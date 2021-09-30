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https://tr.sputniknews.com/20210930/yeni-safak-yazari-karagul-sana-git-erdogani-devir-talimati-mi-verildi-jeff-1049380954.html
Yeni Şafak yazarı Karagül: Sana 'Git, Erdoğan'ı devir' talimatı mı verildi Jeff?
Yeni Şafak yazarı Karagül: Sana 'Git, Erdoğan'ı devir' talimatı mı verildi Jeff?
Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçi adayı Jeff Flake'e "Ne o, seni buraya 'sömürge valisi' olarak mı gönderecekler? Kulağına öyle... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T09:53+0300
2021-09-30T09:53+0300
türkiye
abd
recep tayyip erdoğan
türkiye
ibrahim karagül
cumhurbaşkanlığı
jeff flake
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Yeni Şafak gazetesi yazarı İbrahim Karagül, 'Sana 'Git Erdoğan’ı devir' talimatı mı verildi Jeff?' başlıklı yazısında ABD'nin yeni Ankara Büyükelçi adayı Jeff Flake'in açıklamalarına tepki gösterdi.Flake için "Daha gelmeden Türkiye’yi tehdit etmeye başlamış. 'Erdoğan rejimi' demiş. 'Baskı' demiş. 'Demokrasi' demiş. 'Türkiye ile ilişkimiz de derin zorluklarla karşı karşıya' demiş. 'Yeni Rus silahları almaması için Türkiye’yi uyarıyorum' demiş. 'Türkiye’yi sorumlu tutacağız' demiş" ifadesini kullanan Karagül, şöyle devam etti:"İçerideki muhalefete sinyaller göndermiş. Terör ortaklarına umut göndermiş. Korku dağıtmış, rüzgâr estirmiş, kuru gürültü yapmış, Washington’da hava atmış. Ne o, sana 'git Erdoğan’ı devir' emri mi verdiler? Sömürge valisi misin sen! 'Seni buraya 'sömürge valisi' olarak mı gönderecekler?'Ne o, seni buraya 'sömürge valisi' olarak mı gönderecekler? Kulağına öyle mi fısıldadılar? 'Git Erdoğan’ı devir, kahraman ol' mu dediler? 'FETÖ’yü, PKK’yı, içeride kurduğunuz ittifakı yanına al ve 2023’e kadar bu işi bitir' mi dediler? 'Darbe yaptır, iç savaş çıkar, Erdoğan karşıtlarını örgütle' mi dediler?'Türkiye’yi yeniden kontrol altına al, Suriye’ye dönüştür' mü dediler? 'Türkiye’yi durdur, durduramazsan teröre boğ' mu dediler? Ne o Jeff, Biden’ın 'muhalefeti destekleyip Erdoğan’ı devireceğiz' diye ifade ettiği 'darbe süreci' seninle yeniden mi başlatılacak?'Bu sözlerin arkasındaki hesabı okuyamıyor muyuz sence?'Biz bu işin 'muhalefet'le bitmediğini, bu ortaklığın öyle yürümediğini, o kirli, o karanlık, o kanlı müdahalelerin ne olduğunu bilmiyor muyuz? Bu sözlerin arkasındaki hesabı okuyamıyor muyuz sence? Ne o, şehirlerimizde yine bombalar mı patlatacaksınız!Daha bir seçimi bile doğru düzgün yapamadınız, Kongre binanız işgal edildi, bize demokrasiden mi söz ediyorsun? O demokrasiyi, bu coğrafyada, bir milyondan fazla insanın kanını dökerken düşünecektiniz. O demokrasiyi bu ülkede darbe yaparken, terör örgütlerini organize ederken, sokaklarımızda bombalar patlatırken düşünecektiniz!'Anladık, 2023 iç çatışma planları için geliyorsun'Sizin hoşunuza gitmeyen her şey 'baskı' oluyor değil mi? İnsanların ülkesinin çıkarlarını düşünmesi tehdit oluyor öyle mi? Bu ülkeyi artık parmağınızda oynatamıyor oluşunuz tehlike oluyor, öyle mi? Anladık, 2023 iç çatışma planları için geliyorsun. 