https://tr.sputniknews.com/20210930/vatandasin-sorusunu-duyan-polis-muduru-cezani-ben-oderim-1049378845.html

Vatandaşın sorusunu duyan polis müdürü: 'Cezanı ben öderim'

Vatandaşın sorusunu duyan polis müdürü: 'Cezanı ben öderim'

Çorum'da aracıyla kırmızı ışık ihlali yapan Selahattin Dinç, ceza yiyince polis memuruna, “Memur Bey yapacağınız bir şey yok mu?” diye sordu. İl Trafik Şube... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T06:35+0300

2021-09-30T06:35+0300

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türkiye

polis

çorum

kırmızı ışık

trafik cezası

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İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ak Şemsettin Cami Kavşağı’nda drone ile kırmızı ışık denetimi yapıldı. Kırmızı ışıkta geçen sürücüler, dron ile tespit edildi. Yaklaşık 1 saat süren denetimlerde 35 araç sürücüsüne, kırmızı ışık ihlali nedeniyle toplam 10 bin 990 TL para cezası uygulandı.Aracıyla kırmızı ışıkta geçtiği için kontrol noktasında durdurulan Selahattin Dinç, trafik polisine, “Memur Bey yapacağınız bir şey yok mu?” diye sordu. Denetimlere katılan İl Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir ise sürücüye, “Eğer kesilen cezayı ödeme imkanın yoksa ben kendi maaşımdan inanın öderim. Yeter ki sizlerin canına bir şey olmasın” dedi.'Amacımız ceza kesmek değil'Diğer sürücülerle de konuşan Şube Müdürü Demir, daha önce yaşanmış ve ölümle sonuçlanmış kazaları hatırlatıp, uyarılarda bulundu.Demir, “Amacımız size ceza kesmek değil, lütfen kurallara uyun. Her bir Çorumlunun canına canım kurban, yeter ki sizlere hiçbir şey olmasın, bizim tek amacımız bu” diye konuştu.

türkiye

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