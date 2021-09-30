https://tr.sputniknews.com/20210930/twitch-warner-music-ile-anlasma-imzaladi-1049385012.html

Twitch, Warner Music ile anlaşma imzaladı

Twitch, Warner Music ile anlaşma imzaladı

Amazon'un sahip olduğu Twitch platformu, Warner Music Group ile DMCA üzerinde anlaşma sağladı. 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T12:29+0300

2021-09-30T12:29+0300

2021-09-30T12:31+0300

yaşam

twitch

warner bros

yayın

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Twitch ve Warner Music Group, geçen haftaki Ulusal Müzik Yayıncıları Birliği (UMYB) anlaşmasında duyurulan raporlama sistemini kullanmayı kabul etti.Haberler’in aktardığına göre, Dijital Milenyum Telif Hakkı Kanunu’nu (DMCA) yayından kaldırmak yerine telif hakkı altında materyal yayınlayan yayıncılara uyarılar sunarak daha fazla esneklik sunduğunu iddia ediliyor.Twitch'teki içerik oluşturucular, itiraz etmek için çok az başvuruyla veya hiç başvuru olmadan derhal cezaya neden olan sert DMCA yayından kaldırmalarla bir yıldan fazla zaman geçirdi.Henüz telifli bir müzik yayını yapılamayacakTwitch duyurusunda Warner Music'in yeni süreci kullanmayı kabul ettiğini, ancak Warner'ın telifli eserlerini kullanarak hala yayın yapılamayacağını söyledi. Bu yeni sistem, raporlar için bir inceleme sürecini özetliyor ve içerik üreticilere önce bir uyarı yayınlayarak rota düzeltme şansı vereceğini söylüyor.Twitch, UMYB ve Warner'dan müzik içeren VOD'ları ve klipleri silmeye devam edecek ve ‘belirtilen birkaç müzik kullanımınız’ var görünüyorsa daha da sert cezalar verilebilecek.Twitch'in Warner ve UMYB ile yaptığı anlaşma, toplumun büyük bir kısmını belirsiz kurallar nedeniyle şaşkın ve hayal kırıklığına uğrattı ve Twitch de ‘kısa süre içinde’ daha fazla ayrıntı vereceğine dair paylaşım yaptı.

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twitch, warner bros, yayın