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Vatandaşın sorusunu duyan polis müdürü: 'Cezanı ben öderim'
Vatandaşın sorusunu duyan polis müdürü: 'Cezanı ben öderim'
Çorum'da aracıyla kırmızı ışık ihlali yapan Selahattin Dinç, ceza yiyince polis memuruna, “Memur Bey yapacağınız bir şey yok mu?” diye sordu. İl Trafik Şube... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T06:35+0300
2021-09-30T06:38+0300
türkiye
polis
çorum
kırmızı ışık
trafik cezası
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İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ak Şemsettin Cami Kavşağı’nda drone ile kırmızı ışık denetimi yapıldı. Kırmızı ışıkta geçen sürücüler, dron ile tespit edildi. Yaklaşık 1 saat süren denetimlerde 35 araç sürücüsüne, kırmızı ışık ihlali nedeniyle toplam 10 bin 990 TL para cezası uygulandı.Aracıyla kırmızı ışıkta geçtiği için kontrol noktasında durdurulan Selahattin Dinç, trafik polisine, “Memur Bey yapacağınız bir şey yok mu?” diye sordu. Denetimlere katılan İl Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir ise sürücüye, “Eğer kesilen cezayı ödeme imkanın yoksa ben kendi maaşımdan inanın öderim. Yeter ki sizlerin canına bir şey olmasın” dedi.'Amacımız ceza kesmek değil'Diğer sürücülerle de konuşan Şube Müdürü Demir, daha önce yaşanmış ve ölümle sonuçlanmış kazaları hatırlatıp, uyarılarda bulundu.Demir, “Amacımız size ceza kesmek değil, lütfen kurallara uyun. Her bir Çorumlunun canına canım kurban, yeter ki sizlere hiçbir şey olmasın, bizim tek amacımız bu” diye konuştu.
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polis, çorum, kırmızı ışık, trafik cezası

Vatandaşın sorusunu duyan polis müdürü: 'Cezanı ben öderim'

06:35 30.09.2021 (güncellendi: 06:38 30.09.2021)
© İHAVatandaşın sorusunu duyan polis müdürü: 'Cezanı ben öderim'
Vatandaşın sorusunu duyan polis müdürü: 'Cezanı ben öderim' - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© İHA
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Çorum'da aracıyla kırmızı ışık ihlali yapan Selahattin Dinç, ceza yiyince polis memuruna, “Memur Bey yapacağınız bir şey yok mu?” diye sordu. İl Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir ise Dinç’e, “Eğer kesilen cezayı ödeme imkanın yoksa ben kendi maaşımdan inanın öderim" diye cevap verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ak Şemsettin Cami Kavşağı’nda drone ile kırmızı ışık denetimi yapıldı. Kırmızı ışıkta geçen sürücüler, dron ile tespit edildi. Yaklaşık 1 saat süren denetimlerde 35 araç sürücüsüne, kırmızı ışık ihlali nedeniyle toplam 10 bin 990 TL para cezası uygulandı.
Aracıyla kırmızı ışıkta geçtiği için kontrol noktasında durdurulan Selahattin Dinç, trafik polisine, “Memur Bey yapacağınız bir şey yok mu?” diye sordu. Denetimlere katılan İl Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir ise sürücüye, “Eğer kesilen cezayı ödeme imkanın yoksa ben kendi maaşımdan inanın öderim. Yeter ki sizlerin canına bir şey olmasın” dedi.

'Amacımız ceza kesmek değil'

Diğer sürücülerle de konuşan Şube Müdürü Demir, daha önce yaşanmış ve ölümle sonuçlanmış kazaları hatırlatıp, uyarılarda bulundu.
Demir, “Amacımız size ceza kesmek değil, lütfen kurallara uyun. Her bir Çorumlunun canına canım kurban, yeter ki sizlere hiçbir şey olmasın, bizim tek amacımız bu” diye konuştu.
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