'Demokrasi söylemi arkasına gizlenmiş bir plan için geliyorsun'Anladık, sen bu ülkeye 'özel görevli' olarak geliyorsun. 2023 iç çatışma tezlerini uygulamak için geliyorsun. Darbe kurgulamak, içeriyi organize etmek için geliyorsun. Bu ülkeye nefret ve kötülükle geliyorsun. Demokrasi söylemi arkasına gizlenmiş bir plan için geliyorsun.'Sömürge dönemi bitti, aptal'Sömürge dönemi bitti aptal! 'Eyalet valiliği' misyonu kendinizi kandırmadan başka bir şey değil. Tarihe, dünyaya, ülkelere, küresel güç kaymalarına dikkatli bak. Dünya Washington’daki tiyatrolarla alay gediyor, kendi iç gerilimleriniz ve zaaflarınızı izliyor aptal.'İçeride ve çevremizde Türkiye karşıtı Cephe kurduğunuzu görmüyor muyuz?'Afganistan’dan niye kaçtın, Afrika ve Ortadoğu’dan, Güney ve Orta Asya’dan niye kovuluyorsun dikkatli bak. Hani ne oldu o haritaya? Ege haritanız da çökecek. İçeride ve çevremizde Türkiye karşıtı Cephe kurduğunuzu görmüyor muyuz Jeff! Doğu Akdeniz’de ve Ege’deki üslerinizin amacını bilmiyor muyuz?'Neye hazırlandığınızı anlamıyor muyuz?'Ege adalarını silahlandırmanızı, Dedeağaç’ta bile üs kurmanızı, neye hazırlandığınızı anlamıyor muyuz? İran sınırından Akdeniz’e harita çalışmanız Türkiye’yi kuşatma planıydı, anlamadık mı Türkiye’yi durdurmak için içeride, Batı’da, coğrafyada bütün düşmanları bir araya toplamanızı izlemiyor muyuz? Mesele sadece Erdoğan değil, mesele 21. yüzyılda büyük uyanışı yakalayan Türkiye’yi durdurmak, okuyamıyor muyuz sanıyorsun.'Sana Eric Edelman’ı hatırlatayım Jeff'Sana Eric Edelman’ı hatırlatayım Jeff. Ahmet Necdet Sezer, 2005’te Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak Suriye’nin başkenti Şam’ı ziyaret etmişti. Edelman da, senin gibi, atıp tutmuş bu ülkenin Cumhurbaşkanı’nı 'uyarmaya', 'tehdit etmeye' kalkışmıştı.Ayar veriyordu, azarlıyordu. Bir sömürge valisi gibi hareket ediyordu. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı’na fırça çekiyordu. 'Sen bizden izinsiz nasıl bu ziyareti yaparsın' diyordu. O günlerde ABD’nin havası yerindeydi. Bir dediği iki edilmiyordu, edilemiyordu. Bütün bölgede ABD fırtınası esiyor, istediği ülkeye istediği fırçayı atıyor, hizaya getiriyordu.'Geldiğin gibi dönersin Jeff'Buna rağmen çok ağır bir tepki aldı. Öfkeyi üzerine çekti. Kim olursa olsun, hiç kimse bu ülkeyi, bu ülkenin Cumhurbaşkanı’nı, tek bir vatandaşını tehdit edemezdi çünkü. Dayanamadı. Defolup gitti. Elinde silahla geliyorsun. Geldiğin gibi dönersin Jeff. Sen daha gelmeden Eric Edelman’dan daha büyük bir saygısızlık yaptın. Hem de bütün ülkeye.'Elinde silahla gönderiliyorsun'Anladık; 'özel görevli' geliyorsun. Bu görevlerin ne olduğunu, geçmişte olanlara ve sizden gelen 'sinyal'lere bakarak biliyoruz. '2023 Cephesi'ni açıyorsunuz. Artık darbe girişimi mi, iç çatışma girişimi mi, terör fırtınası mı olur, bakacağız. Elinde silahla gönderiliyorsun. Hodri meydan. Sana şunu hatırlatalım Jeff. Geldiğin gibi dönersin."
https://tr.sputniknews.com/20210928/abdnin-ankara-buyukelci-adayi-flakeden-s-400-aciklamasi-1049330191.html
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abd, recep tayyip erdoğan, türkiye, ibrahim karagül, cumhurbaşkanlığı, jeff flake

