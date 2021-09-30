Yalan Rüzgarı'nın oyuncusu hayatını kaybetti

Son olarak 2014'te mini dizi olarak yayınlanan 'Nightwing'de Deathstroke karakterini seslendiren deneyimli aktör, bir süre ABD'de oyunculuk dersleri de verdi.Deneyimli aktörün dersler verdiği Güzel Sanatlar Koleji dekanı Nancy Uscher, sanatçının ölümüyle ilgili "Çok özel biriydi. Örnek bir meslektaş, öğretmen ve sanatçıydı. Seçkin ve zengin bir kariyere sahip olmasına rağmen çok alçakgönüllüydü. Onu çok özleyeceğiz. Güzel Sanatlar Koleji'ne, UNLV'ye ve dünyaya kattığı her şey için derin bir minnettarlık duyuyoruz" dedi.
'Genç ve Huzursuz', 'Yol Gösterici Işık', 'Yalan Rüzgarı' gibi pembe dizilerde aldığı rollerle tanınan Michael Tylo 72 yaşında hayatını kaybetti.
Son olarak 2014'te mini dizi olarak yayınlanan 'Nightwing'de Deathstroke karakterini seslendiren deneyimli aktör, bir süre ABD'de oyunculuk dersleri de verdi.
Deneyimli aktörün dersler verdiği Güzel Sanatlar Koleji dekanı Nancy Uscher, sanatçının ölümüyle ilgili "Çok özel biriydi. Örnek bir meslektaş, öğretmen ve sanatçıydı. Seçkin ve zengin bir kariyere sahip olmasına rağmen çok alçakgönüllüydü. Onu çok özleyeceğiz. Güzel Sanatlar Koleji'ne, UNLV'ye ve dünyaya kattığı her şey için derin bir minnettarlık duyuyoruz" dedi.