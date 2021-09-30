https://tr.sputniknews.com/20210930/universite-ogrencisi-yemekhane-insaati-icin-acilan-cukura-duserek-hayatini-kaybetti-1049400841.html
Üniversite öğrencisi, yemekhane inşaatı için açılan çukura düşerek hayatını kaybetti
Üniversite öğrencisi, yemekhane inşaatı için açılan çukura düşerek hayatını kaybetti
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) yerleşkesinde, yemekhane inşaatı için açılan çukura 7 metre yükseklikten düşen Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi 19... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T18:36+0300
2021-09-30T18:36+0300
2021-09-30T18:36+0300
türkiye
isparta
üniversite
yerleşke
süleyman demirel üniversitesi
yemekhane
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Isparta'da dün akşam yaşanan olayda, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) yerleşkesinin içinden konakladığı yurduna giden Ali Sinan Cirit, iddiaya göre, dengesini kaybederek, 7 metre yükseklikten beton atmak için açılan çukura düştü. Bugün saat 07.30 sıralarında inşaata gelen işçilerden biri, yerde hareketsiz yatan Cirit'i görünce hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar sonrası bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Cirit'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ali Sinan Cirit'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.
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isparta, üniversite, yerleşke, süleyman demirel üniversitesi, yemekhane
Üniversite öğrencisi, yemekhane inşaatı için açılan çukura düşerek hayatını kaybetti
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) yerleşkesinde, yemekhane inşaatı için açılan çukura 7 metre yükseklikten düşen Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi 19 yaşındaki Ali Sinan Cirit yaşamını yitirdi.
Isparta'da dün akşam yaşanan olayda, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) yerleşkesinin içinden konakladığı yurduna giden Ali Sinan Cirit, iddiaya göre, dengesini kaybederek, 7 metre yükseklikten beton atmak için açılan çukura düştü.
Bugün saat 07.30 sıralarında inşaata gelen işçilerden biri, yerde hareketsiz yatan Cirit'i görünce hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar sonrası bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Cirit'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ali Sinan Cirit'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.