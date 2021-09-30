https://tr.sputniknews.com/20210930/yalan-ruzgarinin-oyuncusu-hayatini-kaybetti-1049400559.html

Yalan Rüzgarı'nın oyuncusu hayatını kaybetti

Yalan Rüzgarı'nın oyuncusu hayatını kaybetti

'Genç ve Huzursuz', 'Yol Gösterici Işık', 'Yalan Rüzgarı' gibi pembe dizilerde aldığı rollerle tanınan Michael Tylo 72 yaşında hayatını kaybetti. 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T18:27+0300

2021-09-30T18:27+0300

2021-09-30T18:27+0300

yaşam

sinema

dizi

michael tylo

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Son olarak 2014'te mini dizi olarak yayınlanan 'Nightwing'de Deathstroke karakterini seslendiren deneyimli aktör, bir süre ABD'de oyunculuk dersleri de verdi.Deneyimli aktörün dersler verdiği Güzel Sanatlar Koleji dekanı Nancy Uscher, sanatçının ölümüyle ilgili "Çok özel biriydi. Örnek bir meslektaş, öğretmen ve sanatçıydı. Seçkin ve zengin bir kariyere sahip olmasına rağmen çok alçakgönüllüydü. Onu çok özleyeceğiz. Güzel Sanatlar Koleji'ne, UNLV'ye ve dünyaya kattığı her şey için derin bir minnettarlık duyuyoruz" dedi.

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sinema, dizi, michael tylo