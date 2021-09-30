Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Putin ile Erdoğan, Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin bu sene toplanmasında anlaştı
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210930/twitch-warner-music-ile-anlasma-imzaladi-1049385012.html
Twitch, Warner Music ile anlaşma imzaladı
Twitch, Warner Music ile anlaşma imzaladı
Amazon'un sahip olduğu Twitch platformu, Warner Music Group ile DMCA üzerinde anlaşma sağladı. 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T12:29+0300
2021-09-30T12:31+0300
yaşam
twitch
warner bros
yayın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1049384980_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_b9c59851d823ace7698e8935443b1c04.jpg
Twitch ve Warner Music Group, geçen haftaki Ulusal Müzik Yayıncıları Birliği (UMYB) anlaşmasında duyurulan raporlama sistemini kullanmayı kabul etti.Haberler’in aktardığına göre, Dijital Milenyum Telif Hakkı Kanunu’nu (DMCA) yayından kaldırmak yerine telif hakkı altında materyal yayınlayan yayıncılara uyarılar sunarak daha fazla esneklik sunduğunu iddia ediliyor.Twitch'teki içerik oluşturucular, itiraz etmek için çok az başvuruyla veya hiç başvuru olmadan derhal cezaya neden olan sert DMCA yayından kaldırmalarla bir yıldan fazla zaman geçirdi.Henüz telifli bir müzik yayını yapılamayacakTwitch duyurusunda Warner Music'in yeni süreci kullanmayı kabul ettiğini, ancak Warner'ın telifli eserlerini kullanarak hala yayın yapılamayacağını söyledi. Bu yeni sistem, raporlar için bir inceleme sürecini özetliyor ve içerik üreticilere önce bir uyarı yayınlayarak rota düzeltme şansı vereceğini söylüyor.Twitch, UMYB ve Warner'dan müzik içeren VOD'ları ve klipleri silmeye devam edecek ve ‘belirtilen birkaç müzik kullanımınız’ var görünüyorsa daha da sert cezalar verilebilecek.Twitch'in Warner ve UMYB ile yaptığı anlaşma, toplumun büyük bir kısmını belirsiz kurallar nedeniyle şaşkın ve hayal kırıklığına uğrattı ve Twitch de ‘kısa süre içinde’ daha fazla ayrıntı vereceğine dair paylaşım yaptı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1049384980_86:0:994:681_1920x0_80_0_0_2be0d38601ccf9bc0064a1bc1ecfee4c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
twitch, warner bros, yayın

Twitch, Warner Music ile anlaşma imzaladı

12:29 30.09.2021 (güncellendi: 12:31 30.09.2021)
© AFP 2021Twitch, oyun konsolu
Twitch, oyun konsolu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© AFP 2021
Abone ol
Amazon'un sahip olduğu Twitch platformu, Warner Music Group ile DMCA üzerinde anlaşma sağladı.
Twitch ve Warner Music Group, geçen haftaki Ulusal Müzik Yayıncıları Birliği (UMYB) anlaşmasında duyurulan raporlama sistemini kullanmayı kabul etti.
Haberler’in aktardığına göre, Dijital Milenyum Telif Hakkı Kanunu’nu (DMCA) yayından kaldırmak yerine telif hakkı altında materyal yayınlayan yayıncılara uyarılar sunarak daha fazla esneklik sunduğunu iddia ediliyor.
Twitch'teki içerik oluşturucular, itiraz etmek için çok az başvuruyla veya hiç başvuru olmadan derhal cezaya neden olan sert DMCA yayından kaldırmalarla bir yıldan fazla zaman geçirdi.

Henüz telifli bir müzik yayını yapılamayacak

Twitch duyurusunda Warner Music'in yeni süreci kullanmayı kabul ettiğini, ancak Warner'ın telifli eserlerini kullanarak hala yayın yapılamayacağını söyledi. Bu yeni sistem, raporlar için bir inceleme sürecini özetliyor ve içerik üreticilere önce bir uyarı yayınlayarak rota düzeltme şansı vereceğini söylüyor.
Twitch, UMYB ve Warner'dan müzik içeren VOD'ları ve klipleri silmeye devam edecek ve ‘belirtilen birkaç müzik kullanımınız’ var görünüyorsa daha da sert cezalar verilebilecek.
Twitch'in Warner ve UMYB ile yaptığı anlaşma, toplumun büyük bir kısmını belirsiz kurallar nedeniyle şaşkın ve hayal kırıklığına uğrattı ve Twitch de ‘kısa süre içinde’ daha fazla ayrıntı vereceğine dair paylaşım yaptı.
100000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:18Putin ile Erdoğan, Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin bu sene toplanmasında anlaştı
13:171 kuruşluk banka borcu için evine ihtarname gönderildi: Bin TL 1 kuruş talep ediliyor
13:01Erdoğan: Sayın Putin'le ikinci ve üçüncü nükleer santrali birlikte yapabilir miyiz diye görüştük
12:59Eski sevgilisi kaza yapsın diye otomobilinin fren hidroliğine şeker döktü
12:58Barista Eğitmeni Koca: Türkiye'de kahve içme yaşı 12'ye düştü
12:47Shakira: Yaban domuzlarının saldırısına uğradım, çantamı çaldılar
12:37Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 51 yurdumuzda 10 bin 188 öğrenciye ev konforunda bir ortam sunuyoruz
12:33Soçi, Türkiye ile feribot seferleri başlatmayı planlıyor
12:29Twitch, Warner Music ile anlaşma imzaladı
12:26Sarkozy 'seçim kampanyasının yasa dışı finansmanından' suçlu bulundu
12:15'Arif Sağ ve Cahit Berkay, MESAM'dan atıldı' iddiasına yalanlama
12:15Japonya'da ayı saldırılarına karşı rock müzik şarkısı
12:02Daniel Craig son kez 'James Bond' olarak beyaz perdede
11:53Fatih Belediye Başkanı Turan: Suriyeli ya da başka memleketli Fatih'te herhangi bir ev kiralayamaz
11:50Hristodulidis: Ankara'nın yeni Osmanlıcılık siyaseti tüm bölge ülkeleri için büyük endişe kaynağı
11:49Şentop: '27 dönemde karma komisyona bin 359 dokunulmazlık tezkeresi havale edildi'
11:32Nagehan Alçı: Yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı makamının çok kısıtlı bir bütçesi olmalı
11:22FSB, Vladivostok’ta terör saldırısını önledi
11:15Fatih Altaylı: Faruk Acar artık AK Parti'de değil
11:11Crouch'tan Havertz'e eleştiri: Mesut Özil gibi tembel ve işe yaramaz