farklı olacaktı. Bulaşma ve vefatlar, zincirleme ihmal sonucu gerçekleşiyor. Aşılarımızı olup, tedbirlere uyalım.
Bugünkü can kaybımız 216. Kaybettiğimiz kişiler kendileri önlem almamış olsalar, ama diğer insanlar salgınla mücadelenin gereklerini tam olarak yapsalardı sonuç çok farklı olacaktı. Bulaşma ve vefatlar, zincirleme ihmal sonucu gerçekleşiyor. Aşılarımızı olup, tedbirlere uyalım. pic.twitter.com/yHCOMawNH9