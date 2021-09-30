https://tr.sputniknews.com/20210930/yahudi-yerlesimcilerin-filistinlilere-saldirmasina-israil-disisleri-bakanindan-tepki-bu-terordur-1049374931.html

Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere saldırmasına İsrail Dışişleri Bakanı'ndan tepki: Bu terördür

Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere saldırmasına İsrail Dışişleri Bakanı'ndan tepki: Bu terördür

İsrail Dışışleri Bakanı Yair Lapid, Yahudi yerleşimcilerin dün işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere saldırmasına tepki göstererek, saldırıyı "terör"... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T00:36+0300

2021-09-30T00:36+0300

2021-09-30T00:36+0300

dünya

israil

filistin

yahudi yerleşimciler

yair lapid

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Lapid, Twitter hesabından Yahudi yerleşimcilerin El Halil kentine bağlı Mesafer Yatta bölgesi kırsalında Filistinlilere saldırmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.Saldırıya tepki gösteren Lapid, "Bu şiddet olayı korkunç ve terördür. Bu İsrail yolu değil ve Yahudi yolu değil. Bu şiddettir ve tehlikeli bir sınırdır" ifadelerini kullandı.Yahudi yerleşimciler, dün Mesafer Yatta kırsalında Filistinlilere saldırmış, biri çocuk 12 kişi yaralanmıştı.Bölgedeki çiftçilerin bazı keçilerini dahi bıçaklayan saldırganlar, Filistinlilere ait evleri ve araçları da taşlamıştı.

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israil, filistin, yahudi yerleşimciler, yair lapid