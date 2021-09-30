Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210930/turkiyenin-irak-buyukelcisi-ali-razi-guneyden-kurtlar-vadisi-muzigiyle-paylasim-1049396843.html
Türkiye’nin Irak Büyükelçisi Ali Razi Güney'den 'Kurtlar Vadisi' müziğiyle paylaşım
Türkiye’nin Irak Büyükelçisi Ali Razi Güney'den 'Kurtlar Vadisi' müziğiyle paylaşım
Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Ali Razi Güney, 'Kurtlar Vadisi' müziğiyle büyükelçilik binasına girerken video paylaştı. 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T16:41+0300
2021-09-30T16:41+0300
2021-09-30T16:41+0300
dünya
irak
türkiye
büyükelçi
ali razi güney
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1049396816_0:28:1010:596_1920x0_80_0_0_7d3c7ac54f3f1a542ed721edb4c712ed.png
Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Ali Razi Güney, kişisel Twitter hesabında "Temaslar sonrası 'yuva'ya dönüş" notuyla bir video paylaştı.Videoda arka fonda 'Kurtlar Vadisi' dizisinin müziğinin çaldığı ve Güney'in içinde bulunduğu aracın büyükelçiliğe girdiği görüldü.
irak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1049396816_122:0:1010:666_1920x0_80_0_0_32b70587e8358e5311f4730ab272acd9.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
irak, türkiye, büyükelçi, ali razi güney
Türkiye’nin Irak Büyükelçisi Ali Razi Güney'den 'Kurtlar Vadisi' müziğiyle paylaşım
Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Ali Razi Güney, 'Kurtlar Vadisi' müziğiyle büyükelçilik binasına girerken video paylaştı.
Türkiye'nin Irak Büyükelçisi
Ali Razi Güney, kişisel Twitter hesabında " Temaslar sonrası 'yuva'ya dönüş" notuyla bir video paylaştı.
Videoda arka fonda '
Kurtlar Vadisi' dizisinin müziğinin çaldığı ve Güney'in içinde bulunduğu aracın büyükelçiliğe girdiği görüldü.