Yeni Şafak yazarı Karagül: Sana 'Git, Erdoğan'ı devir' talimatı mı verildi Jeff?

09:53 30.09.2021
© Fotoğraf : Twitterİbrahim Karagül
İbrahim Karagül - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçi adayı Jeff Flake'e "Ne o, seni buraya 'sömürge valisi' olarak mı gönderecekler? Kulağına öyle mi fısıldadılar? 'Git Erdoğan’ı devir, kahraman ol' mu dediler?" diye seslendi.
Yeni Şafak gazetesi yazarı İbrahim Karagül, 'Sana 'Git Erdoğan’ı devir' talimatı mı verildi Jeff?' başlıklı yazısında ABD'nin yeni Ankara Büyükelçi adayı Jeff Flake'in açıklamalarına tepki gösterdi.
Flake için "Daha gelmeden Türkiye’yi tehdit etmeye başlamış. 'Erdoğan rejimi' demiş. 'Baskı' demiş. 'Demokrasi' demiş. 'Türkiye ile ilişkimiz de derin zorluklarla karşı karşıya' demiş. 'Yeni Rus silahları almaması için Türkiye’yi uyarıyorum' demiş. 'Türkiye’yi sorumlu tutacağız' demiş" ifadesini kullanan Karagül, şöyle devam etti:
"İçerideki muhalefete sinyaller göndermiş. Terör ortaklarına umut göndermiş. Korku dağıtmış, rüzgâr estirmiş, kuru gürültü yapmış, Washington’da hava atmış. Ne o, sana 'git Erdoğan’ı devir' emri mi verdiler? Sömürge valisi misin sen!

'Seni buraya 'sömürge valisi' olarak mı gönderecekler?'

Ne o, seni buraya 'sömürge valisi' olarak mı gönderecekler? Kulağına öyle mi fısıldadılar? 'Git Erdoğan’ı devir, kahraman ol' mu dediler? 'FETÖ’yü, PKK’yı, içeride kurduğunuz ittifakı yanına al ve 2023’e kadar bu işi bitir' mi dediler? 'Darbe yaptır, iç savaş çıkar, Erdoğan karşıtlarını örgütle' mi dediler?
'Türkiye’yi yeniden kontrol altına al, Suriye’ye dönüştür' mü dediler? 'Türkiye’yi durdur, durduramazsan teröre boğ' mu dediler? Ne o Jeff, Biden’ın 'muhalefeti destekleyip Erdoğan’ı devireceğiz' diye ifade ettiği 'darbe süreci' seninle yeniden mi başlatılacak?
ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterilen eski Cumhuriyetçi Senatör Jeff Flake - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
DÜNYA
ABD'nin Ankara Büyükelçi Adayı Flake'den 'S-400' açıklaması
28 Eylül, 19:41

'Bu sözlerin arkasındaki hesabı okuyamıyor muyuz sence?'

Biz bu işin 'muhalefet'le bitmediğini, bu ortaklığın öyle yürümediğini, o kirli, o karanlık, o kanlı müdahalelerin ne olduğunu bilmiyor muyuz? Bu sözlerin arkasındaki hesabı okuyamıyor muyuz sence? Ne o, şehirlerimizde yine bombalar mı patlatacaksınız!
Daha bir seçimi bile doğru düzgün yapamadınız, Kongre binanız işgal edildi, bize demokrasiden mi söz ediyorsun? O demokrasiyi, bu coğrafyada, bir milyondan fazla insanın kanını dökerken düşünecektiniz. O demokrasiyi bu ülkede darbe yaparken, terör örgütlerini organize ederken, sokaklarımızda bombalar patlatırken düşünecektiniz!

'Anladık, 2023 iç çatışma planları için geliyorsun'

Sizin hoşunuza gitmeyen her şey 'baskı' oluyor değil mi? İnsanların ülkesinin çıkarlarını düşünmesi tehdit oluyor öyle mi? Bu ülkeyi artık parmağınızda oynatamıyor oluşunuz tehlike oluyor, öyle mi? Anladık, 2023 iç çatışma planları için geliyorsun.

'Demokrasi söylemi arkasına gizlenmiş bir plan için geliyorsun'

Anladık, sen bu ülkeye 'özel görevli' olarak geliyorsun. 2023 iç çatışma tezlerini uygulamak için geliyorsun. Darbe kurgulamak, içeriyi organize etmek için geliyorsun. Bu ülkeye nefret ve kötülükle geliyorsun. Demokrasi söylemi arkasına gizlenmiş bir plan için geliyorsun.

'Sömürge dönemi bitti, aptal'

Sömürge dönemi bitti aptal! 'Eyalet valiliği' misyonu kendinizi kandırmadan başka bir şey değil. Tarihe, dünyaya, ülkelere, küresel güç kaymalarına dikkatli bak. Dünya Washington’daki tiyatrolarla alay gediyor, kendi iç gerilimleriniz ve zaaflarınızı izliyor aptal.

'İçeride ve çevremizde Türkiye karşıtı Cephe kurduğunuzu görmüyor muyuz?'

Afganistan’dan niye kaçtın, Afrika ve Ortadoğu’dan, Güney ve Orta Asya’dan niye kovuluyorsun dikkatli bak. Hani ne oldu o haritaya? Ege haritanız da çökecek. İçeride ve çevremizde Türkiye karşıtı Cephe kurduğunuzu görmüyor muyuz Jeff! Doğu Akdeniz’de ve Ege’deki üslerinizin amacını bilmiyor muyuz?

'Neye hazırlandığınızı anlamıyor muyuz?'

Ege adalarını silahlandırmanızı, Dedeağaç’ta bile üs kurmanızı, neye hazırlandığınızı anlamıyor muyuz? İran sınırından Akdeniz’e harita çalışmanız Türkiye’yi kuşatma planıydı, anlamadık mı Türkiye’yi durdurmak için içeride, Batı’da, coğrafyada bütün düşmanları bir araya toplamanızı izlemiyor muyuz? Mesele sadece Erdoğan değil, mesele 21. yüzyılda büyük uyanışı yakalayan Türkiye’yi durdurmak, okuyamıyor muyuz sanıyorsun.

'Sana Eric Edelman’ı hatırlatayım Jeff'

Sana Eric Edelman’ı hatırlatayım Jeff. Ahmet Necdet Sezer, 2005’te Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak Suriye’nin başkenti Şam’ı ziyaret etmişti. Edelman da, senin gibi, atıp tutmuş bu ülkenin Cumhurbaşkanı’nı 'uyarmaya', 'tehdit etmeye' kalkışmıştı.
Ayar veriyordu, azarlıyordu. Bir sömürge valisi gibi hareket ediyordu. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı’na fırça çekiyordu. 'Sen bizden izinsiz nasıl bu ziyareti yaparsın' diyordu. O günlerde ABD’nin havası yerindeydi. Bir dediği iki edilmiyordu, edilemiyordu. Bütün bölgede ABD fırtınası esiyor, istediği ülkeye istediği fırçayı atıyor, hizaya getiriyordu.

'Geldiğin gibi dönersin Jeff'

Buna rağmen çok ağır bir tepki aldı. Öfkeyi üzerine çekti. Kim olursa olsun, hiç kimse bu ülkeyi, bu ülkenin Cumhurbaşkanı’nı, tek bir vatandaşını tehdit edemezdi çünkü. Dayanamadı. Defolup gitti. Elinde silahla geliyorsun. Geldiğin gibi dönersin Jeff. Sen daha gelmeden Eric Edelman’dan daha büyük bir saygısızlık yaptın. Hem de bütün ülkeye.

'Elinde silahla gönderiliyorsun'

Anladık; 'özel görevli' geliyorsun. Bu görevlerin ne olduğunu, geçmişte olanlara ve sizden gelen 'sinyal'lere bakarak biliyoruz. '2023 Cephesi'ni açıyorsunuz. Artık darbe girişimi mi, iç çatışma girişimi mi, terör fırtınası mı olur, bakacağız. Elinde silahla gönderiliyorsun. Hodri meydan. Sana şunu hatırlatalım Jeff. Geldiğin gibi dönersin."
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